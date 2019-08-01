Кристап Лиепиньш проводит в путешествиях десять месяцев в году. Альпинизмом он занимается более 35 лет, а его жена Кристине — восемь. И хотя они не раз попадали в опасные ситуации, без горных экспедиций уже не представляют жизни.

В детстве Кристап сначала заинтересовался спелеологией. "Какому 12-летнему мальчишке не хочется исследовать таинственные пещеры? Но в итоге мы пошли к другому тренеру, обучавшему скалолазанию и спортивному туризму. И в первое же лето отправились на Кавказ", — вспоминает Кристап.

"На курсы альпинистов я пошла за компанию со знакомой, — признается Кристине. — А потом влюбилась в инструктора и поняла: если хочу быть с ним, то должна начать тренироваться серьезно. А после поездки в Среднюю Азию, на Памиро-Алай, заинтересовалась и самими горами".

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