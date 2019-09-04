Латыши, должно быть очень гордая нация, если для них 312 метров — это гора, — смеются грузины. И приглашают в путешествие на Кавказский хребет. В северо-восточном горном районе Хевсурети, что в двух-трех километрах над уровнем моря, живут очень гостеприимные люди. И там есть что посмотреть. Портал Delfi проложил маршрут в древние горные крепости-поселения Шатили и Муцо, между ними — город мертвых.

"Название нашего городка не скажет вам ни о чем, — доверительно сообщила чешка Яна, с которой судьба свела над пропастью в Хевсурети. Грузинские рабочие принялись расширять горный серпантин буквально под колесами наших джипов и предложили обождать часа два-три.

Яна знает шесть языков. В том числе русский. Охотно и часто штурмует горы всех высот. По Хевсурети продвигалась на джипах и пешком с нордическими палками. В 90-х с мужем Петером путешествовала по странам Балтии.

"Мы живем между Будвайзером и Пилзнером, — продолжает Яна. — Это вы, наверное, слышали. Но название нашего городка ни о чем вам не напомнит. — Заинтригованно требуем: имя, сестра! Яна скромно улыбается: "Писек". Тут грузинские водители джипов командуют "по машинам!" Пока мы изучали чешскую топографию, грузинские рабочие сжалились и быстро набросали временную дорогу над пропастью в Хевсурети. И мы продолжили наш путь.

Дорога в Хевсурети — не для слабонервных. Когда очередной ком грязи обваливается под колесом в пропасть, в голове тревожными пузырьками лопаются самые неоптимистичные предчувствия. Впрочем, если на секунду представить, что дорогу заасфальтируют и оградят крепкими перилами — это уже будет не Хевсурети. Да и суровые грузинские водители джипов выглядят так, что для сомнений места почти не остается — такие и коня на скаку остановят, и в горные села войдут.