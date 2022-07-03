Город золотых мальчиков. Проверено: 7 мест Шауляя, где история и эмоции зашкаливают

Для нас Рига ближе Вильнюса, честно признаются шауляйцы. До столицы Литвы - 220 км, до латвийской — 130. Обратно это тоже работает. Предлагаем семь вариантов, как провести свободные дни в Шауляе, а заодно взорвать мороженое в шоколадном шаре, приготовить персональный экокрем, узнать свою древнюю профессию, выпить уникальный напиток в подземелье с привидениями, сложить спиральный букет и принести ской крест.

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Если вы задумали ночевку в четвёртом по величине городе Литвы – ищите очень заранее. Большинство козырных мест арендованы расположившейся рядом базой НАТО, чьих бравых обитателей можно встретить за неспешной прогулкой по главной улице города — Вильнюсской - когда-то ставшей первым пешеходным бульваром Советского союза. Московский Арбат был лишь третьим. Впрочем, в Шауляй можно продуктивно сгонять и без ночевок.

Название и история города плотно завязаны на Солнце. Поселение впервые упомянули в летописях 1236 года в связи с битвой при Сауле, в которой жемайты и земгалы побили меченосцев, после чего на рыцарей также насели курши, земгалы и сели. В общем, торжество балтских народов. В память об этом в Шауляе есть фонтан Saules diskai, концертный зал Saule, торговый центр Saules miestas, а самая красивая площадь с памятником Золотому мальчику — символу Шауляя - это работающие солнечные часы: тень указывает на 12, 3 и 6 часов, символизирующие год битвы при Сауле.

Foto: DELFI

Другие солнечные часы расположены на стене Кафедрального собора св. Петра и св. Павла, на колокольню которого надо забраться по 600 ступенькам винтовой лестницы, чтобы сделать лучших фото Шауляя с высоты.

1. Конфетная фабрика "Рута": горько, сладко, жарко, холодно





Foto: DELFI

Названная в честь национального цветка фабрика Ruta на 43 года моложе латвийской "Лаймы". Зато литовским предприятием владеют и управляют потомки основателя Антанаса Грицавичуса. Музей тут тоже мало похож на "лаймовский". В туре по "Руте" (10 евро с человека) историю "пищи богов" предлагается пощупать и попробовать.

Foto: DELFI

Сперва надкусить зернышко самого гурманского вида какао-бобов Criollo, каких используют всего 1-5%. Потом выпить из кружек древних ацтеков — шоколадный напиток с перцем, взбитый трубочкой. Порадоваться, что не надо приносить жертву богам - капельку крови из языка. Подсчитать, во сколько бы обошелся древний обед, если за 1 зернышко можно было купить 1 помидор, за 3 зернышка — 1 авокадо, за 30 — зайца… Хорошо, что живем сейчас, потому что за 100 зернышек покупали раба, а за 20 — женщину на час.

Foto: DELFI

Выпить европеизированный сахаром шоколадный напиток. Подивиться, что в Европе из розовых кружек пили мужчины, а из синих, в цветах Девы Марии, дамы. Продегустировать шоколадную плитку (их стали делать лишь в середине 19-го века) с зажатым носом — она тупо сладкая, А теперь дышим внимательно - вкусно. Еще открытие - розовый шоколад "руби" - оказывается, цвет натуральный, от специально обработанных фиолетовых бобов.

Дальше - три варианта. Участвовать в ворк-шопе по изготовлению конфет (12-15 евро с человека). Закупиться в фабричном магазине (лучший сувенир — набор с шоколадными помадами за 5.50). Пообедать в прифабричном кафе.

Foto: DELFI

Шоколадный шар с мороженым внутри, к которому подают соус из горячего шоколада: горячее на холодное - возникает кратер и взрыв счастья за скромных 6 евро… Как вариант, набор мини-блинчиков и вафелек с 6 видами подливок — сладких и соленых - всего 15 евро на 4-6 человек.

2. Центр балтов: история, с которой не соскучишься

Foto: DELFI

Нескучно и бесплатно — такое условие европейского финансирования. От интерактивных экспонатов не оттянуть ни детей, ни взрослых. Программа сканирует лицо и подбирает к нему… древнюю профессию — швею, красильщицу тканей или что-то посуровей. Всем — портреты на память. Разложить по "корзинам" падающие на экране вещи древних балтов, отделив от недревних и небалтов. Выстроить свое оборонительное городище. Сплести свой Лиелвардский пояс. Найти балтский предмет по описанию - зажигалка-огниво, плоская сакта…



Кульминация программы - интерактивная стена, где обычаи балтов кроются за светяшимся табло:

Вопрос : какой латгальский обычай в картинке с белым конем и пленником? Ответ: между ними клали копье - какой ногой конь переступал, такой и приговор. Правой — жизнь, левой... Все левое считалось подозрительным — в рыцари левшей не принимали, в любой замок лестница вела по часовой, чтобы правшам было удобно обороняться...

: какой латгальский обычай в картинке с белым конем и пленником? между ними клали копье - какой ногой конь переступал, такой и приговор. Правой — жизнь, левой... Все левое считалось подозрительным — в рыцари левшей не принимали, в любой замок лестница вела по часовой, чтобы правшам было удобно обороняться... Вопрос : жемайчи — раньше всех или позже всех покрестились? Ответ : последними в Балтии, потому что самые упрямые. В Шауляе даже скульптура есть "Жемайч" - камень на скамейке.

: жемайчи — раньше всех или позже всех покрестились? : последними в Балтии, потому что самые упрямые. В Шауляе даже скульптура есть "Жемайч" - камень на скамейке. Вопрос : что решали на скачках пруссы? Ответ: кто из детей унаследует имущество.

: что решали на скачках пруссы? кто из детей унаследует имущество. Вопрос: докуда дошли сухопутные викинги "литеуви"? Ответ: до Москвы...



Анекдот к Лиго: мальчики прыгали через костер, а девочки плели венки. Чем хуже мальчики прыгали, тем лучше девочки плели.

3. Музей фотографии: от старого Шауляя до камеры Обскура





Foto: Kristina Hudenko



Здание бывшего аптечного склада, вокруг которого традиционно селились городские фотографы (чтобы за химией далеко не бегать), за несколько лет после ремонта не обзавелось постоянной экспозицией. Здесь проходят фотовыставки и мастер-классы по старинной фотографии.

Foto: DELFI

С террасы 4-го этажа открывается еще один прекрасный вид на Кафедральный собор и пешеходный бульвар, а в фиксированных на штативах биноклях можно увидеть, как окрестности выглядели раньше — до бомбежек Второй мировой. В отдельной комнате расположена камера Обскура: хочешь подержаться за купол собора — тебе сюда. Не забудьте сделать фотографию у входа в музей — импровизированный фотообъектив сыграет роль эффектной рамки.

4. Ботанический сад: от альпинария до спиральных букетов

Foto: DELFI

Четвертый по величине ботанический сад Литвы создавался в советское время, как биостанция Шауляйского пединститута — там будущие учителя выращивали овощи. В 90-х капусту с морковкой сменили менее прагматичные растения. Самая богатая часть сада — высаженные по латинскому алфавиту семейства растений, которые родом из Литвы или прижились в ней: а — allium (луки), в — brassica (капусты) и т.д.

Местный рододендрарий шлет привет братскому в Бабите, особенно - латвийскому селекционеру Кондратовичу, чьи кусты — самые крепкие… Всего в саду 4500 разных видов растений, из которых 70 в Красной книге. Местный искусственный альпинарий — горные растения в симбиозе с камнями - был самым большим в Балтии, но Таллин пошел на обгон… Здесь же дети под руководством учителей физики изучают "зеленые" виды энергии — солнечные батареи, ветряки и винт Архимеда для подачи воды.

Foto: DELFI

Посетителям предлагают в качестве сувенира выгнанный из лепестков и листьев растений душистый гидролат. Обещают вот-вот достроить башню для распития чаев из местных трав. Море эмоций - мастер-класс по спиральным букетам: собранные в саду цветы и травы под руководством опытного флориста выстраиваются в диковинную икебану.

Билет — 2 евро. Школьникам бесплатно. Мастер-класс по букетам — 35 евро для группы на 10-12 человек.

5. Пивная фабрика Gubernija: пиво — познавательно и красиво



Первые упоминания предприятия - 1665 год. До сих пор в литовских руках. Четыре года назад супружеская пара из Шауляя продала свое детище крупной литовской AB Group, владеющей 87 компаниями разного профиля — это позволило вложиться в развитие. Теперь пиво Gubernija пьют в 27 странах мира. Вообще-то, уже в 26 — от поставок в Россию отказались в первый день войны.

Foto: DELFI

С годом основания - смешная история. На заводе с 1986 года трудится женщина, которая участвовала в празднике 200-летия Gubernija (тогда еще годом основания считался 1786 год), даже фото сделала. В 2005 году нашли документ 1665 года. Через десять лет работница сфотографировалась на 350-летнем юбилее... Сегодня около 100 работников трудятся в три смены. Исключительно трезвые: на входе и выходе - алко-тест: если больше 0,2 промилле — первое предупреждение, после второго увольняют.

Foto: DELFI

Gubernija первой в Балтии установила паровую машину — через 14 лет после ее изобретения. Сегодня пиво варят на одном из самых дорогих оборудований в мире. В мире есть 647 стилей пива, только один из них — родом из Балтии, это янтарного цвета "балтик портер", гордость Gubernija. Для трезвенников — уникальный квас из выпекаемого по секретной технологии черного хлеба. Дегустируют в древнем подвале, с привидениями (охотники зафиксировали активность!). Во время русификации Литвы тут был перевалочный пункт для литовской литературы: ее печатали на нелегальной типографии в Калининграде и доставляли в пивных бочках.

Экскурсия — 13 евро с человека. Включена дегустация 5 сортов и закуски, безалкогольное пиво и квас.

6. Аптека и чайная Valerijonas. Иди за котами — не ошибешься

Foto: DELFI

В названии виноваты коты. Изначально старейшая аптека города не звалась никак. А однажды туда повадились коты - понятно, на что. С тех пор на крыше аптеки коты караулят свою валерьянку. А в аптеке, ко всему прочему, готовят обеды для веганов и сыроедов. Например, холодный борщ делают на кефире из орехов кешью.



Foto: DELFI

Вместо майонеза — веганез. Котлеты — из фасоли мунг. Полный обед с фирменными марципанами — 14 евро. Вкусно, сытно и очень полезно. Наглядный пример того, как это работает — фармацевт и совладелица Алмира, отработавшая в аптеке 52 года. В свои 76 лет она фонтанирует энергией и может часами рассказывать об истории аптеки и пользе растительного масла. Под ее руководством можно сварить персональный эко-крем. Или купить его в той же аптеке.

7. Гора крестов: страдания и благодать, смерть и новая жизнь





Foto: Ksenija Savčuka



Символ страданий и веры литовского народа, где установлено более 50 000 крестов. Продолговатый курган, унизанный деревянными крестами и фигурками Христа в 12 км от Шауляя - сильнейшее впечатление. Люди устанавливают здесь кресты в память о значительных событиях, как личной жизни, так и жизни страны, испрашивая у небес благодати. Побывать здесь – побыть наедине с Богом и Вечностью. Гору посещал Папа Римский Иоанн Павел II, а позже прислал свое распятие…

В апреле этого года Гора в очередной раз пострадала - выгорела площадь в 200 квадратных метров. Многочисленные посетители уже успели подлатать большую часть пожарища, принеся на место сгоревших крестов новые. Подготовьтесь к поездке, захватив с собой крестик - деревянный, железный, даже вырезанный из бумаги, чтобы оставить на Горе и когда-нибудь сюда вернуться.