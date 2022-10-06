Мой первый большой поход: 110 километров по шведским просторам, слезы и кола у Полярного круга

Я не тот человек, который любит походы. Я даже не очень люблю просто гулять, если речь не идет о прогулке с собакой по окрестностям и местным лесным тропам. Поэтому возможность участвовать в 110-километровом походе Fjällräven Classic в Швеции стала для меня во многом большим вызовом. Я до последнего момента не знала, готова ли я к этому эмоционально и физически.

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Месяца за два до четырехдневного похода протяженностью 110 километров я поставила себе цель начать тренироваться и попытаться привыкнуть к ожидаемой нагрузке. Я бегала, ходила, приседала, но ничто не подготовило меня к тому, что я там пережила.

Все необходимое — в одной сумке



Fjällräven Classic — это многодневный поход с участниками со всего мира. В этом году туда отправились около двух тысяч человек из 52 стран. Первый день похода был 12 августа, последний — 19 августа. Каждый может отправиться на эту прогулку в удобный для него день и решить для себя, насколько быстро или медленно он хочет идти. Люди проходят эти 110 километров очень по-разному — есть бегуны, которые пробегают это расстояние за сутки, есть те, кто проходит по 10 километров в день и наслаждаются неописуемой красотой природы, есть те, кто отправляется в поход с детьми, а иногда с собаками и даже кошками. Я планировала идти четыре дня, соответственно проходить около 20-25 километров за день.

Все необходимое с собой мне нужно было уместить в 65-литровую сумку, поскольку дорога проходит через нетронутую и необитаемую местность, где нет ничего, кроме гор, ручьев и северных оленей. В итоге я собрала сумку, которая весила около 15 килограммов. Это было много, но я не могла отказаться ни от ибуметина, ни от протеиновых батончиков (которые весили больше всего). С собой у меня также были беруши и маска для глаз, потому что за Полярным кругом ночи довольно светлые.

Foto: Privātais ahīvs

Один из контрольно-пропускных пунктов.



Участники похода собирались в Кируне, городе, который находится за Полярным кругом и является самым дальним на севере. Здесь мы получили еду, горелку, карту, мешок для мусора и другие необходимые для похода вещи, предоставленные организаторами мероприятия. Теперь все, что вам нужно было делать, это идти!



Трудности похода



Маршрут первого дня пролегал по красивой местности — дикие леса и куда ни глянь, со всех сторон тебя окружает зеленая трава и величественные горы. В более сложных местах были деревянные помосты и мосты через реки, но в основном вся 110-километровая трасса проходит по естественному покрытию, которое на 90% каменистое.

Уже первый день был для меня немного сложным, потому что дорога шла то вверх, то вниз. К концу дня я чувствовала себя измотанной, но счастливой. Я не стерла ноги и у меня ничего не болело, но у меня были синяки на плечах и бедрах от рюкзака. Моя радость была относительно недолгой, потому что на следующий день у меня случился первый переломный момент. Я виню в этом плохой ночной сон (в ту ночь был настолько сильный ветер, что я была уверена, что палатку сдует в любой момент) и усталость от предыдущего дня. Идти по каменистым дорогам было сложно, поэтому я все время усиленно концентрировалась на том, куда ставлю ногу, чтобы не упасть и не вывихнуть лодыжку. Это безраздельное внимание к дороге съедало много внутренних ресурсов.

Дорога в первую пару дней была сложной, но это было ничто по сравнению с тем, что было в последующие дни. Самым тяжелым для меня был четвертый день – ноги устали, появились первые мозоли и я чувствовала себя эмоционально беспомощной. Многие километры, которые нужно было преодолеть по труднопроходимой местности, сломали меня больше, чем я могла подумать. Со слезами на глазах в тот момент я поняла, что помочь мне могут две вещи — понимание того, что дорога скоро закончится, и моральная поддержка других путешественников. Ничто так не вдохновляет на преодоление трудностей, как наличие сторонников и слова ободрения.

Foto: Privātais arhīvs

Так выглядит дорожное покрытие средней сложности на большей части маршрута — камни размером от мяча для гольфа до футбольного мяча и больше.



Признаюсь, в самые тяжелые моменты я думала, что этот поход того не стоит. Но правда в том, что только там я поняла на что я способна и это дорогого стоит. Я слышала о неописуемой радости после преодоления больших испытаний, но раньше для меня это было просто абстрактным термином. Удовлетворение и положительные эмоции меня просто захлестнули. На протяжении всего пути я смотрела вверх, слушала ветер и горные водопады. Я чувствовала себя очень маленькой и огромной одновременно. Тогда мне казалось, что все возможно.



Установка палатки и три дня без связи



Поход проходил по нетронутой людьми местности, а каждые несколько километров надо было "отмечаться" на контрольно-пропускном пункте организаторов мероприятия. Там волонтеры отмечают время прибытия в походном "паспорте", угощают едой или питьем, а при необходимости можно получить какую-то медицинскую помощь и пополнить запасы продуктов.

Добраться до контрольно-пропускных пунктов всегда казалось маленькой победой. К тому же там можно было встретить и пообщаться с другими путешественниками.

Я никогда раньше не ходила в походы, это был мой первый опыт. Я впервые ночевала в палатке и готовила еду на горелке. Не знаю, как бывает в других походах, но здесь организаторы обеспечили нас приличным питанием. Достаточно было нагреть воду, засыпать сухие ингредиенты, и меньше чем за десять минут можно было насладиться тушеной олениной или сливочной лапшой с лососем. Вспоминается смешной момент, когда мне удалось купить в одном из магазинчиков по дороге обычную колу. Мы с попутчиками смеялись, что ее можно купить даже относительно недалеко от Полярного круга. Сладкий, приторный напиток немного напомнил мне о цивилизации. К слову, связи там не было и я использовала телефон просто как фотоаппарат. Я заранее знала, что телефон будет вне зоны доступа пару дней. Мне казалось, что не общаться с самыми близкими людьми будет непривычно, но физическая нагрузка и красота природы отвлекают.

Пошла ли бы я в такой поход снова? Нет! Возможно. Да…



Природа здесь неописуемая. Я никогда не испытывала ничего подобного. Эпичность — единственное слово, которое приходит на ум, чтобы описать то, что мы увидели. Мне казалось, что я попала в мир "Властелина колец", потому что природа была такой же величественной в своей необъятности. Были участки, где, насколько хватало взгляда, горы поднимались к заснеженным пикам, а северные олени, большие и маленькие, медленно и спокойно прогуливались по холмам. Не совру, если скажу, что это было одно из самых значительных, впечатляющих и во всех отношениях сложных событий в моей жизни, которое я запомню навсегда.

Foto: Privātais ahīvs

В этом месте я впервые за время похода испытала свой "вау"-момент.



Пошла ли бы я с такой поход снова? После финиша, я решила, что нет. Правда, сейчас я не так категорична в своем решении. Мне кажется, что такой опыт было бы здорово разделить с любимым человеком, ведь эмоции и впечатления во время похода настолько реальны и глубоки, что ими хочется поделиться с близкими. Мне кажется, что следующий мой опыт будет уже другим, потому что я многому научилась и в будущем буду чувствовать себя более уверенной.