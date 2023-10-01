ФОТО. Марис Молс на пути в США на яхте: Очень странные голландские каналы, полиция на хвосте и мечты о доме

26 августа Марис Молс и его друг Давидс Мелиньш начали свое путешествие мечты на яхте в США. Пройдя по Балтийскому морю от Рижского залива до шведского острова Эланд, они направились в Данию, а затем достигли города Киль в Германии. Что дальше? Дальше — Северное море со своими суровыми ветрами и дорога в открытый океан.

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Когда я прибываю в один из портов Киля, которых здесь немало, чувствую себя уставшим и голодным. Остается всего несколько часов, чтобы успеть в местный KFC. Оказывается, здесь тоже есть самокаты Bolt, и приложение работает. Когда живот полон, жизнь кажется ярче.

На набережной полно народу. Оказывается, сегодня немцы празднуют последний день лета, который на самом деле не имеет конкретной даты, просто с завтрашнего дня погода станет прохладнее. Погуляв по многолюдной набережной, я отправляюсь спать на яхту.

Переждать бурю в палатке

В Германии живет моя подруга Алина, которая решила меня навестить. Она приехала с полным багажником вещей — много сладостей, солнцезащитного крема и других полезных вещей. Я также конфисковал сосиски, которые она купила для себя. Она очень рада видеть меня, не может перестать фотографировать, и мне тоже очень приятно. Мы не встречались довольно долгое время. Алина очень добрая, показывает мне магазины, в основном я покупаю воду, консервированные супы и другие вещи, которые она рекомендует. Мы также зашли в магазин рыболовных товаров, чтобы купить блесну для ловли большой рыбы в Северном море. Алина зовет меня поужинать в немецкий ресторан, недорогой, но аутентичный. Так здорово встретить знакомого человека!

В Киле я также ожидаю обещанный шторм. Мне приходит в голову светлая мысль переждать шторм в палатке, поближе к природе. Оказывается, рядом есть парк, похожий на лес, и я отправляюсь на поиски места для палатки.

Иду по темному лесу без фонарика, пытаюсь найти место подальше от тропинок. Похоже, тропинки здесь повсюду, но в итоге все-таки нахожу что-то подходящее. Засыпая, я подсчитываю, насколько велика вероятность того, что во время грозы на меня упадет ветка. Да, это может быть немного неуютно, но я не могу отступить. Утром просыпаюсь живым.

С полицией на хвосте

На следующий день ветер еще не утих, но я сажусь в лодку и направляюсь в сторону Кильского канала. За некоторое время до канала стоит автомат, где нужно купить билет на въезд. Купив билет, я подъезжаю к шлюзам и нетерпеливо кружусь вокруг — жду, когда они откроются. Тем временем по громкой связи кто-то интенсивно говорит на немецком, а затем раздается объявление на английском: "Пожалуйста, освободите путь!". Оказывается, я нахожусь на пути отплывающих судов. Мне немного стыдно, но, в общем, откуда мне было знать. Проезжающий немец объясняет, что нужно ждать белого света.

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Foto: Privātais arhīvs

Шлюзы Кильского канала

Мне предстоит провести некоторое время в шлюзах, а пока я успеваю познакомиться с двумя путешественниками с соседних яхт. Один из них — бывший IT-менеджер, а другой — опытный, загорелый моряк. Оба путешествуют со своими женами. Ближе к вечеру в одном из портов канала я сижу и болтаю с ними. Конечно, всех удивляет, что кто-то пытается попасть в Америку на такой яхте, как моя. Немцы не скупятся на советы, стараются помочь чем могут. Один из них даже предлагает отбуксировать мою яхту до конца канала, чтобы она шла быстрее.

Фото: Личный архив

Немецкая яхта в Кильском канале

На следующее утро мне приходится вставать в 6 часов утра, что для меня довольно рано и не очень приятно. Но мы находимся в зоне прилива и отлива, а значит, должны отправиться в путь как можно скорее. Мы проходим через шлюзы канала и, при небольшом ветре, с помощью мотора и течения развиваем скорость до 16 километров в час.

По пути захожу в порт Куксхафен, чтобы, по совету немцев, переждать следующий прилив. Неприятно, но у яхты опять проблемы с валкостью. Я вожусь с нею, пока, наконец, не удается поднять весь парус повыше — проблема решена. Еще одно облегчение.

Отплывая от Куксхафена, я вдруг вижу, что за нами двигается какая-то резиновая моторная лодка. На этот раз полиция. Органы государственного управления указывают, что ехать по другую сторону буйков запрещено. На курсах меня учили, что так и надо, но оказалось, что в этом месте надо ехать по внешнему краю, чтобы не мешать судам. Во многих местах есть даже два ряда красных и зеленых буйков. Большие — посередине, маленькие — снаружи. Яхты должны ехать посередине между маленькими и большими. Достаточно извинения и обещания исправиться в будущем. Полицейские поворачивают назад, спросив до этого, в каком порту находится яхта (домашний порт). "Рига", — отвечаю я.

Foto: Privātais arhīvs

Платформа для морских наблюдений в порту Куксхафен

Плотина без конца и края

От немцев я узнал, что через Нидерланды есть специальный канал, подходящий для яхт. Он называется Standing Mast Route. Идея проехаться по маленьким романтическим городкам, вместо того, чтобы несколько дней покачиваться в морских волнах, очень заманчива.

Поэтому я отправляюсь на остров Боркум, с которого, повернув вглубь страны, можно попасть в эту систему каналов. На автобусной остановке в Боркуме я встречаю местного немца, который портит мой идеальный план относительно романтических фламандских городков, говоря, что в этой части каналов есть мост, который открывается только раз в неделю, потому что он сломан. Открытия придется ждать почти неделю, меня это совершенно не устраивает.

Foto: Privātais arhīvs

Пляж острова Боркум



Еще один способ добраться до каналов — проехать через Амстердам. Спешим обратно к морю, потому что приближается шторм. Мне нужно попасть с подветренной стороны. Когда я добираюсь до входа, ветер усиливается. С чувством глубокого напряжения огибаю отмель. На карте глубина моря не очень большая, и она меняется. Однако мне везет, и киль не касается земли, хотя ветер и волны не стихают.

Подойдя к большой голландской плотине, мы снова сталкиваемся со шлюзами. К счастью, на этот раз за нами следуют другие яхты. Сначала нам предстоит пройти по вращающемуся мосту — своеобразной воде ожидания перед шлюзами. Здесь много лодок и яхт, и все они пытаются удержать свои позиции, потому что ветер дует против них. Это похоже на хаос — кто-то кружит, кто-то ходит туда-сюда.

Foto: Privātais arhīvs

Скопление яхт у шлюзов большой плотины Нидерландов



Когда шлюзы открываются, яхты судорожно пытаются войти в них все сразу. Конечно, не все успевают, кто-то остается в воротах и задерживает остальных. Наконец, шлюзы закрываются, и через мгновение мы оказываемся на другой стороне дамбы.

Плотина очень широкая, поэтому края не видно. Но плыть на яхте можно только по определенным полосам, отмеченным буйками. Так яхты движутся длинной очередью к следующим шлюзам.

В первый раз хочу домой

Позже я прибываю в город под названием Энкхёйзен, где пришвартовываюсь в порту. Следующие дни будут штормовыми, поэтому я не смогу продолжить путь в Амстердам. К счастью, я нахожусь в гавани, которой управляет парусный клуб, и у них очень хорошие цены. Я знакомлюсь с местными яхтсменами. Некоторые из них мне очень помогают.

Я сижу в гавани целых три дня, и впервые мне хочется вернуться домой. Шторм проходит, и я прощаюсь с ребятами из клуба.

Foto: Privātais arhīvs

Вместе с менеджером голландского яхт-клуба



При въезде в Амстердам необходимо сначала пройти через разводной мост. К моей радости, он открывается в 6 часов, а сейчас уже после пяти. Быстро прохожу. Затем в самый центр города, где находится одна из пристаней. Центр расположен на другом берегу Амстела, но это не проблема, так как оба берега города соединены действующим паромным сообщением, которое, к моему удивлению, тоже бесплатное.

Foto: Privātais arhīvs

Разводной мост в Амстердаме



На этот раз визит в KFC заканчивается плохо. Мне приходится три раза за ночь бежать в туалет, поэтому я решаю остаться в порту еще на день, пока ситуация в желудке не станет лучше.

Я никогда не был в Амстердаме. Здесь, оказывается, туристов гораздо больше, чем жителей. Я иду вместе с группой туристов с гидом. На скамейке в парке встречаю двух братьев из Австралии, которые позже заходят в мой аккаунт в Facebook. Хочется с кем-то пообщаться. Конечно, не обошлось и без прогулки по "красным фонарям", хотя там можно увидеть столько же, сколько и на набережной в Риге летом, а то и меньше.

Foto: Privātais arhīvs

Буддийский храм в Амстердаме



На следующий день в 10 утра я отправляюсь дальше на север по реке. Там, перед выходом в море, есть мост, от которого начинается канал, ведущий в Роттердам.

Канал проходит через Харлем. Когда я подъезжаю к мосту, дежурный офицер объясняет по телефону, что мост сломан и его не откроют до 8 часов завтрашнего утра. Это слишком для моего терпения. Вера в систему каналов пропала. Я решаю идти дальше в море. Это будет труднее, но, по крайней мере, я смогу продолжить путь.

Предыдущие приключения Мариса на пути в Америку можно прочитать здесь:

(1 часть): Начало большого (и экономного!) приключения: Как Марис Молс отправился в США на небольшой яхте

(2 часть): ФОТО. Из Вентспилса до шведского острова Эланд - Марис Молс продолжает свое путешествие на яхте в Америку

(3 часть): ФОТО. Марис Молс на пути в США на яхте: первый большой этап завершен, Балтийское море преодолено