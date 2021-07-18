Остров погибших жигулей. Эстонский Прангли: школа на пятерых, невесты для летчика и никакой полиции

Прангли - 14-й по величине из 2222 островов Эстонии. И единственный, где есть собственная скважина природного газа, которой хватает на зажарку яичницы. Люди здесь живут больше 600 лет. Когда-то это были пираты, потом рыбаки, а как-то с неба упал летчик и сделал невестами нескольких местных девушек. Сейчас на Прангли свозят старые автомобили, туристов ждут поросшие лугами домики и пещерная баня, а прибывшие на день могут прогреть организм на эрратических валунах.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Мокиллу копатт тут очен тяшело — камней мноко!" - меланхолично сообщил Арво, с неэстонской шустростью перехватив осу, покушавшуюся на мою сонную артерию. Обитателя острова Прангли Арво местные зовут "накситралли" - самоделкин. Руки у него золотые и золотая же медаль ВДНХ — он мастерил из жигулей ралли-кары для тренировки космонавтов "Союз Аполло". Сам космонавт Леонов пил с Арво коньяк, закусывали пятиэтажным тортом "Виру". Сам Арво в "докрученных" золотыми руками автомобилях 20 лет участвовал в гонках на Бикерниекской трассе в Риге.

Медалей, да и рук могло не быть, если бы в марте 53-го не умер Сталин — в тот день всю семью трехлетнего Арво должны были отправить в Сибирь. Подруга мамы, работавшая на почте, увидела письмо от бежавшей в Швецию тети Арво, бывшей замужем за солдатом вермахта. И сообщила "куда следует".

Пока карательная машина сработала, маятник истории качнуло в другую сторону. "Повезло, в тот день им не до нас было", - улыбается островитянин. С тех пор настенные часы Арво всегда показывают 10.10. "Угадайте, почему? - лукаво щурится собеседник. - Это знак Victory".

Foto: DELFI

Арво показывает сарай, в котором он родился - теперь на нем знак Victory.

В родную островную деревню Идаотса Арво вернулся 17 лет назад и взял шефство над всем, что нуждается в починке и переосмыслении. Вторую жизнь получает все — от прогнивших жигулей и армейских уазиков (на острове разрешается держать автомобили, не прошедшие техосмотра на материке) до пивных банок и ржавого буя, который превратился в веселую свинью-копилку для краудфандинга в пользу отца и сына. Как-никак, а жизнь на острове недешевая — в единственном продмаге некоторые продукты стоят заметно дороже, чем на материке. А свои огороды на Прангли не кормят — очень уж каменистая почва.

Большой и Малый Врангели: острова, которые более чем любопытны





Foto: DELFI

Прангли также называют Большой Врангель, что ни к адмиралу-исследователю Сибири, ни к белогвардейскому генералу отношения не имеет - так в честь определенной формы рыбацких крючков назвали остров шведские первопоселенцы 13-го века. Это идеальный маршрут на день или полдня, если хочется разнообразить поездку в Таллин. Остров расположен всего в 9 км от одной из самых богатых волостей Эстонии Виймси. Поездка на пароме Wrango, который в теплое время года ходит несколько раз в день, занимает около часа и стоит 6 евро.

Foto: DELFI

Наблюдатели за птицами могут договориться с местными рыбаками на трансфер к острову Акси (Малый Врангель) — он всего в 2 км от Прангли. Этот остров официально необитаем, но в 90-х некий мужчина построил там себе домик с условиям, что будет присматривать за щипающими травку шотландскими коровами. Но вместо этого, он сдал недвижимость в аренду супружеской паре пенсионеров. Поскольку остров считается природным заповедником, начался долголетний суд - на днях вышло постановление, что пара должна съехать в течение месяца.

До другого соседа Прангли — острова Кери, размером с таллинскую Ратушную площадь, — 34 км, час на катере. На нем стоит маяк, который после подключения к солнечным батареям не требует постоянного присутствия человека - смотритель уволился.

Формально остров теперь необитаем, но тут есть возможность официально пожить неделю, даже бесплатно — заплатив только за трансфер и обеспечив себя провиантом. Для этого надо зарегистрироваться в очереди на сайте keri.ee - стать смотрителем маяка. Поселиться можно в оставшейся от советских пограничников казарме с кухней, несколькими жилыми комнатами и туалетом. Есть и банька, но дрова надо везти свои, ровно как и баллоны с газом для плиты. Также на острове есть вертолетная площадка. В случае чего смотрителя или жертв кораблекрушения оперативно эвакуируют.

Жизнь на острове: пять учеников, скорая помощь, пожарные и никакой полиции

Foto: DELFI

Прангли – один из самых населенных среди малых эстонских островов. Вся земля здесь в частном владении и недешева. В регистре жителей значится около двухсот человек, но круглый год живет около 60, остальные — дачники. Прописка нужна, если хочешь пользоваться льготами на проезд (паром стоит 1 евро), получать скидку на электричество (оно производится местным генератором и дорогое), газ и бесплатный вход на привозные мероприятия — кино, концерты, театры, фестивали, которые сюда регулярно наведываются.

Чтобы сберечь оставшихся поселенцев, волость Виймси готова содержать местную школу до последнего ученика 7-17 лет: сейчас там на пять школьников приходится семь учителей, приезжие и местные. Один, по совместительству, врач. В этом году открыли также нулевой класс на трех детей. За последнее десятилетие это рекорд.

Foto: DELFI

Учительница русского языка и ее внуки. На лето к бабушкам и дедушкам съезжаются много малышни.

Бывший директор школы Калев Пылдсаар разработал особую систему компьютерных соревнований устного счета с большими числами - "пранглимине", которая позже распространилась по всей стране и за ее пределы. Не удивительно, что по международной оценке образовательных достижений PISA в сфере математики и компьютерных наук Эстония занимает первое место в Европе. Индивидуальный подход к ученикам прельщает и родителей с материка, которые направляют сюда "трудных" детей. Летом на острове популярны детские лагеря и стратегические игры с поиском "сокровищ и приключений".

Foto: DELFI

На острове есть свой пункт "скорой помощи" с оборудованным микроавтобусом и пожарная часть, в которой дежурят по очереди семь добровольцев, в распоряжении которых супер-машина и катер на водных подушках для спасения на водах и на льду. Для остальных участников движения на Прангли - ограничения скорости 30 км в час. Своей полиции здесь нет. Время от времени материковый наряд прибывает с контролем — первый встречный пранглиец тут же пишет "ахтунг" в закрытой группе Ватсапп — за рулем остаются только трезвые.

В самом большом здании на острове с 1953 года располагались администрация и клуб рыболовецкого колхоза "Молодая гвардия", сейчас там Народный дом, почта и каморка для капитанов парома, которые через две недели сменяют друг друга. Все магазины, лавки и кафе острова работают по звонку — пришел клиент, позвонил на телефон — пришел хозяин и обслужил.

Легенды и сказания: сбитый летчик, пиратка Хелена и чудо-льдина в августе





Foto: DELFI

Палочка приходского священника туку-коть, которой бьют по голове заснувших на службе.

На Прангли находится самая маленькая деревянная церковь в Эстонии. По легенде, 10 августа 1848 года у острова потерпели крушение два финских браконьера. Оказавшись в воде, они дали обет, если спасутся, поставить часовню. До Прангли они добрались на льдине и обещание сдержали, посвятив храм святому Лаврентию, в день которого произошло чудо. В церковной школе приезжий с материка пастор вел службу по 7-8 часов, а когда прихожане засыпали, помощник священника бил по лбу палкой "туку-коть" с бархатным мешочком на конце — туда надо было положить монетку-штраф. Сейчас посетить церквушку местные жители могут в любой момент — ключ лежит в ящике с кодом, который знают только островитяне.

Foto: DELFI

В начале прошлого века на острове нашли месторождение газа, которого хватило на десять лет, после чего случился взрыв. Искали нефть — не нашли. В итоге оставили скважину для туристов. Максимум, что позволяет мощность — зажарить яичницу, если есть яйца. Чугунная сковородка прилагается. Делать все надо быстро, потому что рядом с газом жертв ждут обманутые комары, которые решили, что газ исходит от животных. Но из живности на острове обитают только клещи, комары, муравьи, гадюки и лисицы, которые питаются яйцами морских птиц. Ничего крупного, кроме людей.

По легенде раньше остров был еловым и на нем жили пираты с девушкой Хеленой во главе - они нападали на проходящие мимо корабли. Чтобы их выкурить, жители материка елки подожгли. Пираты сбежали. Поджигатели перерыли остров в поисках сокровищ, после чего на месте елок выросли сосны. Традиционное местное развлечение для туристов и детей - "охота за елками" (найти среди сосен все выжившие елки).

Foto: DELFI

Другая легенда объясняет и появление на острове мотора от немецкого самолета. В 1944 году здесь упал подбитый немецкий самолет, чей пилот спасся на белом шелковом парашюте. Местные девушки его выходили и обласкали, а из парашюта пошили себе свадебные наряды.

В 1941 году финские летчики сбросили бомбы на паровой корабль Eestirand, на борту которого из Таллина в Кронштадт отправляли три с половиной тысячами мобилизованных в советскую армию жителей Эстонии. Дотянув с пробоиной до острова Прангли, капитан сел на мель — 44 местных жителя спасли 2792 пассажира, которые прожили на Прангли почти полгода, а некоторые так и остались. За это время все детали корабля, которые можно было использовать в хозяйстве, жители растащили. До сих пор во многих домах есть части Eestirand - у кого часть палубы, у кого штурвал или рында, у кого — спасательный круг.

Foto: DELFI

Один из самых больших эрратических (принесенных ледниками) валунов на острове Красный камень объемом 160 кубометров. Местные именуют его Тита-киви (Детский камень) и утверждают, кто залезет и скатится с него, у того будет много детей.

За сезон остров проезжают 10 000 туристов. Снять комнатку летом можно почти в каждом доме. Также можно остановиться в кемпинге с домиками, поросшими луговыми цветами и травами: в рабочие дни аренда одного домика на 4 человек стоит 60 евро в сутки, на выходных комплекс сдается только полностью — за 520 евро. Отобедать рыбными котлетами или салакой в местном ресторанчике и попариться в выдолбленной в скале баньке за 30 евро в час.

Foto: DELFI

"Лохматый "домик" и баня в пещере.

Арендовать на день место в машине с открытым верхом, со встречей, экскурсией и обедом можно за 79 евро с человека и доставку в порт. Самые популярные сувениры — плетеные зимними ночами ковры, деревянное устройство для снятия грязных сапог и чипсы из вяленого мяса тюленя. Тюленей тут не любят — они рвут сети и съедают рыбу. Но отлавливать можно не больше 1%, поэтому чипсы недешевые: 5 евро за крохотный пакетик.

Foto: DELFI

При желании можно посетить местный краеведческий музей - дом фермы Ванани познакомит с бытом жителей Прангли, на хуторе Марди покажут исторические сараи для сетей. Но главные экспонаты разбросаны по всему острову — потрепанные и дырявые советские машины всех марок, мастей и калибров. Из тех, что уже не в силах спасти даже золотые руки Арво.

Подробнее о том, как выгоднее и удобнее попасть в Эстонию, Таллин и на остров Прангли, также, что там делать - ЗДЕСЬ.