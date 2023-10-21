ФОТО. Марис Молс продолжает путешествие на яхте в Америку: вдоль побережья Бельгии во Францию

26 августа Марис Молс отправился в путешествие своей мечты на яхте в США. После плавания по Балтийскому и Северному морям он оказался в Нидерландах, где ему пришлось преодолеть немало трудностей в поисках кратчайшего пути. Однако побережье Франции уже достигнуто, поэтому он надеется, что в будущем будет дуть только попутный ветер.

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От начала Гарлемского канала в Нидерландах до моря чуть более 10 километров. Этот участок не представляет никаких трудностей. При приближении к морю открывается широкая система шлюзов. Я на мгновение остановился на берегу, чтобы спросить пассажиров яхты, через какие шлюзы нам следует пройти. Оказывается, наш находится с левой стороны — самый маленький. К тому же для проезда через него необходимо предварительно зарегистрироваться по радио. Именно это я и делаю: причаливаю к шлюзу и передаю по радио вопрос: "Можно ли пройти через шлюз?" Диспетчер отшучивается, что не знает, можно или нет, но через некоторое время загорается зеленый свет, шлюзы открываются, и вскоре я уже в море.

Foto: Privātais arhīvs

Ветряная электростанция у поворота на Роттердам

На запад

Ветер отчасти благоприятный, поэтому я иду вперед, не отходя слишком далеко от берега. Есть идея зайти в Роттердам. Однако, судя по карте, это будет довольно большой крюк. Как-то не хочется сегодня рулить, и я выбираю в качестве остановки Гаагу, которая находится прямо на берегу моря. Туда я прибываю через несколько часов после наступления темноты. Порт Гааги, как и многие другие, имеет странное расположение водных путей. Трудно понять (особенно в темноте), как далеко можно пройти и в какой момент нужно свернуть за нужный угол. Передо мной с моря заходит большой корабль, который старается аккуратно войти в поворот. Корабль кажется слишком огромным для этого порта. В конце концов, мне удается обойти его и добраться до понтонов для яхт.

Foto: Privātais arhīvs

Порт Гааги

Здесь, буквально в нескольких метрах от пристани, расположено множество ресторанов. Некоторые из них еще открыты. Но для меня это слишком дорого, и я отправляюсь на ночные улицы, чтобы найти что-нибудь по карману. Ситуацию спасает McDonalds в 40 минутах ходьбы. Затем обратно на яхту, чтобы поспать.

Следующее утро начинается поздно. Мы только к полудню успеваем приготовиться и выйти из порта. Перед нами и за нами выстраивается целый ряд парусников. Мы поднимаем паруса и направляемся на запад. Большинство других яхт, похоже, просто проходят мимо. Нам не по пути.

Сегодняшняя задача — пересечь четыре залива на юго-западе Нидерландов. Поначалу идти приходится медленно. Иногда с помощью мотора, иногда под парусами, мы приближаемся к главному водному пути, ведущему в Роттердам. Движение здесь интенсивное. Суда приходят и уходят в сторону Роттердама, второго по величине порта в мире. Кажется, проходит целая вечность, пока мы пересекаем середину фарватера. Волны становятся круче, а встречный ветер — сильнее. Мотор работает на полную. В какой-то момент начинает казаться, что это все безумие. Лодку бросает из стороны в сторону, двигатель временами не достает до воды. Я выключаю двигатель и начинаю обдумывать варианты. Возвращаться в Роттердам - потерять не менее 20 километров и не знаю, сколько часов или даже дней до улучшения погоды. В голове роятся мрачные мысли. Я начинаю изучать карту и замечаю, что в 14 километрах впереди, на второй большой отмели, тоже есть порт. Решаю, что, может быть, все-таки стоит побороться и рвануть вперед.

Порт без названия и ржавый велосипед

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Постепенно по мере продвижения к следующей отмели волны приходят в норму. Дойдя до места, где мне следует повернуть в сторону небольшого порта, я решаю продолжить путь. Возможно, отмель впереди защищает от образования более крупных волн. Проходит весь день и наступает ночь, прежде чем мне удается пересечь последнюю бухту. Ветер поворачивает не в ту сторону и уносит лодку глубже в море. Она все ближе и ближе к ветряной электростанции слева. В конце концов, плыть по ветру становится невозможно. Темное ночное море снова швыряет яхту, ощущение совершенно кошмарное. Я убираю паруса и запускаю двигатель. Затем поворачиваю прямо к берегу, до которого сейчас 20 километров. У берега море должно быть спокойнее, потому что ветер дует оттуда.

Foto: Privātais arhīvs

Порт в окрестностях Брюгге

Проходит еще одна ночь, и наступает утро, когда я наконец захожу в безымянный бельгийский порт. Я страшно замерз после тяжелой ночи, но вокруг порта есть несколько небольших населенных пунктов. К счастью, душевые не заперты, а горячая вода бесплатная. В порту можно взять велосипед, менеджер предлагает мне выбрать, какой я хочу. Я беру тот, что ближе, но сиденье ржавое и расположено слишком слишком низко. Старик в порту берет большой молоток и начинает колотить по сиденью снизу, но ничего не выходит. Я беру другой, он вроде бы работает. Потом в магазин.

День теплый и солнечный, и настроение улучшается. Ощущение, что я приехал в теплые края. Даже на вопрос, есть ли зимой в этом порту лед, начальник порта отвечает с удивлением — откуда я взялся?

Позже я говорю ему, что собираюсь уйти уже сегодня вечером и хочу, если возможно, дойти до Булонь-Сюр-Мер во Франции. Он мне не очень верит, потому что ветер не попутный, а город слишком далеко. Я должен дождаться подходящего течения и доехать до ближайшего места, где придется ждать следующего изменения течения. Французский капитан с соседней яхты тоже советует подождать лучшего ветра. Мне не очень понятно, на каких ветрах плавают бельгийцы и французы. К вечеру я снова выхожу в море.

Foto: Privātais arhīvs

Судовая переправа в Бельгии

Этот этап пути начинается с темнотой и мотором. Постепенно от берега начинает дуть прогнозируемый ветер, и можно поднимать паруса. Позже я перехожу только на паруса. Вместе с течением скорость временами достигает 13 км/ч. Неплохо.

Прохожу мимо двух портовых городов — Дюнкерк и Кале. Надвигается очередной циклон, и мне не хотелось бы оставаться на несколько дней в таком промышленном месте, как эти два крупных порта. За Кале морской путь ведет вдоль скал, за которыми происходит поворот на юг. Ветер уже изменился, поэтому последние 20 километров снова приходится покорять, расходуя бензин и справляясь со встречными волнами.

Foto: Privātais arhīvs

Скалистое побережье Франции вблизи Кале

И, наконец, Булонь-Сюр-Мер. Светофор на входе горит зеленым — вход безопасен. Здесь есть два типа гаваней — глубокие, в которые можно зайти в любое время, и мелководные, в которые можно зайти только во время прилива. Я вхожу в глубокую гавань. Она, правда, не так хорошо защищена от волн, и ночью, когда сишь, лодку качает, но мне это неважно. Здесь меня поражают портовые сваи, длина которых почти 10 метров, и во время отлива видно, что они покрыты ракушками и грязью. Уровень воды здесь колеблется примерно на 8 метров. Чтобы попасть в офис гавани, нужно подниматься по длинной лестнице, которая меняет наклон в зависимости от уровня воды. Трудно подняться во время отлива, но легко во время прилива. А в воде живут крупные, полуметровые рыбы. Кто-то сказал мне, что их называют "портовыми рыбами" и они питаются отходами с яхт. Правда или миф?

Я провожу здесь несколько дней, ожидая улучшения погоды. К северу от нас бушует циклон, который принес сюда сильные ветры. Когда он пройдет, мы должны будем двигаться дальше.