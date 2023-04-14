Бразилия, Парагвай, Боливия, Перу, Чили и Аргентина – шесть стран Латинской Америки, 21 день, 12 перелетов. У нас не было задачи "круче, больше, сильнее, дальше и выше", разве что дешевле. В первую очередь мы ехали за впечатлениями, и нам их насыпали с лихвой. Вдобавок здорово наладились отношения с угрюмым ноябрем. Оказывается, он умеет быть жарким, солнечным и вообще весной.

К путешествию готовились полгода. Очень хотелось удешевить поездку, и мы с азартом искали выгодные предложения, вели переговоры, покупали билеты, резервировали жилье и согласовывали маршрут. Например, перелеты внутри континента нам стоили 30–50 евро за билет. Это уже успех!

Первая в списке – Бразилия

В свое время в Бразилии обширно использовался рабский труд, а рабы завозились в страну из Африки, поэтому сегодня население здесь максимально смешано. Взгляд постоянно цепляется за забористую смесь индейцев с африканцами и выходцами из Португалии. Отсюда и будоражащие умы, выразительно изогнутые формы местных дам – есть на что восхищенно поглазеть диким северным туристам.

Язык – португальский, застройка Рио-де-Жанейро – колониальная.

Рио-де-Жанейро: фавелы, дом из мозаики и битвы с комарами

Столица Бразилии расположена на холмах, так что крышесносные виды и артерии фуникулеров, на которых можно добраться до этих самых видов, прилагаются. Не стоит забывать и о том, что Рио стоит на берегу океана, а, значит, вся мощь Атлантики к вашим услугам.

Сразу хочется отметить места массового паломничества в Рио-де-Жанейро. Про большинство из них вы наверняка слыхали:

– широко раскинул руки красивый человек на холме – статуя Христа;

– Сахарная голова, гора необычной формы, стоит на страже в бухту Гуанабара.

Когда-то местные решили, что конусообразная гора напоминает кусок сахара, с тех пор так всем и говорят. Это одна из лучших смотровых площадок с видом на Рио. Есть и другие версии происхождения ее имени, но все тоже "сахарные".

Совет: если удастся прикинуться местными, то заплатите за посещение 16 евро вместо 30;

– легендарные пляжи Копакабана и Ипанема. Песня 1962 года в жанре босса-нова "Девушка из Ипанемы" (Garota de Ipanema) по количеству кавер-версий уступает, наверное, только "Yesterday" The Beatles.

Рио-де-Жанейро, как и Бразилия в целом, славится высокой криминогенной активностью даже по сравнению с другими латиноамериканскими странами, так что наша группа настроилась максимально соблюдать рекомендации по безопасности. Знаменитый пляж Копакабана, например, находится в красной зоне повышенной опасности. Отовсюду неслись предупреждения вроде "не ходите, дети, в Африку гулять!" Особенно в темное время суток.

Легендарные фавелы – особая история. Государства в государстве, куда туристам лучше не соваться. Чтобы мы смогли посмотреть на них хотя бы одним глазком, туда заблаговременно ходил и договаривался с "правлением" специальный человек. И все это для того, чтобы нас, как минимум, не ограбили со старта. Огульно фотографировать тоже не рекомендовали, посоветовали спрашивать разрешения. Хотя у нас уже была договоренность, одобренная "старшими". Некоторые обитатели фавел скрываются от полиции, так что афишировать свои обаятельные лица они были не склонны. Сейчас фавелы настроены на диалог, и маркетинг им не чужд, поэтому жители заинтересованы и общаться, и получать доход с туристов.

Результат: дружелюбные обитатели не обращали на нас никакого внимания или улыбались в ответ.