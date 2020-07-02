У известной латвийской музыкальной группы Prāta vētra есть альбом и песня под названием "Семь шагов на свежем воздухе" со строками "День занимается, собаки ругаются, cон рассеивается, кадры сменяют друг друга". Эта композиция могла бы стать гимном моего похода. Правда, в моем случае это не семь шагов на свежем воздухе, а 70 километров, которые я преодолела за два дня — из Пузе в Талси. Мой путь пролегал через четыре усадьбы, две необычные церкви, два старинных кладбища и бесчисленное количество аллей с вековыми деревьями.

Благодаря походам я заряжаюсь энергией, "перезагружаюсь", забываюсь, преодолеваю себя и иду дальше. В буквальном и переносном смысле. До этого самый длительный поход из Колки в Дубулты, занявший 49 часов, составил 136 километров, а самый трудный — "прогулка" по Семи горам Бергена в Норвегии. Хотя я и охотнее хожу одна, в серьезные походы я отправляюсь в маленькой группе или в компании какого-нибудь искушенного путешественника. Причина этому достаточно простая — я боюсь собак и бандитов.

Этим летом я вновь решила преодолеть себя и идти дальше (в буквальном и переносном смысле), поэтому отправляюсь в двухдневный поход в одиночку — маршрут я спланировала самостоятельно. Правда, оставаться одной в палатке в лесу я пока не решаюсь, потому что там могут оказаться и звери, и бандиты, также нужно подзарядить телефон и наполнить термос кофе на следующий день. Поэтому маршрут я спланировала таким образом, чтобы посередине было место, где я могла бы безопасно переночевать, а в обеих сторонах были как культурно-исторические объекты и достопримечательности, так и леса с целебным воздухом, и отрезки пути, которые я могла бы преодолеть спортивной ходьбой. Результатом этого стал культурно-исторический поход Пузе — Спаре — Крауяс — Пастенде — Талси.