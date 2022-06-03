Я долго думала о том, что именно побуждает людей отправиться в путешествие, откуда они черпают вдохновение и идеи о том, куда пойти, что посмотреть, что попробовать… А потом поняла, что именно эта история страстной путешественницы Зане Ховланне, может стать примером того, как люди решаются на все это. Кто не хотел бы сидеть в лодке, окруженной 50 резвящимися дельфинами; или посмотреть на извержение вулкана собственными глазами (не говоря уже о том, чтобы спать рядом с ним) или поплавать вместе с морскими львами? Да кто угодно!

"Мне всегда нравилось путешествовать. В детстве мои родители много ездили по Европе, правда приоритетом были не походы в музеи и местная кухня, а парки развлечений и пляжи. Когда я уже училась в университете, то летом поехала поработать в США. А потом и на следующий год тоже. А когда пришла осень, то подумала, что хочу поехать посмотреть на Азию", — рассказывает Зане Ховланне.

Так и получилось, что в 22 года девушка купила рюкзак и уехала из Латвии на полгода, посетив за это время Вьетнам и много других азиатских стран и прожив три месяца в Австралии. Далее последовала судьбоносная поездка в Европу, во время которой Зане познакомилась со своим будущим мужем. И через год в Азию они поехали уже вместе. И вот теперь пара уже четыре месяца вместе путешествует по Центральной и Южной Америке.

Расскажите побольше о вашем нынешнем путешествии. Вы долго готовились к этому или это было спонтанное решение?

Однажды апрельским вечером, гуляя по Риге, я подумала, что совершенно не готова провести свою жизнь в четырех стенах. Пришла домой и сказала мужу, что как только закончу магистратуру, хочу куда-нибудь поехать... Идея, куда поехать, возникла спонтанно – мы всегда пользуемся сайтом Skyscanner для бронирования билетов, а там есть возможность поставить пункты назначения - "куда угодно". Так мы и нашли билеты в Канкун, в Мексику, за 200 евро из Брюсселя. Мы подумали – ну начнем с Центральной Америки и доберемся до Мачу-Пикчу.

Здесь хочу отдельно упомянуть: если вы планируете более длительную поездку, обязательно узнайте, когда в той стране, куда вы летите, начинается сезон дождей, и помните, что не везде в июне, июле и августе бывает лето.