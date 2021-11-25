Многие мечтают выбраться из Латвии холодной и серой зимой. Уехать на неделю на курорт не сложно, но некоторые выбирают настоящую зимовку и уезжают с осени и до начала следующего лета. Конечно, это требует большой решимости и смелости, но это возможно. Задачу упрощает и то, что теперь удаленно работать стало как никогда просто.

Нет ничего странного в желании сменить географическое положение в холодное время года: когда-то на зиму в теплые страны уезжала почти вся аристократия и творческая интеллигенция Северной Европы. На "зимовку" отправлялись все, кого не удерживала постоянная работа и домашние дела. Спустя 100 лет эта ситуация радикально изменилась, и теперь почти любой желающий может наслаждаться "вечным" летом.

Конечно, все зависит от наших возможностей — финансовых и рабочих. Даже сегодня существует довольно много профессий, которые не позволяют работать удаленно. И конечно, у многих просто не хватает средств для переезда в другую страну, пусть и на несколько месяцев. Хотя...

Мы поговорили с двумя семьями, которые проведут эту зиму за пределами Латвии, после чего вернутся домой. Их истории совершенно разные, да и причины отъезда тоже. Но их опыт дает нам понять, что все возможно!

Ну и надо понимать, что "зимовка" — это не настоящий переезд в другую страну навсегда, а лишь несколько месяцев в году, которые хочется провести в теплом климате.