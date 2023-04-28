Бразилия, Парагвай, Боливия, Перу, Чили и Аргентина – шесть стран Латинской Америки, 21 день, 12 перелетов. У нас не было задачи "круче, больше, сильнее, дальше и выше", разве что дешевле. В первую очередь мы ехали за впечатлениями, и нам их насыпали с лихвой. Вдобавок здорово наладились отношения с угрюмым ноябрем. Оказывается, он умеет быть жарким, солнечным и вообще весной.

Это – вторая часть рассказа о путешествии группы друзей по Южной Америке. Первую часть, в которой рассказывается, как друзья побывали в Бразилии, Парагвае и Боливии, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Из прекрасной, диковинной Боливии на автобусе по высокогорью мы двинулись в не менее загадочную и долгожданную страну Перу. Эту встречу мы долго предвкушали и готовились к ней особенно тщательно.

Наш маршрут в Перу выглядел следующим образом: Пуно – озеро Титикака (в переводе – "серая пума") – древняя столица инков Куско – Священная Долина Инков (долина реки Урубамба) – "заброшенный город" или "город среди облаков" Мачу-Пикчу – столица Лима. В Перу сохранились обширные территории с остатками свидетельств древней цивилизации инков в Андах (Восточные Кордильеры) и, как считают исследователи, даже еще кое-кого подревнее.

Головой в небе, ногами в камышах: Озеро Титикака – острова Урос

На самом высокогорном из судоходных (3800 м над уровнем моря) и, само собой, священном озере Титикака индейцы Уру издавна вручную создают искусственные плавучие острова, на которых и живут. Строительный материал растет тут же, на озере – это камыш тотора. В дело идут и корни, и стебли растения.

Сначала индейцы собирают массивные блоки из корней тотора, которые дрейфуют на поверхности озера в сезон дождей, и стягивают их веревками – так формируется основа острова. Затем наверх укладываются многочисленные слои из тростника. Толщина каждого слоя примерно 1–2 метра. Перед тем как связать, тростник сушат на солнце в течение нескольких недель. Остров нужно постоянно укреплять: дело в том, что срок жизни нижних слоев камыша – от трех недель до двух месяцев, в зависимости от погоды. Поэтому сверху регулярно укладываются новые слои.

Таким образом, создание островов – это бесконечный и весьма трудоемкий процесс, который необходим для выживания Уру в привычной для них среде. При ходьбе поверхность острова будто амортизирует – необычные ощущения. А если ее поковырять, то можно нечаянно добыть воду и замочить ноги, ведь вода просачивается сквозь тростник.

Из тотора здесь почти все: лодки, хижины, матрасы, предметы быта, сувениры. К тому же камыш употребляют в пищу и используют в медицинских целях.

К слову сказать, растет тотора только на озере Титикака и, как ни удивительно, на острове Пасха. Это дало основание исследователям предположить, что на остров его завезли переселенцы с Титикака.

Жители островов на озере Титикака с удовольствием расскажут вам, как устроено местное общество, и обязательно представят вождя. Вождь – должность сменная, он избирается голосованием на определенный и непродолжительный срок.

Дружелюбные индейцы в красочных национальных облачениях споют и станцуют для вас. Вы сможете прогуляться по деревне, заглянуть в хижины из того же тростника, понаблюдать за бытом общины.

Нас предупредили, что на островах Урос не принято просто так давать жителям деньги. Подобный жест они могут воспринять даже как оскорбление. Если хотите поддержать, лучше что-то купить у местных.