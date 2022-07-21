Этим летом горный курортный городок на юге Польши Закопане переполнен туристами. И это понятно, ведь Татры - самые близкие к нам "настоящие" высокие горы. Кроме того, в сочетании с чрезвычайно приятными ценами в Польше, Татры еще и экономически приятнее, чем Альпы с немецкой, итальянской или австрийской стороны.

От Риги до Закопане почти 1100 километров – 13 с половиной часов в пути. Теоретически можно попробовать проехать этот путь за один день, тем более, что большая часть пути с польской стороны проходит по удобному, пустому и бесплатному шоссе. Но водитель в нашей семье всего один, и чтобы он не сошел с ума, мы остановились заночевать по дороге туда и обратно.

Наша поездка состоялась в середине лета. Первое, что сегодня интересует автомобилистов – это цены на бензин. В этом смысле Польша вполне выгодный вариант, потому что топливо стоит около 8 злотых за литр (1,70 евро). Если машина экономичная и "кушает" в районе 4-5 литров на 100 км, то ездить по стране вполне комфортно.

Наталья Хлапковская, редактор Тургида: "Краков, Закопане и польские Татры - одно из самых любимых мест отдыха в нашей семье, поэтому неудивительно, что мы ездили туда уже несколько раз. И каждый из них на машине. В самый первый раз, когда никто из нас еще не знал дорогу хорошо, мы решили заночевать в Варшаве и продолжить дорогу на следующий день. Я считаю этот вариант вполне рабочим, но все последующие поездки мы совершали за один день. Причем машиной рулил один водитель (второй всегда был готов сменить, но этого не потребовалось).

Есть два важных момента, которые нужно знать, если вы планируете поездку до Кракова-Закопане в один заход. Во-первых, обязательно останавливайтесь по дороге на отдых! Мы останавливались в Марьямполе и за пару десятков километров до Варшавы. И, во-вторых, помните, что перед Краковым автобан закончится и вам придется въезжать в город по довольно узкой дороге, вечером на которой всегда пробки".

Горы всегда привлекали людей — можно восхищаться ими, взбираться, преодолевать, открывать, превосходить себя и обстоятельства. Впрочем, любители гор тоже разные: кто-то наденет походные ботинки, взвалит на плечи тяжелые рюкзаки и выберет самые трудные тропы. Таким людям нужна борьба — с собой и с природой, чтобы в конце пути посмотреть на мир с вершины горы. Другие наденут легкие сандалии, соломенную шляпу и будут любоваться величием гор во время неспешной прогулки. А может и вовсе поднимутся наверх на фуникулере. Оба подхода приятны и одинаково хороши, но наша семья с ребенком выбрала второй.