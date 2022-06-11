Эстонка Кадри Куллеркупп (41 год) уже 20 лет живет на экзотических островах Теркс и Кайкос. Совсем недавно она решила круто изменить свою жизнь и стала первой женщиной, получившей постоянную работу в морской полиции страны.

Большую часть своей жизни Кадри прожила за границей: в Египте, Италии, Испании и США. После прохождения в Соединенных Штатах курсов инструктора по дайвингу ей предложили работу на островах Теркс и Кайкос - британской заморской территории, в состав которой входят несколько десятков больших и малых островов. Негласно эти острова относят к бассейну Карибского моря, хотя с географической точки зрения никакого отношения к этому морю они не имеют.

"Я думала, что поработаю там годик, а в итоге оказалось 20 лет".

Последние 15 лет Кадри работала капитаном - сначала на катерах для дайвинга, а потом и на чартерных рейсах.

"Еще до начала коронавируса я решила уйти из туризма. Стала думать, где еще я могу быть полезной. Я всегда хотела найти работу, которая приносила бы пользу обществу. До этого десять лет я работала в пожарной части. Не хотела сидеть в офисе, а единственное, что я умела делать хорошо - работать на суднах. Поэтому морская полиция показалась подходящим местом".

Что такое Морская полиция?

Это похоже на пограничный контроль, но у нас есть еще и полицейские права. В основном мы занимаемся делами по незаконной торговле оружием, наркотиками и людьми. Просто так для инспектирования границы в море мы не выходим. Мы активно сотрудничаем с пограничниками США, Багамских и Каймановых островов. А также с Великобританией и ее армией.