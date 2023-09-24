ФОТО. Марис Молс на пути в США на яхте: первый большой этап завершен, Балтийское море преодолено

26 августа Марис Молс и его друг Давидс Мелиньш отправились в путешествие мечты на яхте в США. Пройдя по Балтийскому морю от Рижского залива до шведского острова Эланд, они взяли курс на Данию. Это означает, что дальше отважных путешественников ждет Северное море с его суровыми ветрами.

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Сегодня четверг, 7 сентября. Нам предстоит 160-километровый путь до датского острова Борнхольм.

Ночь спокойная — надо только выключить двигатель, потому что паруса не несут нас вперед. Уже ночью не видно звезд, а утром нас окружает туман. Он настолько густой, что его можно увидеть, даже сидя в задней части яхты и заглядывая в салон. Ориентируемся только по компасу и телефону, так как вокруг не видно ничего. Ветра, как обычно, в таких условиях нет.

Гость на яхте



Мы находимся в 35 километрах от ближайшего берега, как вдруг на яхту садится маленькая птичка, похожая на воробья. Она выглядит совершенно мокрой и усталой, поэтому я подумал, что она заблудилась в густом тумане. Сначала она сидит прямо передо мной на гике. Позже начинает прыгать вокруг и пытается поймать много маленьких мушек, облепивших лодку. Она становится все более смелой, несколько раз влетает в каюту и ходит по моим ногам. Когда Давидс просыпается, он не очень рад моей "птичьей ферме". Но я продолжаю настаивать на том, что хочу сделать доброе дело и спасти эту бедняжку от верной гибели посреди моря. Позже я узнаю, что это особый вид морских птиц, который перелетает с одной лодки на другую, чтобы обеспечить себе пропитание. Через несколько часов наш маленький гость решает покинуть нас, так и не добравшись до берега.

Foto: Privātais arhīvs

Птица на лодке

Слишком экзотично, чтобы пропустить



Первоначальный план — дойти до северного конца острова Борнхольм. Однако, когда я рассматривал карту на телефоне, я заметил небольшую группу островов примерно в 15 километрах от берега Борнхольма. Самый крупный из них имеет длину всего 700 метров. На карте глубин он выглядит как большая гора посреди моря, глубина вокруг которой составляет около 70 метров. Я решаю сменить курс на этот мини-архипелаг, поскольку он выглядит слишком экзотично, чтобы отказаться от него.

Смотря на карту, понимаю, что мы приближаемся к островам, но из-за тумана ничего не видно. Остался один километр, потом 500 метров, 200 метров. И вот за несколько метров до острова сквозь густые волны тумана наконец-то начинают проступать очертания небольших домиков, построенных на скале посреди моря.

Foto: Privātais arhīvs

Появление острова в тумане



Мы продолжаем движение вокруг острова, указанного на карте. На другой стороне туман ослабевает, и становится виден остров — холм с башней и крепостными валами, построенными по его периметру. Гавань заполнена яхтами и рыбацкими лодками, а остров полон туристов. Здесь даже есть рестораны и магазины с сувенирами. Похоже, здесь также есть места для кемпинга и аренды домиков. Позже мы узнаем, что название этого острова — Cristiansø. Считается, что с 17 века он использовался в качестве датской военной базы, а ранее на нем обитали пираты и рыбаки.

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После осмотра маленьких островов с последними литрами бензина мы продолжаем путь на остров Борнхольм. Бензина хватает, и мы успешно входим в гавань Nexø. Cразу же отправляемся в магазин, чтобы пополнить запасы бензина. Позже Давидс на яхте готовит макароны с сыром и сосиски. А я отправляюсь к ближайшей заправке. Мы не задерживаемся здесь надолго, только до темноты, так как должны воспользоваться благоприятным ветром, который прогнозируется.

Просто нужно верить



Плыть по темному морю — все равно что управлять автомобилем, глядя только на карту в мобильном телефоне. Ты не видишь, есть ли какое-то препятствие перед тобой. Просто нужно верить, что их там нет. Я плыву по темной воде, как вдруг в 20 метрах справа от меня появляется буй, без световой сигнализации, даже не обозначенный на карте. Мне становится немного страшно. Интересно, сколько еще таких буйков впереди? Потом я замечаю в воде еще что-то похожее на шары, но я не могу ничего разобрать. Может быть, это поплавки рыболовной сети, но слишком большие. Когда я приближаюсь, шары вздрагивают и начинают летать. Это были спящие птицы.

Наш следующий пункт назначения — восточное побережье датского острова Мен, где находятся скалы Мен Клинт. Уже в 30 километрах от берега на горизонте появляется земля. Когда через 4 часа мы подъезжаем к берегу, начинает темнеть. Мы проезжаем мимо скал, которых уже не видно, к ближайшему пирсу. Вдоль берега стоят столбики, и лодку нужно привязать к двум из них и к берегу. Проходит некоторое время, пока нам удается все сделать. Местные жители умеют бросать петли на столбики без остановки, а мы пока не умеем.

Foto: Privātais arhīvs

Скалы острова Мен



Утром выясняется, что у нас сломался аккумулятор. Это очень неприятный сюрприз, главным образом из-за того, что непонятна причина. Пока Давидс отправляется осматривать скалы, я работаю с электричеством. Я знаю, что не совсем правильно подключил регулятор солнечных панелей к аккумулятору, так что теперь переподключаю все, чтобы все было по инструкции. Надеюсь, больше такого не повторится. К счастью, мой друг Гунарс подарил нам две свои батареи, так что теперь все в порядке.

Давидс сообщает, что скалы находятся далеко — но подъем и спуск с них займет много времени. Поэтому мы решаем, что я подплыву к ним на лодке. Теперь, когда светло, можно лучше рассмотреть место, где мы находимся. Здесь есть что-то вроде туристической деревушки, куда датчане приезжают отдыхать. Небольшие рядные домики с балконами, столики на улице, несколько офисов и гостиниц, а в центре — пристань для яхт. Прекрасное место, чтобы провести время с семьей.

Foto: Privātais arhīvs

Пристань и дома острова Мен



Проходит примерно час, и после поворота появляются первые белые скалы. Они довольно впечатляющие. Протянувшись на шесть километров вдоль южного побережья острова, несколько скал достигают высоты 120 метров и заканчиваются у самого берега моря. Вода спокойная и прозрачная. Мне нравится подплывать как можно ближе к берегу, когда погода позволяет. И на этот раз удается. Лодка останавливается всего в нескольких метрах от берега. Проходящие мимо туристы наблюдают за нами и фотографируют, потому что ни одна другая яхта так не делает. Дно моря видно на глубине от 5 до 6 метров. Рыбы здесь не особенно много. Я пытаюсь снять что-то под водой с камерой GoPro, но ничего особенно хорошего не получается из-за неправильного угла камеры на моем лбу. Зато мне удается запустить дрон. Очень красивое место, неудивительно, что здесь много туристов.

Foto: Privātais arhīvs

Пляж острова Мен у подножия скал

Перед отправлением на Северное море, следует подкрепиться в KFC

Проведя некоторое время у подножия скал, мы поворачиваем в сторону Киля, намереваясь по пути заехать в гавань Gedser. С наступлением темноты я понимаю, что не могу зарядить свой телефон. Опять проблемы с электричеством. Оказывается, один из проводов отсоединился. Ничего страшного, когда мы приплывем, мы зарядим их.

Мы заходим в гавань, она очень длинная и большая. Там даже есть несколько кораблей, которые заходят и выходят. Приезжаем туда, где, согласно карте, должна быть пристань для яхт, но ее нет. Есть суда береговой охраны, похожие на рыбацкие лодки, но ничего, что походило бы на место для отдыхающих на яхтах. Не зная, что делать, мы уходим.

Телефоны скоро разрядятся, аккумуляторы лодки не заряжены, пристани мы не нашли, справа какой-то залив, о местоположении и глубине которого нет ясности. У меня начинается паника. Да, действительно, все ли закончится так? Я иду спать, а Давидс остается у штурвала. Позже телефоны отключаются, и мы плывем только по огонькам на берегу.

Следующее утро начинается с тумана. Я жду солнца, чтобы получить хоть немного электричества. К счастью, вскоре оно проглядывает, и мне становится лучше. В какой-то момент я вижу, что к нам приближается быстрая лодка, позже оказывается — это катамаран немецкой береговой охраны, люди на нем спрашивают, видим ли мы эти желтые буи. В двух местах происходят какие-то работы по углублению или строительству морских сооружений, и мы направляемся прямо между ними. Мы обсуждаем, на какой курс нам следовать, и немцы оставляют нас. Такие встречи всегда вызывают некоторое напряжение.

Foto: Privātais arhīvs

Строительные работы в Балтийском море, Германия



По мере приближения к Килю вокруг нас появляется все больше парусников и кораблей. Здесь активное морское движение. На побережье расположены большие пристани для яхт. Я выбрал ту, что ближе к центру города. Наконец, мы прибыли, снова боремся с пришвартовыванием к двум балкам. На соседней яхте немец смотрит на нас, но не дает никаких советов. Мы выходим на берег. Первый большой этап завершен, Балтийское море преодолено.

Мы арендуем скутеры и спешим в KFC, пока оно открыто. Мы проведем здесь еще несколько дней, а затем отправимся через Кильский канал в Северное море.