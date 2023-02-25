В группе "Эстонцы на Бали" в Facebook, насчитывающей несколько тысяч человек, постоянно идет оживленная дискуссия. Здесь можно получить дельный совет или рекомендацию, а также узнать всю актуальную информацию про отдых и жизнь на далеком острове. Большинство из участников группы не пользуются услугами туристических агентств. Рассказываем несколько истории о наших соотечественниках, решивших на время переехать на сказочный остров.

Однажды руководитель отдела маркетинга Маттиас Вути (36 лет) и юрист Аве-Лийc (33 года) решили внести красок в свою жизнь и улетели на Бали. Но не в краткосрочный отпуск, а на долгий период - на острове они не только отдыхают, но и продолжают работать. При этом, по их словам, рабочая жизнь ничем не отличается от той, что была в Эстонии. "В течение последних пяти-шести лет мы обсуждали, что хорошо бы было пожить где-нибудь подольше", — рассказывает Маттиас, который в начале ноября улетел на Бали со своей женой и 6-летним сыном Микаэлем. Они планируют пробыть на острове около полугода. "Это была наша последняя возможность, так как Микаэль скоро пойдет в школу".

Выбирая место для такого необычного путешествия, семья установила небольшие критерии: это должна была быть абсолютно незнакомая для них страна, с отличным от Европы культурным пространством, но с разумной разницей по времени, которая позволила бы работать удаленно.

МЕЧТА ОСУЩЕСТВИЛАСЬ: Маттиас и Аве-Лийс уже давно обсуждали, что хорошо бы было пожить какое-то время в экзотической стране. Фото: Частный архив

"Мы распланировали свой день на Бали так, чтобы с момента пробуждения и до одиннадцати часов утра у нас было семейное время — мы учимся, играем и наслаждаемся балийской жизнью. В одиннадцать дня у нас начинается рабочий день. В это время к Микаэлю приходит няня и занимается с ним до семи вечера". Когда рабочий день заканчивается, няня уходит, а семья вновь проводит время вместе.

Найти надежную няню на Бали было довольно просто — у всех нянь есть рекомендации. Если Микаэль что-то не может объяснить няне, он звонит маме или папе и просит перевести няне его мысли. "Услуги по уходу за детьми относительно доступны — три евро в час", — отмечает Маттиас. Но в отличие от Эстонии, образование на Бали намного дороже. Поэтому, отправляя ребенка в местный детский сад или школу, придется учитывать, что расходы на это будут в несколько раз больше, нежели в Эстонии.