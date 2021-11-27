Наши люди в Австрии: рождественские рынки закрыты, курорты пустуют, но в обязательную вакцинацию особо никто не верит

Проживающая в австрийском Линце студентка из Эстонии Ульрика рассказала Delfi об отношении местных к локдауну, который вводится в Австрии уже в четвертый раз.

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Хотя первоначально ограничения распространялись только на непривитых людей в отдельных регионах Австрии, правительство решило с 22 ноября закрыть все рестораны, бары, парикмахерские, театры и большинство магазинов. Местным жителям рекомендовано оставаться дома. Ограничения продлятся до 12 декабря, а с февраля 2022 года в Австрии вводят общую обязательную вакцинацию.

За несколько дней до общенационального локдауна 22-летней Ульрике было предписано соблюдать карантин. "Поэтому мой режим дня особо не поменялся, но найти кого-нибудь, кто был бы рад новым ограничениям, здесь нельзя", — сказала она.

"Например, весь ноябрь в Австрии готовились к рождественским ярмаркам, все жили в предвкушении праздничного сезона, а сейчас из-за локдауна всё отменено, практически половину декабря ничего не будет происходить. В принципе, можно при необходимости сходить в магазин. Можно выйти на улицу для занятий спортом или для улучшения душевного здоровья, но просто так погулять на свежем воздухе — нельзя".

Тем не менее учебные заведения продолжают работать, но каждая школа или университет самостоятельно решают все вопросы организации обучения, в том числе и дистанционного. "Ограничения и меры предосторожности в школах максимально строгие, всё делается для того, чтобы ситуация не ухудшилась", — сказала Ульрика.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

По сообщениям австрийских СМИ, на прошедших выходных в Линце прошли массовые протесты против введенных ограничений, но Ульрика про это ничего не слышала. "Я знаю, что все мои знакомые не особо-то счастливы от всего происходящего", — комментирует Ульрика отношение местных жителей к решению австрийского правительства. "Особенно это касается обязательной вакцинации с февраля будущего года. Правда, никто особо не верит, что такое требование начнет действовать. Я знаю людей, которые утверждают, что не будут прививаться ни при каких условиях, даже если вакцинацию сделают обязательной". До сих пор никаких дополнительных подробностей о точных правилах обязательной вакцинации, а также о возможных наказаниях за отказ соблюдать это требование опубликовано не было.

По словам Ульрики, местные жители надеются, что ограничения будут сняты до конца этого года. "В это время на местных горнолыжных курортах начинается высокий сезон. Обычно в этот период туда съезжается очень много туристов из разных европейских стран", — поясняет Ульрика. "Местные жители надеются, что к Рождеству правительство разрешит открыть эти курорты, так как у многих уже куплены билеты и забронированы гостиницы. Если же все туристические места и горнолыжные курорты останутся закрытыми, это будет очень сильный удар по экономике страны".

В то же время, как отмечает Ульрика, австрийцы довольно пессимистично относятся к ослаблению ограничений. "Общее мнение таково, что ограничения будут продлены как минимум до нового года", — сказала эстонская студентка. "Все помнят, что год назад ситуация была почти такой же".