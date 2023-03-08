Кордова: религиозный коктейль, романтические патио и пирог с ангельскими волосами

Андалузский город Кордова — необычное место. Кажется, что буквально весь город является наследием ЮНЕСКО, ведь в этот список входят не только старый город, но и соборная мечеть, и даже фестиваль патио. Интересно, есть ли еще какое-то место, где можно найти такое количество сокровищ ЮНЕСКО? Ясно одно, каждый должен посетить Кордову!

Кордовская соборная мечеть и захватывающие виды



"Мескита" или Кордовская соборная мечеть — самая известная достопримечательность города. На открытках с видами Кордовы чаще можно увидеть культовый римский мост с уютными арками и видом на старый город, но тягаться с мечетью-собором в популярности он не может. Есть люди, которые не ходят к популярным достопримечательностям, но мною обычно движет любопытство, поэтому мы отправляемся в Кордовскую соборную мечеть.

"Мескита" была построена в 785 году, когда Кордова была столицей управляемого мусульманами региона Аль-Андалус. На протяжении сотен лет мечеть несколько раз расширялась, но в 1236 году Кордова была захвачена христианскими войсками, и мечеть была преобразована в собор. Первоначально внесенные изменения были очень незначительными, но в XVI веке к бывшей мечети был пристроен собор в стиле ренессанс. Лишь в XIX веке реставраторы сосредоточились на изучении исламского наследия и восстановлении элементов мечети. Сегодня мечеть служит не только магнитом для туристов, но и главным католическим собором города, где регулярно проходят службы. С 1984 года "Мескита" включена в список ЮНЕСКО.

Билеты в мечеть лучше покупать заранее. Увидев большую толпу людей у входной двери, ожидающих открытия, мы поняли, что не зря купили билеты заблаговременно. Во дворе собора растут зеленые апельсиновые деревья, пальмы и кипарисы, а под ногами — мостовая из мелкой брусчатки.

Когда мы, наконец, входим в мечеть, то видим огромное пространство с красными и белыми арками. Это выглядит очень эффектно, но полосатая окраска немного напоминает цирковую арену. Местами возникает оптическая иллюзия диагональных проходов, хотя их здесь вовсе нет.