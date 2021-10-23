После годовой поездки в Новую Зеландию Криста Кенга вернулась домой с уверенностью, что обязательно снова воспользуется возможностью попутешествовать и поработать в какой-либо из других стран мира. Ее мечта сбылась и сейчас Криста живет, работает и путешествует по Канаде.

Около четырех лет назад Криста уехала в Новую Зеландию, где провела целый год, живя, путешествуя, работая и наслаждаясь красотой местной природы. "Эта страна открыла для меня что-то новое", — говорит Криста. Для девушки это был очень душевный опыт, который дал ей возможность найти себя, собраться с мыслями и решить, что делать дальше. После этой поездки она решила отправиться в Канаду, однако это было сделать не так просто, как хотелось бы.

Первая попытка подать заявку на программу в Канаде и получить визу Working Holiday не увенчалась успехом, а потом и вторая и третья… Только с четвертой попытки ей удалось получить канадскую визу. Из-за пандемии Covid-19 правила получения визы изменились и для въезда в страну было необходимо иметь уже подтвержденное предложение о работе. Поэтому Криста, еще находясь в Латвии, искала вакансию там, куда бы ей было интересно поехать и жить.

Выбор девушки пал на город Голден. Это небольшой городок с населением около 4000 человек, но его главное преимущество в том, что он расположен прямо посреди шести национальных парков. "Он очень популярен как горнолыжный курорт — летом здесь можно покататься на горных велосипедах, а зимой — на лыжах и сноуборде. Кроме того, зимой здесь также проводится чемпионат мира по фрирайду или фристайлу. Это очень популярное место для любителей активного отдыха, путешествий и спорта", — говорит Криста. Рабочее место Кристы расположено на вершине горы. "Когда я приехала, я уже знала, что здесь очень красивые горы и природа, но буквально в каждом походе я не уставала восхищаться местной красоте. Здесь можно отправиться в поход в любое время и на сколько угодно — на несколько часов или несколько дней. Увидеть ледники и подойти к ним поближе, подняться на вершину горы. Водопады, реки, луга — здесь все как в сказке! Оказывается, такая красота бывает в реальной жизни", — говорит Криста.