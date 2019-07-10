С того момента, как Занда Зариня впервые собрала рюкзак и на несколько месяцев покинула родной дом, прошло уже семь лет. За это время она побывала почти в 70 странах, и до сих пор продолжает эту традицию — проводить в путешествиях около семи месяцев в году. О том, как она пришла к такому образу жизни и что это ей дает, Занда рассказала порталу Delfi.

"Как и все сознательные молодые люди, я училась в вузе и параллельно работала. Все было разложено по полочкам — образование, работа, машина, квартира. И можно было бы так и продолжать, но я подумала: а когда путешествовать, если не сейчас?" — говорит Занда.

Идея изменить свою жизнь к ней пришла в поездке по Африке, куда она отправилась вместе с отцом, братом и друзьями. "Мы поднимались на Килиманджаро, и мне там так понравилось — это было похоже на медитацию. А самый волнующий момент был, когда мы с отцом и братом достигли вершины. Потом мы поехали в Занзибар кататься на кайтбордах, и на берегу моря я встретила женщину, которая на год бросила работу, чтобы путешествовать. Я слушала ее раскрыв рот, а по дороге домой стала думать — может, и мне стоит уволиться с работы и покончить с привычной жизнью", — рассказывает Занда.

Так как в Латвии девушку ничто сильно не удерживало, она решила, что если хочет посмотреть мир, то сейчас самое время. "Труднее всего было собраться и принять решение — сообщить всем о своих планах и круто изменить жизнь. Все остальное было сравнительно просто", — говорит Занда.