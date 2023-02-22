Литовцы заполонили Таиланд: отдыхают месяц, а тратят меньше, чем в Литве

Литовцы, измученные плохой погодой, бегут в Таиланд, где сейчас самое настоящее лето. Интересно, что приезжают сюда литовцы надолго. Одни проводят здесь месяц, а другие еще больше, пишет rus.delfi.lt.

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Летом литовцы парами или семьями часто ездят на неделю в Турцию. Некоторые ездят туда на две недели, но это уже больше исключение, чем правило. Зимой литовцы ездят на египетские курорты. А вот в Таиланде ситуация иная. Журналист портала отправился туда на 10 дней, а когда встреченным там литовцам говорил об этом, те удивлялись: "Всего на 10 дней?", "Почему так мало? Не успеете отдохнуть", "Не знаю, стоит ли ехать сюда на 10 дней". В Таиланд литовцы приезжают надолго.

"Здесь не только погода лучше, но и цены ниже", – сказала Моника из Вильнюса, приехавшая в Таиланд на 6 недель. Однако в ее планах продление отпуска. Она с другом думает, куда им отправиться дальше - в Литву или во Вьетнам, на Филиппины. "Может, еще месяц где-то проведем, дождемся, когда в Литве погода улучшиться. Было бы неплохо вернуться домой к Пасхе", – сказала Моника.

В Таиланде литовцев можно повстречать повсюду. Как на популярных курортах, так и в удаленных деревеньках и даже в джунглях. Они не сидят на месте, а мигрируют по Таиланду.

Обычно приехавшим в Таиланд дают визу на 30 дней, но бывает так, что ее получают и на более длительный срок. Срок пребывания в Таиланде можно продлить без особых проблем, главное - не нарушать миграционные законы и не оставаться после того, как срок действия визы истечет.

Журналист задавал всем встреченным литовцам один вопрос: как долго вы здесь находитесь?

Пара из Вильнюса сказала: "Мы ушли с работы, вот мы и решили попутешествовать. Проведем здесь месяц, а может дольше".

Лукас и Саулюс сказали, что приехали сюда на месяц. Шестеро друзей – три молодые пары из Каунаса рассказали, что они приехали сюда 21 день назад.

Были и те, кто путешествует по Таиланду без какого-то плана и не устанавливали срок пребывания. Например, Габия из Вильнюса сказала, что может работать удаленно, поэтому будет здесь столько, сколько ей хочется.

"В прошлом году я была на Тенерифе, в этом решила поехать дальше. Пока не жалею, климат здесь приятнее, чем на Канарах", – сказала она, заметив, что не может сказать, где дешевле.

"Не могу однозначно сказать, где дешевле. Я бы сказала, что очень похоже, одно дешевле там, другое - здесь, но особой разницы я не ощущаю. Нет такого, как другие говорят, что в Таиланде все дешево. Это не так", – заметила Габия.

Переводчик Денис из Вильнюса также сказал, что не знает, сколько времени проведет в Таиланде.

"Я путешествую о Азии, но застрял в Таиланде. Хотел отправиться на Бали,но там сейчас плохая погода, в Таиланде лучше", – пояснил он.

Большинство встреченных людей сами организовали поездку, поскольку так дешевле. Почти все они билеты покупали заранее – летом или осенью. Некоторые приехали, поскольку год назад не смогли использовать путевку из-за коронавируса и других ограничений.

Большинство платило за билеты по 600-800 евро туда и обратно, некоторым билеты стоили больше 1000.

Журналист интересовался, сколько денег они тратят на отпуск в Таиланде. Большинство не хотело делиться такой информацией, но некоторые все же рассказали. По словам Габии, ночлег в гостинице, доме или в другом месте на двоих стоит 50-150 евро.

"Какой-то стандартной цены нет, но за такие деньги можно найти что-то приличное, чистое и главное - с кондиционером. В некоторых районах без кондиционера спать невозможно", – сказала она.

Габия рассказала, что обычно ест в кафе и тратит 3-10 евро в день на еду с напитками.

"Если хочешь сэкономить и сытно поесть, то хватит и меньше 5 евро, но если ресторан получше, то и цены там выше", – заметила она.

Что касается цен в Литве и в Таиланде, тут литовцы были единодушны – в Азии все дешевле. Поэтому если ты приезжаешь надолго, то жизнь здесь будет дешевле, чем в Литве. Если люди приезжают в Таиланд надолго, то обычно меняют место жительства – переезжают с места на место.