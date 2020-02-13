Купить дом на колесах и отправиться в путешествие — не такая уж несбыточная мечта. Портал DELFI поговорил с Сандрой Пурвиней, которая вместе со своим мужем Мартином Юхансоном купила на аукционе трейлер и отправилась в трехнедельное путешествие по Европе — их маршрут пролегал от Таллина до Парижа. Сандра рассказала о плюсах и минусах такой поездки и поделилась дельными советами для тех, кто хочет повторить их путь.

Сандра и Мартин познакомились в августе 2016 года в интернете, но еще до того, как они встретились в реальной жизни, Мартин написал ей о своей безумной идее — вместе побывать в каждом уголке мира. "Нас разделяло не только расстояние — он в Таллине, я в Риге, но и разные языки — у меня латышский, у него — эстонский. Но это не стало для нас преградой", — рассказывает Сандра. Их отношения стали быстро развиваться, и она переехала в Таллин.

"Путешествия — значительная часть нашей жизни. Мы оба путешествовали еще до того, как встретились, но теперь путешествуем невероятно много", — говорит Сандра. Они начали путешествовать вместе в январе 2017 года — отправились в Таиланд, и с тех пор успели побывать во многих странах — даже там, где не планировали останавливаться. "Путешествия — один из наших приоритетов, и мы всегда находим для этого возможности — время и деньги".

Несмотря на большое количество ярких приключений, 2019 год стал для них особенным — они исполнили общую мечту: отправились в путешествие по Европе на трейлере. Реализовать эту затею паре удалось в июле прошлого года.

"Идея о путешествии на трейлере возникла очень спонтанно. У меня уже давно перед глазами стояла такая картинка — что однажды, когда у нас появятся дети, было бы здорово сесть в такой трейлер, отправиться в путешествие, остановиться у какого-нибудь красивого озера и провести вместе время. Возможно, я вдохновилась американскими фильмами. Однажды я заметила, что мой знакомый продает трейлер в Латвии за смешную сумму. Я показала объявление Мартину, и он мне сразу сказал, что нужно покупать! Думала, что шутит, но оказалось, что он совершенно серьезен. Нам не удалось купить именно тот трейлер, но Мартин целый месяц постоянно просматривал объявления, потому что ему очень понравилась мысль о таком путешествии. В конце концов мы нашли свой идеальный дом на колесах".