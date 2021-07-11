Личный опыт: Как мы слетали на "пост-ковидный" Санторини первым рейсом airBaltic (ФОТО, ВИДЕО)

За последние полтора года Covid-19 испортил отпуск немалому число людей. Кто-то не доехал туда, куда давно хотел; кто-то не смог навестить родных, а большинству так и вовсе пришлось сидеть дома и отдыхать выбираться лишь в соседний лес или на наше родное и любимое Балтийское море. Самолеты не летали почти никуда, большинство стран предпочитало не впускать к себе туристов, а те, кто невовремя оказался заграницей, вынуждены были возвращаться домой очень нетрадиционными путями.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

К счастью, ситуация постепенно улучшается. Возобновляется все больше рейсов в разные страны и, при соблюдении определенных условий, в отпуск можно полететь/поехать/поплыть уже сейчас. И в этом даже есть определенные плюсы, как, например, совсем небольшое число туристов, которых можно встретить в таких местах, где раньше яблоку некуда было упасть.

Например, греческий остров Санторини. О своем отпуске там Тургиду рассказала Наталья Васильева, которая отправилась туда вместе со своей семьей на самом первом рейсе авиакомпании airBaltic 5 июня. Передаем ей слово:

"Совершенно неожиданно для себя мы купили билеты на самый первый рейс авиакомпании airBaltic по маршруту Рига — Санторини. Цена была довольно привлекательной: за троих вместе с багажом мы заплатили 600 евро в обе стороны. Провести несколько дней на Санторини и увидеть там закат, было моей мечтой уже много-много лет, а уж в пандемию, когда там мало людей, я готова была на любые сложности ради этой поездки.

Foto: Natalja Vasiļjeva

Так как прививки до отъезда мы с мужем не успели сделать, то делали ПЦР -тест за три дня до полёта, по записи в Центральной лаборатории. Оказалось очень быстро и удобно: 35 евро и вы получаете тест на английском языке со специальным QR-кодом.

Затем авиакомпания airBaltic прислала всю информацию о поездке в Грецию: необходимо было заполнить анкету на английском языке для греческой стороны на специальном сайте, что мы и сделали на всю семью. Нам сразу же прислали QR-код, который необходимо было показать на регистрационной стойке в аэропорту.

Но вот все дела позади, мы в аэропорту! Как ни странно, но здесь полно народа, рейсы на Корфу, Майорку, Анталью и Родос. На стойке регистрации мы волновались всё ли сделали правильно, показали все заполненные документы прямо на телефоне и ура!.. мы на борту самолета. В честь первого рейса у входа на посадку дежурили стюардессы, с которыми мы сфотографировались, и нам подарили маленькие сувениры от авиакомпании. Полет прошел отлично, у нас была девушка-пилот, к сожалению, я не запомнила ее имя, но хочется передать ей большое спасибо за отличный полет, без единой воздушной ямы.

Foto: Natalja Vasiļjeva

По прибытии на Санторини – на входе в здание аэропорта – у нас опять проверили результат ПЦР-теста и заполненную на английском анкету с адресом проживания на острове. Мы забрали багаж, и, наконец-то, мы на острове моей мечты: яркое солнце, синее-синее море, теплый ветер!

Мы взяли в аэропорту машину напрокат и поехали в отель. Для нас в этой поездке стало открытием, что на Санторини возможен шикарный пляжный отдых: здесь есть несколько типично пляжных, средиземноморских городков. В одном из таких городков – Камари – мы и остановились. Было очень непривычно видеть десятки (если не сотни) открытых ресторанов, но почти все они стояли пустые.

Аналогичная картина наблюдалась и на пляжах – почти никого нет, лишь два-три человека на шезлонгах и все. Скучающие продавцы в практически пустых магазинах с сувенирами. Но синее море, солнце, отпуск и мало народа – что может быть лучше?!



Весь персонал в гостинице был в масках, причем наш небольшой отель на 18 номеров оказался забит под завязку – в основном это были туристы из Великобритании, Франции и США (как мы потом узнали).

На следующий день, ближе к вечеру, мы поехали в самый известный городок на Санторини – Фиру. Нас сразу поразила полупустая бесплатная стоянка для машин на въезде в город, вокруг было очень много местных жителей и очень мало туристов. Первый раз я была тут в 2013 году, и даже просто пройти по этим улицам было проблемой – везде были видны только головы людей. И вот мы тут вновь: практически пустые улицы, фотографируйся сколько хочешь и в кадре не будет сто рук и лиц, никто не дышит тебе в спину, в желании скорее оттолкнуть и самому сделать кадр. К закату в городе появилось побольше туристов, но все равно было очень комфортно. Мы спокойно нашли ресторан для ужина, который раньше надо было бронировать за неделю. Кстати, все официанты в масках даже несмотря на то, что все рестораны на улице.

Foto: Natalja Vasiļjeva

Через день мы, накупавшись на пустом пляже, опять поехали вечером в город, в этот раз в город с открытки - Ия. Тут туристов было немного больше, но все равно удивительно мало. Мне кажется, сами местные скучали по туристам: раньше они ругались и возмущались их количеством, но теперь бизнес стоит, туристов нет и они, наоборот, всех очень ждут.

В этом году не было еще ни одного круиза, а обычно с круизных лайнеров остров посещали по 30 000 человек в день! В каждом кафе нам говорили: "Как мы рады вас видеть!". Надо сказать, цены тоже очень упали по сравнению с 2013 годом.

К закату собрались, кажется, все туристы, которые были в этот момент на острове: расселись в кафе и на ступеньках и ждали самый красивый закат в мире: в замке Ия на острове Санторини. Всем хватало места, головы не закрывали вид, и мы наслаждались закатом, о котором я мечтала много лет. Это был очень исторический момент – никогда на Санторини не было так мало людей.

Foto: Natalja Vasiļjeva

За три дня до возвращения нам снова нужно было поехать в Фиру, где в двух клиниках в порядке живой очереди делают ПЦР-тест (60 евро с человека). При желании тест можно было заказать в отель за 100 евро, но мы приехали сами, постояли 20 минут, прямо в будке на улице у клиники сделали тест и пошли гулять по городу. Кстати, днем там было совсем пусто.

Это был наш самый чудесный отпуск на полупустом Санторини. Наверное исторический, но, надеюсь, пандемия скоро кончится и на острове снова будут люди. На обратном пути в Ригу мы ввели на сайте covidpass.lv необходимые данные и вернулись в Латвию сидеть 10 дней на самоизоляции и мечтать о возвращении на Санторини!"