ФОТО. Личный опыт: Как проехать через Францию, Андорру и Испанию за 16 дней

16 дней, три страны, 1500 километров и бесконечные впечатления – так Диана Гоба описывает свое путешествие во Францию, Андорру и в Испанию. Тургид поговорил с Дианой, и она поделилась своим недавним опытом посещения этих известных и все более актуальных направлений, где она открыла для себя, возможно, менее известные места и убедилась в том, что не все, что выбирают туристы, подходит всем. Полное описание поездки читайте в блоге Дианы Garden Cakes, а за другими ее путешествиями вы можете следить в ее аккаунте в Instagram.

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1 день: Барселона-Перпиньян



Отправной точкой путешествия стал аэропорт Барселоны, где мы взяли машину в прокате Sixt и отправились в двухчасовое путешествие до Перпиньяна, в котором мы собирались остановиться лишь для того, чтобы переночевать (поэтому был выбран отель бюджетного класса).

2 день: Утром — на пляж

Раннее утро началось с поездки на пляж Перпиньяна, так как температура уже плюс 25 градусов по Цельсию. В 9 часов мы успешно нашли свободное парковочное место на обочине дороги, что в 10 утра было бы уже невозможно. Пляж у подножия гор — белый песок, прозрачная голубая вода, большие волны.

3-5 день: Перпиньян – Серрабона – Вильфранш Де Конфлан – Эвола – горный домик

Уже на этом небольшом отрезке в 100 километров нас сопровождали захватывающие дух виды. Дорога ведет вдоль берега реки Тете -— местами она крутая и каменистая, местами пологая и широкая. По берегам растут плантации фруктовых деревьев и винограда, с возможностью остановиться там и купить свежесобранные абрикосы, сливы и вишни.

Есть знаки к достопримечательностям — огромные плакаты с культурно-историческими объектами. Они значительно облегчают поиск маленьких и красивых жемчужин, о которых нет информации в интернете. Одним из таких мест является Серрабона — римско-католическая церковь XI века, спрятанная в горах с видом на долину Боле.

По пути можно посетить уникальный город Вильфранш Де Конфлан, построенный в крепости. Благодаря культурно-историческому наследию города, он входит в список 50 самых посещаемых мест Франции и в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Далее стоит посетить маленькую симпатичную деревушку Эвола XI века, которую называют одной из самых красивых во Франции. Обойти этот поселок можно за 15 минут, фотографируя каждый уголок.

Дорога с остановками от Перпиньяна до домика в горах заняла три часа. Расстояние не большое, но серпантины мешают ехать с разрешенной максимальной скоростью. Путешествуя на машине, я всегда планирую специальное место для отдыха, где я могу провести как минимум три дня, ничего не делая, потому что такие поездки, как правило, очень утомительны и сложны. Когда я путешествую, то в основном выбираю апартаменты на Airbnb и делаю это вовремя — обычно за два месяца до поездки, потому что тогда можно найти хорошие варианты. Именно так у нас и получилось — мы оказались в горном доме La Carança. Если и есть рай на земле, то это он.

Foto: Privātais arhīvs

В описании места хозяйка неоднократно упоминала несколько пугающую дорогу. Это было не страшно, это было леденяще-ужасно – дорога шириной 1,5 метра по серпантинам на протяжении шести километров. С одной стороны ущелье без ограды, с другой — скала. Есть только несколько более широких мест для того, чтобы автомобили могли разъехаться. Но пункт назначения стоил того. В этой деревне всего 10 домов и церковь. Нет никого и ничего — изолированный рай. Дом последний в поселке, а значит — с самым захватывающим видом на Пиренейские горы. К тому же климат жарким летом благодарный — если в городах температура днем достигала 30 градусов, то в горах около 23 градусов и приятный ветерок.

Фото из личного архива

Глядя на затянутые облаками горные вершины с террасы в окружении роз, наблюдая за парящими стервятниками с двухметровым размахом крыльев или наблюдая за яркими бабочками и ящерицами, греющимися на скалах, мысли и время исчезают.

6-7 день: Домик в горах — Андорра-ла-Велья



На Андорру есть только один день. Любуясь величием Пиренеев, мы ехали без остановок. Глядя на картинки в интернете, казалось, что в этой своеобразной стране не будет ничего особенного. Скорее всего, это просто дорогая и маленькая страна, но я ошибалась. Первое и самое главное впечатление, что окружающая среда здесь создана для человека. Эта страна не входит в Евросоюз, поэтому мобильная связь стоит дорого, зато по всему городу установлен мощный бесплатный Wi-Fi.

Foto: Privātais arhīvs

Андорра — это не только место для шоппинга, но и популярное место для занятий зимними видами спорта. Важно въехать в Андорру с испанской стороны. Тогда очередей на границе почти нет, а вот при движении с французской стороны – километровые и многочасовые очереди.

7-8 день: Андорра-ла-Велья – Замок Шамбор – Лурд – По

Это был самый длинный переезд за время нашего путешествия. Выезжая из Андорры, мы не могли перестать радоваться, что решили въехать в нее с испанской стороны, ведь очередь из машин, пересекающих французскую границу, была бесконечно длинной.

Из-за долгой дороги мы запланировали несколько важных остановок. Замок Шамбор, к сожалению, чрезвычайно красив, но скрыт от туристов. Когда мы отправились туда, то пришли к выводу, что попасть внутрь можно только по предварительной записи. Замок мы даже не видели, потому что он окружен лесом, но я уверен, что это жемчужина, которую стоит увидеть. Следующая остановка – Лурд, город на юго-западе Франции, у подножия Пиренеев. Он известен святилищем Нотр-Дам-де-Лурд, важным местом католического паломничества. Каждый год миллионы людей посещают грот Масабьель, где, как говорят, Дева Мария явилась местной женщине в 1858 году. Я с уважением и трепетом отношусь к святым местам, а это место было особенным по ощущениям. Этот город, казалось, был посвящен церкви и бизнесу, а не церкви и вере. Магазины со святой водой, налитой в полиэтиленовые пакеты, свечи и все остальное "святое" светилось неоновыми вывесками. Это невозможно сравнить с ощущениями, которые посещают вас в монастыре Серрабон, где вы чувствуете историю и наследие, когда прикасаетесь к стенам. Там пахнет древней верой, люди построили этот святой дом своими руками.

Следующая остановка — По, город, который рекомендовали местные жители, и я определенно с ними согласна. Это город романтических чувств и легкости. Красиво, но естественно. Просто и роскошно.

8-10 день: Страна Басков

Страна Басков - это мой "вау" момент поездки. Я давно мечтала об этой земле, и она не разочаровала своей великолепной красотой.

Foto: Privātais arhīvs

Город Биарриц приятный, с красивыми видами и пляжем, интересными магазинами и галереями, хорошим кофе и дешевым вином. Еще нам повезло с сезонными распродажами и колоссальными скидками в магазинах. Пары часов вполне достаточно, чтобы осмотреть город. Рекомендую сходить на близлежащий маяк.

10-12 день: Биарриц - Сан-Себастьян

Это мой недавно открытый любимый город в Испании — Сан-Себастьян. Пока что в Испании был только один город, в который хочется вернуться снова – это Валенсия.

Город находится недалеко от французской границы и считается столицей Страны Басков. Именно смешение французской и испанской культур придает этому городу романтический, легкий, вкусный и художественный оттенок. Здесь есть все — океан и горы, еда и культура, история и развлечения. Жемчужина на атлантическом побережье. Конечно, вызывает удивление пляж с желтым песком в центре города, который с одной стороны окружен колоннами, а с другой — океанскими волнами. Вам стоит прогуляться по городу, ведь каждая маленькая улочка открывает новые вкусы и впечатления. Из замка Ла Мота (Castle of La Mota) открывается шикарный вид на залив и город.

В городе приятный климат из-за океанского бриза. Это однозначно мероприятие на два дня. Также за городом есть много красивых и особенных мест вдоль океана и пешеходных троп в горах.

12-13 день: Доностия-Памплон-Сарагоса

Как бы нам ни хотелось провести больше времени в Стране Басков, время поджимало. В центральной Испании приятный океанический климат сменяется сухостью и жарой.

Фото из личного архива

В Памплоне мы провели всего час. Этот город славится своим фестивалем Сан-Фермин, во время которого на улицах древнего города проходят бои, забеги быков. Остаток дня проводим в Сарагосе. Город очень красивый. Собор Basilica de Nuestra Senora del Pilar и дворец Palacio de la Aljaferia, безусловно, заслуживают внимания. Самые смелые могут подняться на башню собора на лифте, высота и вид впечатляют.

13-14 день: Сарагоса-Льейда-Барселона

Первоначальный план состоял в том, чтобы остаться на ночь в Льейде, но когда мы вошли в город, мы поняли, что он очень похож на испанские города, которые мы видели раньше. Мы решили посвятить еще один день Барселоне. Меньше всего мне нравилось ездить по Барселоне — многолюдные переулки, разноуровневые дороги, хаос и шум.

Я была в Барселоне один раз и только для того, чтобы познакомиться с архитектурой Гауди. Город необычайно красивый и роскошный, но мне он не нравится, это абсолютно не "мое место". Город, который забирает энергию, и в конце поездки ее остается не так много.

15-16 день: Барселона–Монтсеррат

Нам не хотелось проводить последний день поездки в городской суете, поэтому мы отправились посмотреть знаменитый монастырь Монтсеррат в горах, который является старейшим бенедиктинским монастырем в Испании. Он расположен в горном массиве Монтсеррат, в 50 километрах от Барселоны. Название "Монтсеррат" происходит от каталонского языка и означает "распиленная гора". Легенда гласит, что ее распилили ангелы золотой пилой. В монастыре Монтсеррат находится духовное святилище и статуя черной Мадонны, которой люди приписывают целебные свойства.