Французского оператора железных дорог засудили после гибели домашней кошки под поездом

Французский национальный железнодорожный оператор SNCF был признан виновным в халатности за то, что позволил поезду отправиться в тот момент, когда персонал знал, что на путях находится домашняя кошка. В итоге животное погибло.

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Инцидент, произошедший на станции Монпарнас в Париже в январе, оставил владельцев животного в шоке. "Это трудно пережить", – сказала хозяйка кошки, Джорджия, в интервью 30 Millions d'Amis (30 миллионов друзей) – фонду защиты прав животных, который обратился в суд с иском против оператора поезда.

В чем обвиняют SNCF?

Уголовное дело против SNCF было открыто в понедельник, 19 июня, в Париже. Железнодорожному оператору предъявлено обвинение в "причинении неумышленного вреда домашнему животному", что грозит штрафом в размере 450 евро.

Однако организация 30 Millions d'Amis потребовала переквалифицировать это преступление в "умышленное причинение смерти животному", что влечет за собой гораздо более суровое наказание – от штрафа в размере 75 000 евро до тюремного заключения сроком до пяти лет.

В итоге 4 июля парижский суд оштрафовал SNCF на 1 000 евро за "халатность", заключив, что смерть кошки была вызвана неумышленно.

Активисты по защите прав животных устроили акции протеста в связи с этим инцидентом, а онлайн-петиция под названием "Справедливость для Неко" собрала более 33 000 подписей. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил новостному каналу BMF TV, что он "особенно потрясен" случившимся.

Как домашняя кошка попала под парижский поезд?

В январе Джорджия путешествовала со своей 15-летней дочерью Мелайной, когда их кот Неко выбрался и сбежал из переноски. Затем Неко укрылся под поездом TGV, стоявшем на станции.

Его хозяева умоляли полицейских задержать отправление поезда, но им ответили, "что это не их проблема, что это всего лишь кошка, и что мы должны были держать ее на поводке".

Домашние животные могут сопровождать своих владельцев в поездах SNCF в переноске или на поводке, если другие пассажиры не возражают. За исключением собак-поводырей, домашние животные должны иметь билеты на поезд, которые стоят 7 евро.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Другой сотрудник попытался помочь владельцам, но после 20 минут переговоров и попыток вернуть кошку в безопасное место, поезд, как сообщается, покинул станцию, убив Неко, который все еще находился на рельсах.

"Я видела, как Неко бросился под поезд и... потом мы увидели, как его разрезало пополам. Это было так жестоко", – сказала Мелайна в интервью 30 Millions d'Amis.

Хозяевам предложили бесплатный билет в Бордо в качестве компенсации за погибшего питомца.

Что говорит SNCF об этом инциденте?

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SNCF утверждает, что кошка не была видна под поездом, когда он отправлялся, и что сотрудники не могли быть уверены, что она все еще находится на путях. Только когда поезд тронулся, кошка стала видна, написала железнодорожная компания в email, который получил портал Euronews в январе.

Оператор поезда также указал на опасность спуска на железнодорожные пути, которые находятся под напряжением и электрифицированы.

Железнодорожный оператор заявил, что "сожалеет об этом печальном инциденте", но добавил, что "спускаться на рельсы строго запрещено, это может поставить под угрозу жизнь двух путешественников или наших сотрудников... риск поражения электрическим током реален".

Спуск на рельсы или даже стояние слишком близко к краю платформы также сопряжено с риском столкновения с поездом. "Взрывной эффект, связанный со скоростью прохождения поездов, может свалить даже человека, стоящего менее чем в 1,50 м от путей", – заявили в SNCF.

"SNCF обеспокоена причинами, связанными с животными, и безопасностью домашних животных, которые путешествуют на поездах, – добавил оператор. – Это не та ситуация, которая оставляет нас равнодушными".