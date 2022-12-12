Личный опыт: 7000 километров на электромобиле в Италию и обратно. Насколько это возможно?

После трехлетнего путешествия на электромобиле по дорогам Латвии и двух других стран Балтии, эксперт по электронным автомобилям Матис Земитис этим летом отправился в новое путешествие – на юг Италии. Правда для этого ему пришлось проехать на электромобиле чуть более 7000 километров. Своим опытом путешествий на электромобиле Матис поделился с Тургидом.

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Матис побывал во многих местах в странах Балтии, поэтому он может уверенно оценить, где поездки на электрическом автомобиле проблем не вызывают, а где еще есть возможности для роста. По его словам, удобнее всего путешествовать на электромобиле в Латвии — здесь наиболее полное покрытие сетью зарядных станций, тогда как в Литве и Эстонии она все еще фрагментарна.

В Литве, где есть и бесплатные зарядные станции, и, казалось бы, неплохой сервис, передвигаться на электромобиле сложнее всего. "Если вы едете с семьей, вы ищете не столько бесплатную зарядку, сколько возможность безопасно и максимально быстро добраться до места назначения. А в бесплатном сервисе никогда нельзя быть уверенным в том, будут ли вообще работать зарядные станции или вам придется долго ждать своей очереди", — объясняет Матис.

Foto: Privātais ahīvs

План: Рига–Калабрия–Рига

Италия — любимое место семьи Земитисов, они уже летали туда самолетом и путешествовали по стране на арендованной машине. "В прошлый раз в Италии аренда машины на три дня обошлась мне в 600 евро", — говорит Матис. Для сравнения, этим летом 16-дневная поездка из Риги в Италию и обратно домой стоила семье в 542,62 евро.

У Матиса и его супруги двое детей, поэтому поездку они планировали во многом с учетом потребностей своих семи- и девятилетних сыновей – и время отъезда, и продолжительность пути были рассчитаны таким образом, чтобы дети не переутомились, смогли отдохнуть в процессе и насладиться поездкой.

Матис также трезво оценивал свои возможности, чтобы не получилось так, что все довольны, а водитель устал. "Я знаю, что 400 километров в день — это комфортное расстояние для меня как для водителя, в то же время я рассчитывал на то, что наш автомобиль сможет проехать более 500 километров на одном заряде. Поэтому при планировании маршрута я подстраивался не под расположение зарядных станция, а под места нашего ночлега", — рассказывает Матис.

"Выехав из Риги около полудня, мы уже к вечеру были в Варшаве, чтобы утром уже можно было продолжить путь дальше – в Чехию. Следует отметить, что Чехия — единственная страна, где во время нашей поездки не было платы за проезд электромобиля по скоростным автомагистралям. Вместо этого нужно было заполнить специальную форму, которую можно найти на сайте www.edalnice.cz.

После Чехии мы отправились в Вену, где и заночевали. Там я допустил большую ошибку, которая послужила нам уроком на будущее – я оставил машину на зарядке на ночь. И все было бы замечательно, но я не посмотрел на указанный тариф: в одной стране вы платите за потребленные киловатт-часы, в другой – за время, проведенное на зарядной станции. В Вене у нас оказался второй вариант и в итоге мой счет утром составил 64 евро".

Foto: Privātais arhīvs

29 минут зарядки — 370 километров

Из Вены Матисс и его семья отправились в Венецию, до которой было 600 километров, а оттуда уже в Тоскану. Увидели Рим, провели две ночи в Сорренто и, наконец, доехали до города Пальми в Калабрии, который был самой дальней точкой итальянского путешествия семьи.

"Впереди вулкан Стромболи, слева — Этна. Оба они дымятся, вид довольно впечатляющий. Что осталось в памяти, так это то, что я смог проехать с "носка сапога" на "пятку" Италии не подзаряжая машину по пути".

Говоря о зарядке, Матис упоминает, что использовал встроенную в автомобиль навигацию, где прямо в онлайн-режиме были видны точки зарядки, а также какая из зарядных станций занята. "Однако бывало, что после меня приезжало еще несколько машин, и им приходилось ждать около 15 минут. Я обычно подъезжаю прямо к занятой зарядной станции, зная, что к тому времени, когда я подъеду, она уже освободится", — поясняет Матис.

Foto: Privātais ahīvs

"И еще один совет: не опускайте уровень заряда ниже 30 километров, чтобы при необходимости вы могли преодолеть еще какое-то расстояние. Италия идеально подходит для езды на электромобиле — здесь много новых, очень быстрых зарядных станций. Для сравнения, наша инфраструктура уже немного устарела, а в Италии все новое.

Сверхбыстрая зарядка мощностью до 175 киловатт позволит зарядить аккумулятор с пяти до 80 процентов за 29 минут. С 80 процентами или одной 29-минутной зарядкой я могу проехать 370 километров".

Справляется ли электромобиль с жарой?

Перед поездкой Матиса беспокоило то, что он прочитал, что электромобили не любят жару, из-за чего, например, аккумулятор автомобиля может не заряжаться на максимальную мощность.

"За всю поездку мы ни разу не столкнулись с такой проблемой, — говорит Матис. — Ехали в очень жаркую погоду, используя кондиционер, который потребляет дополнительную энергию. При езде в салоне, охлажденном до 23 градусов, температуре воздуха за бортом, достигавшей иногда 38 градусов, и средней скорости 79 км/час расход энергии составлял 16,7 кВт на 100 км. Следует отметить, что при движении по горным дорогам потребление энергии ниже, чем при движении по скоростным автомагистралям".

Foto: Privātais ahīvs

Полный маршрут семьи Земитисов на своем электромобиле выглядел следующим образом: Латвия-Литва-Польша-Чехия-Австрия-Италия. На обратном пути Матис также заехал в Берлин. В итоге: 7096 километров пройдено за 16 дней, что обошлось всего в 542,64 евро.