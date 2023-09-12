ФОТО. Из Вентспилса до шведского острова Эланд - Марис Молс продолжает свое путешествие на яхте в Америку

26 августа Марис Молс отправился в путешествие мечты на яхте в США. Проплыв по Балтийскому морю из Риги в Эстонию, а затем вернувшись в Вентспилс, мужчина собирается начать долгий путь в Америку, в котором ему составит компанию его друг Давидс Мелиньш. О начале этого путешествия мы писали здесь - "Начало большого (и экономного!) приключения: Как Марис Молс отправился в США на небольшой яхте".

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Я провожу несколько дней один в Вентспилсе. Погода мрачная, прямо как и мое настроение.

Из Риги приехала жена с дочерью Лаурой. Они привезли мне вещи, которые я забыл взять с собой, и забрали все то, что мне не пригодится. Мы гуляем вдоль моря, идем поесть, а после прощаемся.

Последний раз я сплю на кровати, которая не качается



Последнюю ночь в Вентспилсе я провожу не на лодке, а у священнослужителя Иманта Гипшля, чья семья любезно предоставила мне ночлег. Не знаю, когда я снова смогу спать без качки и душа.

Сегодня воскресенье, и надо двигаться дальше. Завтра приедет мой попутчик Давид, и я решаю переместиться чуть ближе к месту назначения, которым на этот раз является Павилоста. На это уходит целый день, потому что ветер не стихает. Уже в темноте, войдя в порт, я понимаю, что крепление двигателя застряло и не может быть выпрямлено в рабочее положение. Я вхожу в порт со скоростью два километра в час, но, к счастью, проблема с двигателем решена.

Foto: Privātais arhīvs

Пирс в Павилосте



На следующий день, около 12 часов, Давид наконец-то приезжает на автобусе, и теперь наша команда полностью собрана. Следует отметить, что мой друг хотел бы избежать лишней публичности, поэтому я постараюсь не слишком часто упоминать его в своих записях. Просто имейте в виду, что сказанное "я" следует понимать как "мы с Давидом".

В направлении каменистого острова Готланд



Прежде чем отправиться в путь, мы доделываем последние дела — заделываем дыры в потолке и собираем вещи. Затем главное — закупка воды и продуктов в местном магазинчике. Я набрал стопку незнакомых нам консервов с мясом и, конечно же, позднее мы будем жалеть об этом. Видимо, было бы лучше сначала их попробовать.

Наконец, около 16:00 мы выходим в море. Ветер дует хорошо. Хотя он дует немного против нас, похоже, что мы сможем добраться до одного из островов близ Готланда. Погода ухудшается. Ночью ветер становится сильнее и немного поворачивает к северу. То ли из-за сильного ветра, то ли из-за того, что паруса слишком старые, они начинают сильно хлопать. Я переживаю, не порвуться ли они, поскольку других парусов у нас нет. Утром я поворачиваю лодку немного против ветра, чтобы сохранить паруса, и в итоге мы оказываемся дальше к северу, чем я предполагал.

После 21 часа в пути, наконец, мы прибываем в порт Слите. Все, что мы чувствуем — это усталость, но нам еще предстоит высушить мокрую одежду и отправиться в местный магазин. После магазина мы совершаем небольшую прогулку к мельнице на холме. Здесь мы делаем всего несколько фотографий, так как внизу виднеется сказочный пляж. Готланд вообще очень каменистый, но вода удивительно прозрачная, и повсюду встречаются розовые медузы.

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Foto: Privātais arhīvs

Мельница в Слите



На обратном пути к лодке я слышу латышскую речь. Сначала я не придаю этому внимания, но позже замечаю, что за мной на причал идет бородатый мужчина. Оказалось, что это соотечественник и тоже моряк. Представляется: Янис Гроте или Янис Яуда в социальных сетях. Подходят и остальные. Мы удивлены, что кто-то нас здесь нашел, а они удивлены, что нашли нас. Мы обмениваемся контактами, и Янис приглашает нас посетить его летний дом на Канарских островах. Какое совпадение — они находятся прямо на нашем пути.

Посреди ночи я вспоминаю, что мне нужно на остров Эланд



Мы еще немного болтаем со шведом, который тоже ходит под парусом, и вот уже пора двигаться дальше. Мы направляемся вдоль восточного побережья Готланда. Ночью ветер усиливается.

В какой-то момент я замечаю, что мой телефон перестал заряжаться. Оказывается, батарея разрядилась из-за того, что один из проводов солнечной батареи отсоединился, а мы этого вовремя не заметили. Хотя нам удается закрепить провода, остается только ждать заката, а пока свести использование электроники к минимуму. Но утром выходит солнце, и все снова работает.

На самом юге Готланда есть небольшой необитаемый остров с необычными скальными образованиями и белым маяком "Хелигхольмен". У меня возникает решительная мысль пришвартоваться там. Мы двигаемся к южному берегу острова, где он находится с подветренной стороны. В этом месте подводные скалы настолько крутые, что можно подплыть совсем близко и буквально выбросить якорь практически на суше, а затем добраться до берега на SUP-доске.

Яхта с подветренной стороны острова



Время от времени я слышу звук удара киля лодки о камень. Я думаю, что ничего страшного не случится. Известняковые скалы выглядят внушительно, и я не могу перестать фотографировать. Давид тоже решает выйти на берег и прогуляться.

Наш следующий пункт назначения — это длинный, но узкий шведский остров Эланд. Ветер дует как раз в том направлении, но, на самом деле, прямой путь не всегда самый лучший. У нас есть только два паруса — грот и фок, но если ветер дует сзади, использовать оба паруса сложно. К тому же есть большие волны, и маленькая яхта качается из стороны в сторону. Сначала мы используем только грот — он позволяет нам двигаться прямо к цели, но не так быстро. Позже мы меняем курс. Мы проходим мимо острова Эланд на юг, чтобы увеличить скорость, однако посреди ночи я вспоминаю, что у меня еще есть дела и завтра мне понадобится интернет. Мы меняем курс обратно на запад — к Эланду.

Утром выясняется, что сонара для измерения глубины, который мне подарил друг Артур, нигде нет. Наверное, его зацепил веревкой от парусов, и он улетел за борт. Меня это немного шокирует, и мне становится грустно, ведь мы уже начали привыкать к этому прибору. И что я скажу Артуру?

На карте отмечена только одна гавань на юго-восточном побережье Эланда. Моя навигационная программа показывает, что в этой гавани глубина всего один метр, что совершенно не подходит для нас. Но другого, более подходящего места для остановки по пути действительно нет. Решаем попробовать. Проходим мимо трех буев, указывающих путь к причалу Skalovs Hamn.

Мы заходим через небольшие морские ворота, и нам это удается. Пока мы обсуждаем, где лучше пришвартовать лодку, она сама останавливается — все-таки мы сели на мель. После нескольких попыток передвинуть судно к одному из берегов гавани ничего не получается. В итоге приходится оставить ее там и накачать надувную шлюпку. На причале всего две рыбацкие лодки, поэтому мы вряд ли будем кому-то мешать.

Foto: Privātais arhīvs

Яхта села на мель у причала Skalovs Hamn



Добравшись до берега, Давид отправляется на поиски магазина, но узнает от местного жителя, что ближайший магазин находится в 10 километрах отсюда. Кроме того, туда можно попасть только с помощью Bank ID, так как это автоматический магазин без продавцов, и нас туда не пустят. Другой магазин находится в 13 километрах отсюда. Швед любезно одалживает нам два велосипеда, чтобы мы могли доехать. Так что мы едем в Гронхоген. В городе есть пиццерия, расположенная в здании мельницы, но оказывается, что сегодня она откроется только в 16:00, то есть через три часа. Нам это не мешает поесть мороженое на террасе заведения. К нам подходит мужчина в возрасте, как оказалось, литовец, который здесь работает. Он предлагает нам остаться, потому что у них приятные официантки, но мы отказываемся, так как нам нужно двигаться дальше к нашей цели.

Foto: Privātais arhīvs

Кафе острова Эланд



Мы возвращаемся в гавань, где двигатель яхты без особых усилий поднимает нас с отмели. Следующая остановка: датский остров Борнхольм. Счастливого пути!