Свадебное путешествие у людей обычно ассоциируется с солнцем, морем и пальмами, но молодожены не всегда выбирают такой вариант. Монта Браковска и ее муж после свадьбы решили отправиться в Южную Корею, а это довольно экзотическое направление. По словам Монты, многие не знают, что Южная Корея — это более дешевая "сестра" Японии. Там есть, чем заняться — от ночевки в настоящем храме с монахами до кофейной паузы в "фекальном" кафе, где кофе подается в маленьких унитазах.

Монта с детства называет себя настоящей путешественницей, а ее муж Эдийс всегда был скорее пассивным туристом. До этого молодые люди путешествовали в основном по Европе, потому что это дешевле и доступнее. "Путешествуя по Европе на самолете, вам часто даже не надо показывать паспорт, поэтому создается впечатление, что вы путешествуете на автобусе по Риге", — смеется Монта.

Интерес к Южной Корее у Монты возник совершенно случайно — благодаря K-pop, жанру корейской поп-музыки. Это побудило ее больше углубиться в культуру страны и она стала смотреть корейские драмы на Netflix. "Эти фильмы более специфичны. Корейцы гораздо более консервативны и более сдержанны. Мы смотрели несколько корейских реалити-шоу, и самым серьезным в них было то, что потенциальные пары держали друг друга за руку".

Перед поездкой в ​​Южную Корею муж Монты с интересом смотрел в сторону Японии, но авиакомпания Turkish Airlines внесла изменения в эти планы. Были объявлены весенние скидки на полеты по всему миру, в том числе в Японию и Южную Корею.

В то время пандемия Covid-19 еще не утихла, поэтому в Японию попасть было сложнее. Южная Корея оказалась наиболее реальным вариантом. "Если сравнивать Южную Корею и Японию, то первая однозначно дешевле, — объясняет Монта. — Многие блогеры пишут, что у них похожий опыт. Я думаю, что Япония для жителей Латвии нечто более понятное — если уж ехать на другой конец света, то только в Японию".

Средняя цена перелетов по этому направлению в "обычные" дни — примерно 700-800 евро. Монте с мужем удалось купить билеты гораздо дешевле и они летели через Стамбул.

Монта рекомендует перед полетом ознакомиться с правилами и выяснить, какие документы необходимы для въезда в Южную Корею. Виза вам не нужна, но вам придется заполнить форму K-eta за три дня до поездки и заплатить 7 евро.

Почему они выбрали это необычное место для своей свадебной поездки? Монта говорит, что хотя обычно люди едут на Бали или в Таиланд, им с мужем нравятся особые приключения. "Даже летом, когда мы были в Варшаве, мы ходили в корейский ресторан! Кроме того, попались дешевые билеты... Все сошлось".