Начало большого (и экономного!) приключения: Как Марис Молс отправился в США на небольшой яхте

Вы когда-нибудь мечтали о путешествии в Америку — не по воздуху, а по воде? Мне пришла в голову такая идея, когда я купил свою первую яхту. Она была длиной 19 футов (5,7 метра) и стоила на eBay 300 фунтов стерлингов, или около 350 евро. Прошло плюс-минус 10 лет, и вот я наконец готов осуществить свою идею.

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Многие могут подумать, что для такого путешествия нужна хорошо оборудованная яхта стоимостью в десятки тысяч. Моя цель — проверить, можно ли это сделать с ограниченным бюджетом.

Другая яхта, которую я купил в Швеции, стоила 2 500 евро, и ей уже более 40 лет. Ее длина составляет 24 фута или 7,30 метра. Хотя надо сказать, что обычно длина яхты океанского класса начинается примерно с 30 футов (9 метров). На моей яхте нет встроенного двигателя, зато в Латвии я купил новый подвесной мотор мощностью шесть лошадиных сил. Он не очень подходит при больших волнах, так как поднимается из воды, но его достаточно, чтобы выходить и заходить в порты. На яхте установлены две солнечные панели и аккумулятор — этого должно быть достаточно для зарядки телефонов, которые мы будем использовать для навигации. Также есть радио для связи с другими яхтами и портами, но я им еще ни разу не пользовался. И устройство спутниковой связи - для поддержания связи, когда мобильная сеть недоступна. С его помощью можно также послать сигнал SOS, если мы попадем в беду.

То, чего мне больше всего не хватает, это автопилот, поэтому кто-то постоянно должен будет сидеть за штурвалом. Электрический автопилот стоит около 400 евро, может быть, его даже можно купить, но главная проблема в том, что маленькой яхтой приходится очень активно управлять на больших волнах. В таком режиме рулевое управление за короткое время "разрядит" аккумулятор. Другой вариант — автопилот, работающий с помощью ветра, но он стоит больше, чем я хотел бы потратить. Есть еще третий вариант — попробовать что-то смастерить самому. Может быть, я попробую это сделать.

Теоретически такое путешествие может совершить один человек, но это не я. К счастью, у меня есть друг, который согласился присоединиться к этой авантюре, за что я ему очень рад и благодарен.

Итак, вместе с Давидом Мелиньшем мы попробуем пройти путь от Риги до Майами на парусной лодке под названием Get Back.

Проводы в слезах

Днем 26 августа пасмурно, иногда идет дождь. Родственники, друзья и другие любопытствующие собрались в "Городском яхт-клубе", расположенном у Вантового моста. Я рассказываю о яхте и плане путешествия, отвечаю на вопросы. Мама плачет, брат дарит две ракеты, которые нужно будет запустить, когда мы окажемся посреди океана. Моя жена Даце, к счастью, улыбается, по крайней мере, внешне. Последние фотографии на фоне яхты, и мы поднимаемся на борт.

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Foto: Privātais arhīvs

Давид на этот раз остается на берегу, у него есть кое-какие дела. Он присоединится к нам позже. Но со мной есть и другие молодые люди — Филипс, Эдгарс и Карлис. Все трое моложе меня наполовину. План — плыть вместе до Эстонии.

Первая запланированная остановка — встреча с владельцем и строителем катамарана "Дахакс" — Армандом. Он вместе со своими друзьями планирует путешествие по Рижскому заливу и ночлег на пляже недалеко от Энгуре. По пути к намеченному месту ветер дует не сильно. Почти всю дорогу мы сжигаем бензин и лишь немного плывем. В Энгуре мы прибываем только около полуночи, и только после разговоров, чая и сосисок ложимся спать.

Foto: Privātais arhīvs

На следующее утро мы прощаемся с командой "Дахака" и отправляемся на север. По дороге мы останавливаемся в Энгуре, потому что Филипсу нужно мыло. Его мать не разрешает ему есть немытыми руками. Капитан порта ругает нас за то, что мы слишком близко подъехали к мелководью, но я пытаюсь что-то шутить в ответ.

Изначально нашей целью было добраться до маяка Колки до наступления темноты. Однако ветер нам не помогает, и мы вынуждены завернуть в Рою. Это и хорошо, потому что ночью начинается гроза, и мы остаемся в порту до трех часов дня. Из-за дождя в потолке яхты появились протечки, которые мы пытаемся заделать силиконом и эпоксидной смолой, потому что не хотим спать в мокрой постели. Вся остальная вода, которая попадает в каюту яхты, собирается в нижней части у киля, и ее можно выкачивать специальным ручным насосом.

Мы покидаем Рою так поздно, что на Колку приходим уже в глубоких сумерках. Мало что можно увидеть. Плывем дальше на север, к острову Абрука. Ветер сильный, нам даже приходится спустить один из парусов. Несмотря на это, яхта идет вперед со скоростью более 10 километров в час (6 узлов), что является максимальной скоростью для этой модели яхты. Волны поднимаются. В какой-то момент на Карлиса, стоящего у штурвала, обрушиваются брызги воды. Он решает, что с него хватит, и уходит в каюту греться. Я выползаю наружу и берусь за штурвал.

В середине ночи мы приплываем к берегам Абруки. Как и на многих других островах в Эстонии, здесь отмель. Наша осадка составляет 1,4 метра, поэтому приходится двигаться осторожно. Мы не можем найти место, где можно было бы укрыться от ветра, чтобы пришвартоваться, так что отправляемся в порт и остаемся там до утра. На следующий день совершаем небольшую прогулку по одному из соседних островов Абрука, где пасутся коровы. Нам не удается дойти до больших каменных глыб, которые, как говорят, принесли туда ледники. Мы видим только один из маяков и возвращаемся на борт, потому что у Карлиса завтра рабочий день.

Foto: Privātais arhīvs

В полночь возвращаемся в Колку. Мы приближаемся к берегу на безопасное расстояние и на резиновой лодке доставляем Карлиса на сушу. Надеюсь, его девушка найдет его где-нибудь. Ветер дует с суши, и вода почти без волн. Идеальные условия для такой высадки.

Мы с Эдгарсом продолжаем плыть в Вентспилс. Пока он спит, я сижу за штурвалом. Иногда идет дождь, потом ветер утихает, потом снова появляется. Несколько раз я почти засыпаю за штурвалом. К счастью, это не так опасно, как на дороге. На мои попытки его разбудить Эдгарс не реагирует. Только около пяти утра он окончательно просыпается и сменяет меня. Мы приходим в Вентспилс около одиннадцати утра. На следующий день я прощаюсь со своим последним попутчиком. Мне придется остаться здесь на несколько дней, пока не приедет Давид, и тогда мы наконец-то сможем отправиться "за границу".