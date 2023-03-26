Начнем с креветок. Личный опыт: как организовать лето зимой, уехав пожить на Канары?

Все больше жителей Латвии сбегают от зимней серости и зябкости в теплые страны — на месяц-два. Не только отдохнуть, но и поработать. Самым популярным направлением стали Канары, куда летают прямые рейсы из Риги. Автор подкаста "Отчаянный оптимист" Ольга Петрова пригласила в эфир друзей, только вернувшихся с "зимовки" — IT-специалиста Владислава Доду, инструктора по вождению Андриса Керпе и специалиста по коммуникации Кристине Меннику.

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Полный выпуск 18-го подкаста "Отчаянный оптимист" можно прослушать здесь.





Выше 20 градусов в январе и феврале. Яркое, но не палящее солнце, теплый океан с мощными волнами, бюджетные цены на продукты, все возможности поработать и развлечься, неболеющие дети. Главные проблемы — на видеосвязи с Латвией по зуму не выглядеть слишком загорелым и счастливым, а под конец найти силу духа, чтобы вернуться.

Так вкратце можно описать эффект от месячного пребывания на Тенерифе в разгар самого неприятного зимнего месяца Латвии — февраля. А если умудриться сдать на этот месяц-полтора свою рижскую квартиру в аренду — можно даже остаться в выигрыше. Судя по количеству латышей на пляже, запуску прямого рейса AirBaltic и наличию бара "Рига" с хозяйкой-латышкой, осознавших эти простые истины — не так мало.

Зачем менять Ригу на Канары?

"Такая поездка для моей семьи — единственная возможность продержаться до весны, чтобы дети не болели и продержались до апреля", — говорит специалист по коммуникации и мама трех сыновей Кристине Менника. Ее исследование разных вариантов показало, что Тенерифе — самое близкое к Латвии место в Европе, куда можно долетать с детьми из латвийской зимы в лето. В этом году она перезимовала на Канарах уже десятый раз: сама Кристине оставалась там полтора месяца, работая онлайн, а дети, мама и муж присоединялись к ней в разное время.

Инструктор по вождению Андрис Керпе впервые отправился в такой длительный тур — с женой и 2,5-летней дочкой. В январе после новогодних праздников у инструкторов работы мало. Семья решила отдохнуть целый месяц и подсчитать, во сколько все обойдется. Выяснилось, что 10 дней в хорошей гостинице Турции и 27 дней зимой на Тенерифе по деньгам — почти одинаковы. А психологический эффект — совсем другой: "Неделя в Турции — ты сразу начинаешь вести обратный отсчет. А организуешь месяц на Тенерифе — и первых 20 дней отключаешься полностью, забывая обо всем".

Foto: Privātais arhīvs

Специалист IT Влад Доду — тоже зимовщик с опытом. Для него уже стало традицией в конце февраля куда-то уехать. В этот раз — на Канары. "В принципе, там я живу примерно как в Риге летом: океан, солнце, ресторанчики, тусовочки: днем работаешь, а вечером занимаешься своими делами". Влад уже подумывает о том, чтобы уезжать на всю зиму. "Не уверен по поводу покупки квартиры, но я прекрасно понимаю людей, которые переезжают сюда. Но опять же это остров со всеми вытекающими".

Сколько это стоит?

Билеты. Ryanair в случае Кристине обошлись в 250 евро туда-обратно, покупали в сентябре, летели в декабре. Андрис заплатил за троих 980 евро (240 — ребенок, по 315 — взрослые) за прямые рейсы AirBaltic, купленные за полгода заранее. По словам Влада, "если все "букать" заранее, то получится около 300 евро с багажом туда/обратно — на Rynair через Берлин.

Foto: Privātais arhīvs

Жилье. Кристине советует после 15 декабря и до 5-10 января не летать на Канары — это высокий туристический сезон, цены вдвое выше. "3 декабря я сняла апартаменты на неделю по 260 евро, а рождественская неделя обошлась в 900 евро". Она советует тем, кто хочет очутиться в настоящем лете, искать жилье на юге Гран-Канари: от Лос Кристианоса до Коста Адехе и Лос Гигантоса. "На севере будет на пять градусов холоднее и там нет таких пляжей, там больше местные живут".

Андрису апартаменты в Коста Адеха, в 5 минутах от моря, обошлись в 2000 евро на месяц. В комплекс, облюбованный шумными англичанами, входил большой теплый бассейн, бары, рестораны.

Влад начал искать жилье в середине ноября на февраль, и считает, что это поздновато. Недорогие, но с хорошим ремонтом двухкомнатные апартаменты не в самом центре, но в хорошем месте Лас Пальмаса обошлись ему в 1500 евро за месяц. В небольших городках можно снять дешевле. "Не знаю, насколько это популярно, но я знаю нескольких людей, которые снимали трейлер. Мне кажется, работать из трейлера не совсем получится, но опять же мобильный интернет нормальный".

Foto: Shutterstock

Цены. "Давай начнем с креветок, — не скрывает восторга Кристине. — Большие, еще недавно дышавшие, стоят 9-10 евро за килограмм. Это дешевле мяса. И полезнее". Уха из комплекта морепродуктов (5 евро), картошки и помытых-порезанных овощей обходится в 10 евро кастрюля, которую семья из 2-3 человек может есть 2-3 дня. На завтрак она рекомендует овсяную кашу: 80 центов за полкило овсянки и 1,06 евро за литр молока.

Как и Кристине, Андрис хвалит сеть Mercadona — качественно и дешево, в среднем, чек за покупку на 10-15 процентов меньше латвийской. Фрукты там дороговаты. Кристине предлагает покупать их в маленьких фруктовых магазинчиках. Где бананы с плантаций — по 1,30 евро, а перезрелые — по 30 центов. Есть очень захотелось чего-то нетипичного, то русский магазин "Матрешка" готов предоставить экзотику, гречка — 8.90, зефир Лайма — 7.80 пакетик.

Ресторанов — невероятно много, на любой вкус, вплоть до восточных блюд в "Баку". Везде подают сангрию: поллитра — 7 евро, литр — 10 евро, пиво в баре — 1,50 евро за пинту. Мороженое — по 2-2,50 евро за огромный шарик. "Наверное, самая большая проблема поездки — выбрать из 20 вкусов", — смеется Андрис.

Аренда машин — недешевая: месяц небольшой машины на механике — 700-750 евро, не неделю — 550 евро, день — 30-40 евро. Бензин — 1,39 евро.

Как поработать, но отдохнуть?

Работа. С Ригой на Канарах два часа разницы. Для работы онлайн надо встать пораньше. Зато после трех часов дня — уже свободен, рассказывают Владислав и Кристине. Интернет в большинстве мест очень хороший, как мобильный, так и стационарный.

Кристине работала из своих аппартаментов или кафе. Влад — либо из дома, либо из коворкинга, которые сейчас есть даже в небольших городках. "Снимаешь себе место и спокойненько трудишься в максимально рабочей атмосфере — со своим столом и кофе. Цена — 10-40 евро за сутки, в зависимости от удобств. В некоторых коворкингах при отелях есть бассейны и бары", — рассказывает Влад.

Если рабочий день выдался ненапряженный, Влад работает из кафе или даже с пляжа. По его наблюдениям, довольно много "дигительных ребят" — айтишники, маркетологи, коммуникаторы — сидят на песке с ноутбуками и что-то пишут".

Развлечения. Влад — активный серфингист: "После работы беру доску и иду кататься , а потом ужинаю где-нибудь в ресторанчике. Многие любят снорклинг, кто-то любит просто в баре посидеть, пообщаться. Тут очень много маленьких тусовочек в барах, где туристы знакомятся, общаются, веселятся. Если у вас нет активного хобби или просто лежание на пляже вас не устраивает, тут достаточно сложно находить что-то новое. Но при желании можно — тренажерки, йога, бокс, джиу-джитсу, серфинг, снорклинг, все водное".

Кристине арендовала машину, чтобы съездить на вулкан и покататься. Детям непременно понравятся парки отдыха и развлечений — Loro park, Jungle park, Aqua park. Они недешевые. Но если покупать твин-билет, на одном можно сэкономить. Дешевле можно купить билет, если приезжаешь на второй день. Если ехать в те же парки на организованном автобусе, надо иметь в виду, что, кроме денег (15 евро), придется потратить время, пока все желающие будут собраны с разных курортов.

"Впервые в жизни я купался в таких сильных океанических волнах — я там по 40 минут бултыхался, — рассказывает Андрис. — И пляжи там очень разные — с черным песком (он мягкий и приятный, но правки потом придется выбросить), белым песком (это завозной), каменный… Идешь по берегу, волны бьют камни друг от друга, получается такой медитативный звук, что ты впадаешь в особое состояние…"

В общем, единственное желание, которое возникает по прилете в Ригу — вернуться. Так утверждают все три зимовщика.