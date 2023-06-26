Личный опыт: как мы на сафари в Турции сбежали от группы и случайно нашли жемчужину, неизвестную даже гидам!

Когда моя коллега опубликовала в Instagram фотографию с коктейлем, сказав, что она не любит курорты и вместо этого наслаждается коктейлями прямо здесь, у Балтийского моря, я ответила: "Мне нравится, что мы такие разные. Напротив, я люблю курорты!". И я думаю, что это самое главное: осознавать, что близко сердцу лично тебе, а не бежать за толпой. Вот я люблю курорты, но при одном условии: хотя бы один из семи дней должен быть проведен за их пределами.

Нет, нет, нет, это будет рассказ не о том, что мы пережили на курорте, что мы ели или пили. Это будет рассказ о том, что мы делали за пределами турецкого курорта — о джип-сафари по каньону Сападере, о нашем отклонении от плана организованных экскурсий и о скрытой жемчужине, которую мы случайно нашли.

Поездка была совершенно случайной: мы забронировали тур у туроператора в пятницу утром, а в воскресенье уже наслаждались ужином в выбранном нами отеле в Турции. Хотя я уже бывала в Турции, мой план состоял в том, чтобы оставить хорошее послевкусие у моего друга, чтобы он полюбил это место. После предыдущей поездки, когда мы наслаждались курортом в Египте, мы поняли, что наша идеальная комбинация была такой: пять дней поездок по отелям и два полных дня развлечений вне курорта. Потому что, к сожалению или к счастью, мы, будучи молодыми, не можем провести все семь дней у бассейна отеля или у моря.

Поскольку самолет приземлился в пункте назначения только в середине дня, а автобус вез нас до отеля еще два-три часа, у нас было время изучить экскурсии, предложенные туроператором. Мы могли выбрать одно из трех приключений: рафтинг (захватывающий сплав по бурлящей горной реке), Зеленый каньон (прогулка на лодке по скалистому озеру) или каньон Сападере (захватывающая поездка на джипах).

На следующий день, оправившись на собрание группы, мы встретили еще одну пару из Латвии (как сказал нам гид, курорты — это отличное место для знакомств, потому что новые друзья любят отдыхать так же, как и вы!). Ребята рассказали нам, что поездка в Зеленый каньон будет очень романтичной и спокойной и, конечно, там будет очень красиво (они ездили туда в прошлом году). Однако мы хотели чего-то спортивного, активного, захватывающего. Поэтому мы вместе решили поехать на джипах в каньон Сападере.