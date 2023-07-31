Личный опыт жизни в Италии: продуктовая корзина дешевле на 30-40 евро, свадьба – раза в два

Кристина из Вильнюса, мечтавшая пожить какое-то время за границей, уже дважды жила в Италии по несколько месяцев. В Литву она вернулась не только с кучей впечатлений, но и с четким пониманием того, что жизнь в Италии намного дешевле.

По словам девушки, цены в Италии по сравнению с Литвой гораздо ниже. Так, Кристина регулярно подсчитывала во сколько ей обходятся продукты питания в этих двух странах, а также была шокирована разницей в стоимости свадьбы, которую можно было организовать в Италии и Литве на одну и ту же сумму. А еще в Италии не только низкие цены, но и потрясающие пейзажи, и тепло.

Однако так ли все так красиво, как кажется?

Противоположность жизни в Вильнюсе

Поездки девушки в теплую Италию начались два года назад, когда она вместе с мужем уехала на Сицилию и провела там в общей сложности три месяца. Второй раз девушка отправилась в Италию прошлой весной.

"Я не смогла воспользоваться программой по обмену Erasmus во время учебы, так как мой муж в то время не мог работать удаленно, а я не хотела ехать в другую страну одна. Но как только у нас обоих появилась возможность жить и работать в другой стране, мы решили, что нам стоит это сделать. Решили попробовать", – рассказывает Кристина.

На вопрос, почему пара выбрала Италию, Кристина отвечает, что у них было несколько вариантов: Тенерифе, материковая Испания и южная Италия. Выбор облегчила неожиданная находка привлекательной квартиры на Сицилии, которую сдавала женщина из Литвы. В итоге было решено действовать в этом направлении.