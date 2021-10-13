Как изменится жизнь, если провести почти 200 дней в бусике, проехать больше 20 тысяч километров, побывать в 18 странах и постоянно находиться в шести квадратных метрах без туалета, душа и кухни? Об этом нам рассказали путешественники Эмилс и Мадара.

Есть ли жизнь в бусике?

Три года назад Эмилс и Мадара отправились в 200-дневное путешествие на своем красном маленьком бусике. Это решение было принято спонтанно — по дороге на работу они увидели бусик, и Эмилс заметил, что хотела бы когда-нибудь в таком пожить. "Ого, ты тоже?" — обрадовалась Мадара.

После их, казалось бы, ничего не значащего диалога прошло полтора года, и только тогда они отправились в путешествие на бусике. Почему ждали так долго? Необходимо было подготовиться — перевестись на удаленную работу (а три года назад это не было такой привычной практикой), а также поменять привычки, место жительства, мышление и даже хобби.