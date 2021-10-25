Объявленный правительством Латвии месячный локдаун или mājsēde (кое-кто переводит это уже как "сидим до мая") спровоцировал в соцсетях движение "бегущих от карантина". Если на работу и в школу ходить не надо, то почему не провести это время в странах, где жизнь почти вернулась к норме. Журналист портала Delfi исследовал тенденцию на собственном опыте, отправившись в Венецию. Билет на Ryanair в оба конца обошелся в 26 евро.

Отвечая на вопрос, будут ли разрешены незначительные поездки во время локдауна, Кришьянис Кариньш сказал, что этот вопрос поднимался, но никаких ограничений решили не делать. Ведь сегодня жители Латвии по уровню заболеваемости опаснее для любой страны, чем наоборот. И пригрозил: если до 15 ноября темп вакцинации не увеличится, то и дальше придется сидеть дома.

Для многих это стало сигналом к действию. "Сейчас пройдет первый шок и у AirBaltic взлетят продажи… А вы собираетесь улететь на время локдауна? Куда? Давайте обменяемся идеями…" "Друзья, а кто готов из подростков и молодежи уехать на время локдауна? …Можем взять большой или не очень дом, вместе жить, работать, учиться, а в свободное время выбираться, путешествовать, исследовать местность".

Подобные призывы в соцсетях появились сразу после объявления об ужесточении ЧС и введении комендантского часа. Комментаторы активно делятся идеями, куда податься на месяц, а то и до весны. Кто-то перевел латышское слово mājsēde как "сидим до мая". К тому же поездки за границу в период повышенного риска стали существенно дешевле. И если до недавнего времени людей семейных сдерживало наличие детей-школьников, то с уходом образования в онлайн препятствий для массового исхода стало еще меньше…

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