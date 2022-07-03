Город золотых мальчиков. Проверено: 7 мест Шауляя, где история и эмоции зашкаливают

Для нас Рига ближе Вильнюса, честно признаются шауляйцы. До столицы Литвы - 220 км, до латвийской — 130. Обратно это тоже работает. Предлагаем семь вариантов, как провести свободные дни в Шауляе, а заодно взорвать мороженое в шоколадном шаре, приготовить персональный экокрем, узнать свою древнюю профессию, выпить уникальный напиток в подземелье с привидениями, сложить спиральный букет и принести ской крест.
Если вы задумали ночевку в четвёртом по величине городе Литвы – ищите очень заранее. Большинство козырных мест арендованы расположившейся рядом базой НАТО, чьих бравых обитателей можно встретить за неспешной прогулкой по главной улице города — Вильнюсской - когда-то ставшей первым пешеходным бульваром Советского союза. Московский Арбат был лишь третьим. Впрочем, в Шауляй можно продуктивно сгонять и без ночевок.
Название и история города плотно завязаны на Солнце. Поселение впервые упомянули в летописях 1236 года в связи с битвой при Сауле, в которой жемайты и земгалы побили меченосцев, после чего на рыцарей также насели курши, земгалы и сели. В общем, торжество балтских народов. В память об этом в Шауляе есть фонтан Saules diskai, концертный зал Saule, торговый центр Saules miestas, а самая красивая площадь с памятником Золотому мальчику — символу Шауляя - это работающие солнечные часы: тень указывает на 12, 3 и 6 часов, символизирующие год битвы при Сауле.
Другие солнечные часы расположены на стене Кафедрального собора св. Петра и св. Павла, на колокольню которого надо забраться по 600 ступенькам винтовой лестницы, чтобы сделать лучших фото Шауляя с высоты.
1. Конфетная фабрика "Рута": горько, сладко, жарко, холодно
Названная в честь национального цветка фабрика Ruta на 43 года моложе латвийской "Лаймы". Зато литовским предприятием владеют и управляют потомки основателя Антанаса Грицавичуса. Музей тут тоже мало похож на "лаймовский". В туре по "Руте" (10 евро с человека) историю "пищи богов" предлагается пощупать и попробовать.
Сперва надкусить зернышко самого гурманского вида какао-бобов Criollo, каких используют всего 1-5%. Потом выпить из кружек древних ацтеков — шоколадный напиток с перцем, взбитый трубочкой. Порадоваться, что не надо приносить жертву богам - капельку крови из языка. Подсчитать, во сколько бы обошелся древний обед, если за 1 зернышко можно было купить 1 помидор, за 3 зернышка — 1 авокадо, за 30 — зайца… Хорошо, что живем сейчас, потому что за 100 зернышек покупали раба, а за 20 — женщину на час.
Выпить европеизированный сахаром шоколадный напиток. Подивиться, что в Европе из розовых кружек пили мужчины, а из синих, в цветах Девы Марии, дамы. Продегустировать шоколадную плитку (их стали делать лишь в середине 19-го века) с зажатым носом — она тупо сладкая, А теперь дышим внимательно - вкусно. Еще открытие - розовый шоколад "руби" - оказывается, цвет натуральный, от специально обработанных фиолетовых бобов.
Дальше - три варианта. Участвовать в ворк-шопе по изготовлению конфет (12-15 евро с человека). Закупиться в фабричном магазине (лучший сувенир — набор с шоколадными помадами за 5.50). Пообедать в прифабричном кафе.
Шоколадный шар с мороженым внутри, к которому подают соус из горячего шоколада: горячее на холодное - возникает кратер и взрыв счастья за скромных 6 евро… Как вариант, набор мини-блинчиков и вафелек с 6 видами подливок — сладких и соленых - всего 15 евро на 4-6 человек.
2. Центр балтов: история, с которой не соскучишься
Нескучно и бесплатно — такое условие европейского финансирования. От интерактивных экспонатов не оттянуть ни детей, ни взрослых. Программа сканирует лицо и подбирает к нему… древнюю профессию — швею, красильщицу тканей или что-то посуровей. Всем — портреты на память. Разложить по "корзинам" падающие на экране вещи древних балтов, отделив от недревних и небалтов. Выстроить свое оборонительное городище. Сплести свой Лиелвардский пояс. Найти балтский предмет по описанию - зажигалка-огниво, плоская сакта…
Кульминация программы - интерактивная стена, где обычаи балтов кроются за светяшимся табло:
- Вопрос: какой латгальский обычай в картинке с белым конем и пленником? Ответ: между ними клали копье - какой ногой конь переступал, такой и приговор. Правой — жизнь, левой... Все левое считалось подозрительным — в рыцари левшей не принимали, в любой замок лестница вела по часовой, чтобы правшам было удобно обороняться...
- Вопрос: жемайчи — раньше всех или позже всех покрестились? Ответ: последними в Балтии, потому что самые упрямые. В Шауляе даже скульптура есть "Жемайч" - камень на скамейке.
- Вопрос: что решали на скачках пруссы? Ответ: кто из детей унаследует имущество.
- Вопрос: докуда дошли сухопутные викинги "литеуви"? Ответ: до Москвы...
Анекдот к Лиго: мальчики прыгали через костер, а девочки плели венки. Чем хуже мальчики прыгали, тем лучше девочки плели.
3. Музей фотографии: от старого Шауляя до камеры Обскура
Здание бывшего аптечного склада, вокруг которого традиционно селились городские фотографы (чтобы за химией далеко не бегать), за несколько лет после ремонта не обзавелось постоянной экспозицией. Здесь проходят фотовыставки и мастер-классы по старинной фотографии.
С террасы 4-го этажа открывается еще один прекрасный вид на Кафедральный собор и пешеходный бульвар, а в фиксированных на штативах биноклях можно увидеть, как окрестности выглядели раньше — до бомбежек Второй мировой. В отдельной комнате расположена камера Обскура: хочешь подержаться за купол собора — тебе сюда. Не забудьте сделать фотографию у входа в музей — импровизированный фотообъектив сыграет роль эффектной рамки.
4. Ботанический сад: от альпинария до спиральных букетов
Четвертый по величине ботанический сад Литвы создавался в советское время, как биостанция Шауляйского пединститута — там будущие учителя выращивали овощи. В 90-х капусту с морковкой сменили менее прагматичные растения. Самая богатая часть сада — высаженные по латинскому алфавиту семейства растений, которые родом из Литвы или прижились в ней: а — allium (луки), в — brassica (капусты) и т.д.
Местный рододендрарий шлет привет братскому в Бабите, особенно - латвийскому селекционеру Кондратовичу, чьи кусты — самые крепкие… Всего в саду 4500 разных видов растений, из которых 70 в Красной книге. Местный искусственный альпинарий — горные растения в симбиозе с камнями - был самым большим в Балтии, но Таллин пошел на обгон… Здесь же дети под руководством учителей физики изучают "зеленые" виды энергии — солнечные батареи, ветряки и винт Архимеда для подачи воды.
Посетителям предлагают в качестве сувенира выгнанный из лепестков и листьев растений душистый гидролат. Обещают вот-вот достроить башню для распития чаев из местных трав. Море эмоций - мастер-класс по спиральным букетам: собранные в саду цветы и травы под руководством опытного флориста выстраиваются в диковинную икебану.
Билет — 2 евро. Школьникам бесплатно. Мастер-класс по букетам — 35 евро для группы на 10-12 человек.
5. Пивная фабрика Gubernija: пиво — познавательно и красиво
Первые упоминания предприятия - 1665 год. До сих пор в литовских руках. Четыре года назад супружеская пара из Шауляя продала свое детище крупной литовской AB Group, владеющей 87 компаниями разного профиля — это позволило вложиться в развитие. Теперь пиво Gubernija пьют в 27 странах мира. Вообще-то, уже в 26 — от поставок в Россию отказались в первый день войны.
С годом основания - смешная история. На заводе с 1986 года трудится женщина, которая участвовала в празднике 200-летия Gubernija (тогда еще годом основания считался 1786 год), даже фото сделала. В 2005 году нашли документ 1665 года. Через десять лет работница сфотографировалась на 350-летнем юбилее... Сегодня около 100 работников трудятся в три смены. Исключительно трезвые: на входе и выходе - алко-тест: если больше 0,2 промилле — первое предупреждение, после второго увольняют.
Gubernija первой в Балтии установила паровую машину — через 14 лет после ее изобретения. Сегодня пиво варят на одном из самых дорогих оборудований в мире. В мире есть 647 стилей пива, только один из них — родом из Балтии, это янтарного цвета "балтик портер", гордость Gubernija. Для трезвенников — уникальный квас из выпекаемого по секретной технологии черного хлеба. Дегустируют в древнем подвале, с привидениями (охотники зафиксировали активность!). Во время русификации Литвы тут был перевалочный пункт для литовской литературы: ее печатали на нелегальной типографии в Калининграде и доставляли в пивных бочках.
Экскурсия — 13 евро с человека. Включена дегустация 5 сортов и закуски, безалкогольное пиво и квас.
6. Аптека и чайная Valerijonas. Иди за котами — не ошибешься
В названии виноваты коты. Изначально старейшая аптека города не звалась никак. А однажды туда повадились коты - понятно, на что. С тех пор на крыше аптеки коты караулят свою валерьянку. А в аптеке, ко всему прочему, готовят обеды для веганов и сыроедов. Например, холодный борщ делают на кефире из орехов кешью.
Вместо майонеза — веганез. Котлеты — из фасоли мунг. Полный обед с фирменными марципанами — 14 евро. Вкусно, сытно и очень полезно. Наглядный пример того, как это работает — фармацевт и совладелица Алмира, отработавшая в аптеке 52 года. В свои 76 лет она фонтанирует энергией и может часами рассказывать об истории аптеки и пользе растительного масла. Под ее руководством можно сварить персональный эко-крем. Или купить его в той же аптеке.
7. Гора крестов: страдания и благодать, смерть и новая жизнь
Символ страданий и веры литовского народа, где установлено более 50 000 крестов. Продолговатый курган, унизанный деревянными крестами и фигурками Христа в 12 км от Шауляя - сильнейшее впечатление. Люди устанавливают здесь кресты в память о значительных событиях, как личной жизни, так и жизни страны, испрашивая у небес благодати. Побывать здесь – побыть наедине с Богом и Вечностью. Гору посещал Папа Римский Иоанн Павел II, а позже прислал свое распятие…
В апреле этого года Гора в очередной раз пострадала - выгорела площадь в 200 квадратных метров. Многочисленные посетители уже успели подлатать большую часть пожарища, принеся на место сгоревших крестов новые. Подготовьтесь к поездке, захватив с собой крестик - деревянный, железный, даже вырезанный из бумаги, чтобы оставить на Горе и когда-нибудь сюда вернуться.