Осенью еще можно успеть насладиться солнцем в южной Европе. Я работаю удаленно и поэтому решила, что вместо того, чтобы сидеть осенью в Латвии, можно отлично провести время под теплым испанским солнцем.

Этот небольшой путеводитель подойдет тем, кто хочет отправиться в короткую поездку по югу Испании. На этот раз маршрут был таким: Малага — Королевская тропинка (Caminito del Rey) — Setenil de las Bodegas — Ронда — Гранада — Марбелья — Нерха — Фрихилиана — Торремолинос — Бенальмадена. Но я упомяну и варианты маршрута из другой поездки, а также расскажу о своих расходах.

До этого я бывала в Гибралтаре, Кадисе и Севилье.

Как сэкономить на путешествии

Если поискать дешевые рейсы, то можно найти прямые перелеты из Риги в Малагу авиакомпанией Ryanair. Если вы покупаете билеты заранее, то цена будет самая выгодная. Я не успела купить билеты вовремя и мне пришлось лететь через Англию. Из Великобритании есть много дешевых рейсов. Мой "стыковочный" перелет туда-обратно стоил 220 евро (с чемоданом на 10 килограмм и компьютерной сумкой).