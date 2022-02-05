"Одним прекрасным зимним днем две "немного" сумасшедшие эстонки решили, что хотят поехать в Испанию на машине. Но потом им показалось, что это было бы слишком просто. И они решили усложнить свой план", — написала в туристической группе Reisihullud в социальной сети Facebook Герли Тохвер. В тот зимний день она и ее подруга Марге Отс решили отправиться в далекую Испанию, прихватив одну важную "вещицу", без которой они не представляли своего будущего отдыха.

"Надо же взять с собой и кое-что из эстонской культуры. Например, баню с печкой!" — написала Герлин. Именно баню, пусть и небольшую, но с настоящей печкой, они установили на прицеп и взяли с собой в дорогу.

Ранним утром 24 января девушки выехали из дома, а к вечеру были уже в Польше. "Две сумасшедшие эстонки с сауной по дороге в Испанию. Мчим дальше! Последняя остановка будет в Финистерре," — поделились впечатлениями девушки.

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