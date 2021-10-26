Ленин в шапке, катер два раза в неделю и невероятная природа: Талабские острова на границе Эстонии и России

Талабские острова — это архипелаг в Псковском озере. И хотя находятся они не в глуши, до Пскова всего 25 км, попасть туда не просто. Автор блога "Руки в боки" Эльви Усманова побывала там и рассказала, ради чего стоит отправиться в это необычное место.

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На Талабы я отправилась с турфирмой, но осталась там ночевать и обратно добиралась самостоятельно. Поездка состоялась в середине сентября, в это время сезон заканчивался и единственная гостиница закрылась до весны.

Талабские острова находятся на небольшом расстоянии друг от друга: с острова на остров — несколько минут езды на моторной лодке. Несмотря на то, что острова расположены близко друг от друга, они разные.

Остров Залита — по сути главный остров, здесь есть даже почта. Остров Белова — размером побольше, а жилых домов здесь поменьше. Талабинец находится между ними, он крошечный и давно не жилой. Здесь стоит опора ЛЭП и вышка связи. На нем я не была.

Современные названия острова получили в честь красных комиссаров — Яна Залита и Ивана Белова, убитых белогвардейцами. В ходу и старые, и новые названия.

Остров Залита (Талабск)

Площадь: 600 тыс. м² (как два Кремля).

Население: больше 200 человек.

Чем интересен: старинное рыбацкое поселение с особым укладом жизни, Никольская церковь, дореволюционные постройки, памятники советской эпохи.

Вообще, Талабские острова — это, по сути, музей под открытым небом. На острове множество артефактов советской эпохи. Бюст Ленина у заколоченного клуба так вообще редкий — вождь изображен в шапке.

Foto: Эльви Усманова

Талабску больше 700 лет. Когда-то здесь была рыбацкая республика, жители которой никому не подчинялись и жили по своему уставу. В середине 19 века Талабск был крупным рыболовецким селом. Здесь добывали и поставляли к царскому столу знаменитого снетка — озерную форму корюшки. Местные купцы строили богатые каменные дома, от которых осталось только два фасада.

В советское время процветал рыболовецкий ковхоз-миллионер. После его закрытия десятки рыбаков уехали на материк. Оставшиеся выживают как могут. Ловят и продают леща, судака, щуку и пахнущий огурцами снеток. Маленький пакетик предлагают туристам за 200 рублей, копченого судака — за 250-300 рублей.

Раньше островитяне ловили рыбу на "троенках" — так называли лодки, каждый борт которой сделан из трех сосновых досок длиной 6 метров. Их использовали еще в начале 21 века. Сейчас лодки моторные. У каждого островитянина есть небольшое суденышко, а то и два. Без моторки здесь не жизнь — инфраструктуры почти нет. За лекарствами, многими продуктами, консультацией врача надо ехать на большую землю. Но хоть до материка несколько километров, это проблема.

Единственный рейсовый катер "Талабск" ходит несколько раз в неделю и к его приходу выстраивается очередь. Во время ледостава поселки и вовсе оказываются отрезанными от большой земли на месяц-два. Жители Талабска любят вспоминать, что раньше "Ракета" ходила часто и прямо из Пскова.

Остров Белова (Верхний)

Площадь: 850 тыс. м² (как три Кремля).

Население: 20 постоянных жителей.

Чем интересен: красивая природа, Петропавловская церковь, колония серых цапель и больших бакланов.

Foto: Эльви Усманова

По легенде, в 15 веке остров был заселен беглыми каторжниками и разбойниками. В 1470 году здесь был основан мужской монастырь, который просуществовал 300 лет. От него осталась церковь Петра и Павла — архитектурный памятник 16-19 века. В ней находится подземная церковь, датируемая 15 веком. Попасть в подземелье можно по договоренности с настоятелем. С церковью соседствуют деревенские дома и огороды жителей.

Foto: Эльви Усманова

Если остров Залита интересен своим поселком, то Белов — природой. В еловом бору, что идет по краю берега, живут серые цапли Ardea cinerea. Не такая уж редкая в России птица, но в Ленобласти, например, их немного. Я и вообще видела их впервые, уже ради этого стоило поехать на Верхний.

Лучшее время для наблюдения — начало апреля, когда они возвращаются из Африки, а также ближе к осени. С конца апреля, когда цапли сидят на яйцах, увидеть их сложно. Птица большая — до 90 см в высоту, разглядеть ее можно даже без бинокля. Они важно ходят по берегу, выискивая пропитание — рыбешек, червяков, насекомых. Для сна и высиживания яиц выбирают высокие ели, так что задирайте голову и ищите птичьи жилища на высоте 15-18 метров. Это не просто, даже с подсказкой я не сразу нашла птицу в гнезде.

Foto: Эльви Усманова

Иногда гнезда цапель занимают большие бакланы Phalacrocorax carbo — массивные черные птицы, совсем не похожие на чаек. Раньше видела их в Эстонии и в Крыму. Если повезет, увидите птиц совсем редких: кулика-сороку, чернозобика, чеграву. Весной рядом с Талабскими островами останавливаются сотни лебедей, которые летят на север.

На Верхнем много лекарственных растений, но собирать их нельзя — это региональный памятник природы. Летом на Верхнем острове много туристов с палатками. Большой песчаный пляж находится за Петропавловской церковью. На Белове гостиницы нет, но есть гостевой дом, который можно легко найти ВКонтакте.

Что нужно знать

Лучшее время для поездки: май-середина сентября.

Мобильная связь: хорошая.

Ночлег: бронировать отель надо заранее, он небольшой.

Питьевая вода: не всем нравится, она со специфическим привкусом.

Что взять: в сезон — спрей от комаров и клещей.

Как добраться до Талабских островов

Первый вариант

Сначала нужно доехать до деревни Большая Толба. Из Пскова туда идет два раза в день автобус №142 от площади Ленина. Пристань вы сразу увидите. А для авто есть небольшая платная стоянка (200 рублей в сутки).

Далее на рейсовом муниципальном катере "Талабск", он дешевый. Расписание не даю, оно постоянно меняется. Можно заранее договориться о переправе с кем-то из местных или ждать на пристани. Летом у частников поездка в один конец стоит обычно 1 тысячу руб. с человека.

Foto: Эльви Усманова

Я была в середине сентября — в воскресенье в Большой Толбе было полно народу, а на следующий день пристань была пустая. Думаю, что я бы там долго проторчала в ожидании катера, но все равно рано или поздно кто-то из местных поехал бы на острова. Если вы добираетесь сами, то нужно будет найти переправу на второй остров, это еще расходы.

Второй вариант

Еще один вариант — купить экскурсионный тур, который стартует из Пскова. В него входит посещение двух островов. Информацию о датах можно найти в информационном центре "Талабы", ищите его Вконтакте. Я ездила с таким туром. В группе было 12 человек, до гавани мы доехали на новом микроавтобусе. Экскурсию я слушала только частично, по островам в основном ходила одна.

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