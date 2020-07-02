У известной латвийской музыкальной группы Prāta vētra есть альбом и песня под названием "Семь шагов на свежем воздухе" со строками "День занимается, собаки ругаются, cон рассеивается, кадры сменяют друг друга". Эта композиция могла бы стать гимном моего похода. Правда, в моем случае это не семь шагов на свежем воздухе, а 70 километров, которые я преодолела за два дня — из Пузе в Талси. Мой путь пролегал через четыре усадьбы, две необычные церкви, два старинных кладбища и бесчисленное количество аллей с вековыми деревьями.

Благодаря походам я заряжаюсь энергией, "перезагружаюсь", забываюсь, преодолеваю себя и иду дальше. В буквальном и переносном смысле. До этого самый длительный поход из Колки в Дубулты, занявший 49 часов, составил 136 километров, а самый трудный — "прогулка" по Семи горам Бергена в Норвегии. Хотя я и охотнее хожу одна, в серьезные походы я отправляюсь в маленькой группе или в компании какого-нибудь искушенного путешественника. Причина этому достаточно простая — я боюсь собак и бандитов.

Этим летом я вновь решила преодолеть себя и идти дальше (в буквальном и переносном смысле), поэтому отправляюсь в двухдневный поход в одиночку — маршрут я спланировала самостоятельно. Правда, оставаться одной в палатке в лесу я пока не решаюсь, потому что там могут оказаться и звери, и бандиты, также нужно подзарядить телефон и наполнить термос кофе на следующий день. Поэтому маршрут я спланировала таким образом, чтобы посередине было место, где я могла бы безопасно переночевать, а в обеих сторонах были как культурно-исторические объекты и достопримечательности, так и леса с целебным воздухом, и отрезки пути, которые я могла бы преодолеть спортивной ходьбой. Результатом этого стал культурно-исторический поход Пузе — Спаре — Крауяс — Пастенде — Талси.

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Опасные связи. Что можно и чего нельзя делать на самоизоляции людям, прибывшим из "рисковых" стран

Array ( [id] => 52262309 [title] => Опасные связи. Что можно и чего нельзя делать на самоизоляции людям, прибывшим из "рисковых" стран [is_paid] => 1 [channel_id] => 2 [lastnews_mostread_disabled] => 0 [short_title] => [custom_small_title] => [lead] => Как добраться из аэропорта домой, если ты вернулся из страны с повышенным риском заражения? Могут ли жильцы квартиры, куда въехал человек на изоляции, продолжать привычный образ жизни — ходить на работу, обращаться к врачу, принимать гостей? Можно ли гулять и как? А что, если сдать анализ и получить негативный ответ — можно тогда не изолироваться? Портал Delfi попросил представителя Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) ответить на самые популярные практические вопросы о самоизоляции. [url] => https://rus.delfi.lv/delfi-plus/razbor/opasnye-svyazi-chto-mozhno-i-chego-nelzya-delat-na-samoizolyacii-lyudyam-pribyvshim-iz-riskovyh-stran.d?id=52262309 [publish_date] => 2020-06-30 07:10:35 [picture_alt] => Kadrs no video [targetblock_name] => [podcast_id] => [pictures] => Array ( [1600x914] => https://g2.delphi.lv/images/pix/1600x914/Pic4r1kNxrk/pasizolacija-52014317.jpg [956x398] => //g.delfi.lv/images/pix/956x398/wqh5U88uGQs/pasizolacija-52014317.jpg [736x320] => //g.delfi.lv/images/pix/659x295/cdUWFOmvI9Q/pasizolacija-52014317.jpg [768x438] => //g.delfi.lv/images/pix/768x438/WdZ9cLSC07s/pasizolacija-52014315.jpg [418x240] => //g.delfi.lv/images/pix/418x240/WgnUcHFWImE/pasizolacija-52014315.jpg [360x240] => //g.delfi.lv/images/pix/360x240/vLfMz9vwPHU/pasizolacija-52014309.jpg [235x160] => //g.delfi.lv/images/pix/235x160/Xz0NumcIYS8/pasizolacija-52014309.jpg [150x150] => //g.delfi.lv/images/pix/150x150/YVSPzSQiNJo/pasizolacija-52014307.jpg [350x590] => //g.delfi.lv/images/pix/350x590/YhwsJWqwgUQ/pasizolacija-52014319.jpg [488x278] => //g.delfi.lv/images/pix/488x278/nbjJrE_lsqM/pasizolacija-52014315.jpg [456x260] => //g.delfi.lv/images/pix/456x260/GWqmi_pmJwc/pasizolacija-52014315.jpg [336x192] => //g.delfi.lv/images/pix/336x192/rr-Jm0pzt4c/pasizolacija-52014315.jpg [516x294] => //g.delfi.lv/images/pix/516x294/1tLu_ivqUO0/pasizolacija-52014315.jpg [296x168] => //g.delfi.lv/images/pix/296x168/7JV5A7uDR3A/pasizolacija-52014315.jpg [326x186] => //g.delfi.lv/images/pix/326x186/UGIFf9_ngl0/pasizolacija-52014315.jpg [174x99] => //g.delfi.lv/images/pix/174x99/fWZ65QhOhSk/pasizolacija-52014315.jpg [246x140] => //g.delfi.lv/images/pix/246x140/VmTw5DDmAmU/pasizolacija-52014315.jpg [136x78] => //g.delfi.lv/images/pix/136x78/wzQJgtrcNMc/pasizolacija-52014315.jpg [209x119] => //g.delfi.lv/images/pix/209x119/NCahPssleh8/pasizolacija-52014315.jpg [188x108] => //g.delfi.lv/images/pix/188x108/4p6dVpo8mhM/pasizolacija-52014315.jpg [108x62] => //g.delfi.lv/images/pix/108x62/FQvcB5ACPMo/pasizolacija-52014315.jpg [676x385] => //g.delfi.lv/images/pix/676x385/TscxeRuc_gA/pasizolacija-52014315.jpg [612x349] => //g.delfi.lv/images/pix/612x349/sCZ2t9RZzOU/pasizolacija-52014315.jpg [372x212] => //g.delfi.lv/images/pix/372x212/_XuoeEk16G4/pasizolacija-52014315.jpg [248x182] => //g.delfi.lv/images/pix/248x182/ctTgWIORPkE/pasizolacija-52014309.jpg ) [icons] =>
[icons_array] => Array ( ) [children] => Array ( ) [tags] => Array ( ) ) PLUS Опасные связи. Что можно и чего нельзя делать на самоизоляции людям, прибывшим из "рисковых" стран 

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Остров, который мы потеряли. Чем живет бывшая колония герцога Екаба

Array ( [id] => 52229907 [title] => Остров, который мы потеряли. Чем живет бывшая колония герцога Екаба [is_paid] => 1 [channel_id] => 44 [lastnews_mostread_disabled] => 0 [short_title] => [custom_small_title] => [lead] => Общий стаж независимости Латвии — около 50 лет, а у бывшей бывшей колонии Курляндского герцогства, Тринидада и Тобаго — ближе к 60. Численность населения — вполне сопоставимая, а по уровню ВВП на душу населения острова на протяжении многих лет опережали Латвию. Портал DELFI изучает, как далеко разошлись пути бывшей колонии и бывшей метрополии. [url] => https://rus.delfi.lv/turgid/turnews/ostrov-kotoryj-my-poteryali-chem-zhivet-byvshaya-koloniya-gercoga-ekaba.d?id=52229907 [publish_date] => 2020-07-01 05:40:00 [picture_alt] => Остров, который мы потеряли. Чем живет бывшая колония герцога Екаба [targetblock_name] => [podcast_id] => [pictures] => Array ( [1600x914] => https://g2.delphi.lv/images/pix/1600x914/ipUbcLDDjLA/trinindad-tobago-carnival-52229925.jpg [956x398] => //g.delfi.lv/images/pix/956x398/ObfyMUGeuYM/trinindad-tobago-carnival-52229925.jpg [736x320] => //g.delfi.lv/images/pix/659x295/XgE7wIBmcdI/trinindad-tobago-carnival-52229925.jpg [768x438] => //g.delfi.lv/images/pix/768x438/BF794fFvmlo/trinindad-tobago-carnival-52229923.jpg [418x240] => //g.delfi.lv/images/pix/418x240/4YTybURwNJU/trinindad-tobago-carnival-52229923.jpg [360x240] => //g.delfi.lv/images/pix/360x240/GhiXD50JdBA/trinindad-tobago-carnival-52229921.jpg [235x160] => //g.delfi.lv/images/pix/235x160/AFVqJI6tneg/trinindad-tobago-carnival-52229921.jpg [150x150] => //g.delfi.lv/images/pix/150x150/cMvzFFzYIzc/trinindad-tobago-carnival-52229915.jpg [350x590] => //g.delfi.lv/images/pix/350x590/kplCaIwVx0k/trinindad-tobago-carnival-52229927.jpg [488x278] => //g.delfi.lv/images/pix/488x278/N7PodwZjXA4/trinindad-tobago-carnival-52229923.jpg [456x260] => //g.delfi.lv/images/pix/456x260/88rjOQuzvhs/trinindad-tobago-carnival-52229923.jpg [336x192] => //g.delfi.lv/images/pix/336x192/GVMaZpBLadw/trinindad-tobago-carnival-52229923.jpg [516x294] => //g.delfi.lv/images/pix/516x294/kAo3hCDiEco/trinindad-tobago-carnival-52229923.jpg [296x168] => //g.delfi.lv/images/pix/296x168/CJvTykDpIwQ/trinindad-tobago-carnival-52229923.jpg [326x186] => //g.delfi.lv/images/pix/326x186/d59GXmiesDI/trinindad-tobago-carnival-52229923.jpg [174x99] => //g.delfi.lv/images/pix/174x99/IOxvzDX2R-E/trinindad-tobago-carnival-52229923.jpg [246x140] => //g.delfi.lv/images/pix/246x140/UdfSHDuZo1Q/trinindad-tobago-carnival-52229923.jpg [136x78] => //g.delfi.lv/images/pix/136x78/cHxxFS_ycY4/trinindad-tobago-carnival-52229923.jpg [209x119] => //g.delfi.lv/images/pix/209x119/LTe26kvNJ9s/trinindad-tobago-carnival-52229923.jpg [188x108] => //g.delfi.lv/images/pix/188x108/PpmRu_W4350/trinindad-tobago-carnival-52229923.jpg [108x62] => //g.delfi.lv/images/pix/108x62/CDa0O89G6kI/trinindad-tobago-carnival-52229923.jpg [676x385] => //g.delfi.lv/images/pix/676x385/wvtvKyn7i-4/trinindad-tobago-carnival-52229923.jpg [612x349] => //g.delfi.lv/images/pix/612x349/fOq4qWDEMt0/trinindad-tobago-carnival-52229923.jpg [372x212] => //g.delfi.lv/images/pix/372x212/nQQ6V2K1gAc/trinindad-tobago-carnival-52229923.jpg [248x182] => //g.delfi.lv/images/pix/248x182/P3-zKLd9hWY/trinindad-tobago-carnival-52229921.jpg ) [icons] =>
[icons_array] => Array ( ) [children] => Array ( ) [tags] => Array ( ) ) PLUS Остров, который мы потеряли. Чем живет бывшая колония герцога Екаба 
"Я до сих пор храню кольца". Жизнь и смерть в гражданском браке
Только на DELFI

Array ( [id] => 52259147 [title] => "Я до сих пор храню кольца". Жизнь и смерть в гражданском браке [is_paid] => 1 [channel_id] => 2 [lastnews_mostread_disabled] => 0 [short_title] => [custom_small_title] => [lead] => Он играл на кларнете, она — на виолончели. Оба — музыканты государственного камерного оркестра Sinfonietta Rīga. Мара Ботмане и Янис Третюк были вместе десять лет. Они добились немалых успехов и на профессиональном поприще — в марте прошлого года Янис получил Большой музыкальный приз "За выдающуюся работу в ансамбле". "Мы планировали свадьбу. Несчастье произошло почти за два месяца до назначенной даты. И поэтому я хочу рассказать об этом остальным", — говорит порталу DELFI Мара. По ее словам, если бы не хорошие отношения с семьей Яниса, она могла бы остаться на улице — купленная ими квартира была записана на его имя. [url] => https://rus.delfi.lv/delfi-plus/latvija/ya-do-sih-por-hranyu-kolca-zhizn-i-smert-v-grazhdanskom-brake.d?id=52259147 [publish_date] => 2020-06-29 07:07:54 [picture_alt] => "Я до сих пор храню кольца". Жизнь и смерть в гражданском браке [targetblock_name] => [podcast_id] => [pictures] => Array ( [1600x914] => https://g1.delphi.lv/images/pix/1600x914/vss5CVIV-YI/0ffab5eeb7ae92f245-52243007.jpg [956x398] => //g.delfi.lv/images/pix/956x398/xw16tQOtIlM/0ffab5eeb7ae92f245-52243007.jpg [736x320] => //g.delfi.lv/images/pix/659x295/-96PZH7xKQI/0ffab5eeb7ae92f245-52243007.jpg [768x438] => //g.delfi.lv/images/pix/768x438/Y880VKxzETA/0ffab5eeb7ae92f245-52243003.jpg [418x240] => //g.delfi.lv/images/pix/418x240/qnw5uCnayyM/0ffab5eeb7ae92f245-52243003.jpg [360x240] => //g.delfi.lv/images/pix/360x240/ROF2j1sTAGA/0ffab5eeb7ae92f245-52243003.jpg [235x160] => //g.delfi.lv/images/pix/235x160/lm3hnLRXj9g/0ffab5eeb7ae92f245-52243003.jpg [150x150] => //g.delfi.lv/images/pix/150x150/8ACtWIsdeaI/0ffab5eeb7ae92f245-52242997.jpg [350x590] => //g.delfi.lv/images/pix/350x590/jj8e4Ssz6Ok/0ffab5eeb7ae92f245-52243009.jpg [488x278] => //g.delfi.lv/images/pix/488x278/4DEwCJ0uSQk/0ffab5eeb7ae92f245-52242999.jpg [456x260] => //g.delfi.lv/images/pix/456x260/_rrhBBdPrX4/0ffab5eeb7ae92f245-52242999.jpg [336x192] => //g.delfi.lv/images/pix/336x192/k_gGxxs0qhw/0ffab5eeb7ae92f245-52243003.jpg [516x294] => //g.delfi.lv/images/pix/516x294/ociUR5nBFrM/0ffab5eeb7ae92f245-52242999.jpg [296x168] => //g.delfi.lv/images/pix/296x168/FENvwHYOanw/0ffab5eeb7ae92f245-52243005.jpg [326x186] => //g.delfi.lv/images/pix/326x186/_K7GPJVEMu0/0ffab5eeb7ae92f245-52242999.jpg [174x99] => //g.delfi.lv/images/pix/174x99/GM7xQXAOlwo/0ffab5eeb7ae92f245-52242999.jpg [246x140] => //g.delfi.lv/images/pix/246x140/fhNxoGHGFxo/0ffab5eeb7ae92f245-52242999.jpg [136x78] => //g.delfi.lv/images/pix/136x78/qKVPr-XcZh0/0ffab5eeb7ae92f245-52243003.jpg [209x119] => //g.delfi.lv/images/pix/209x119/T80JWxgQ3nE/0ffab5eeb7ae92f245-52242999.jpg [188x108] => //g.delfi.lv/images/pix/188x108/V_iL1h0VTLk/0ffab5eeb7ae92f245-52243003.jpg [108x62] => //g.delfi.lv/images/pix/108x62/62AUNWq-Axs/0ffab5eeb7ae92f245-52243003.jpg [676x385] => //g.delfi.lv/images/pix/676x385/EwHdkWbN95c/0ffab5eeb7ae92f245-52242999.jpg [612x349] => //g.delfi.lv/images/pix/612x349/aLD-8mxJkg8/0ffab5eeb7ae92f245-52242999.jpg [372x212] => //g.delfi.lv/images/pix/372x212/rKFW_7QayK0/0ffab5eeb7ae92f245-52242999.jpg [248x182] => //g.delfi.lv/images/pix/248x182/MFEaRJ7-hOk/0ffab5eeb7ae92f245-52242997.jpg ) [icons] =>
[icons_array] => Array ( [0] => onlydelfi ) [children] => Array ( ) [tags] => Array ( ) ) PLUS "Я до сих пор храню кольца". Жизнь и смерть в гражданском браке 
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