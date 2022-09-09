Мы регулярно видим потрясающие фотографии из путешествий в социальных сетях. Многие ими восхищаются, другие ворчат о якобы "ленивой молодежи", которой "лучше бы поработать". Но что стоит за красивыми фотографиями бывалых путешественников? Сигита Пермина и Артур Лифландс уже несколько лет путешествуют, работают и вдохновляют тысячи людей. Они говорят, что это далеко не всегда легко, но это делает их счастливыми. Путешествия по всему миру стали для них возможностью создать свой канал Steps to make на YouTube.

Мама не отпустила без плотного завтрака

Сигита всегда была целеустремленной и решительной, она работает с 16 лет. Для нее самое главное – быть счастливой и исполнять свои мечты. Вот почему она и ее друг Артур решили стать путешественниками. Сначала им было не очень легко: "Мы видели, что другие путешествуют и зарабатывают таким образом в соцсетях и решили, что тоже так хотим. Первые полгода мы только планировали, ведь невозможно бросить все сразу". А после было эмоциональное прощание с родственниками, которые думали, что больше их не увидят. Артур вспоминает: "Честно говоря, мама очень грустила. Она думала, что мы уже никогда не вернемся — уедем с концами! Помню, когда мы уезжали, она приготовила завтрак. Мне кажется, она не спала всю ночь. Приготовила рассол, котлеты, отбивные и даже мои любимые булочки". Теперь все в порядке и семья Артура иногда навещает путешественников.

Путешественники на полную ставку

Получить визу и сесть в самолет не так уж сложно. Конечно, в каждой стране свои особенности, но молодым людям важно было получить такую визу, с которой можно было бы и отдыхать, и работать. Уехав в Новую Зеландию в 2019 году Артурс и Сигита хотели там начать создавать собственный цифровой контент и стали искать работу. "Мы распечатали наши резюме и просто разнесли их по разным местам". Сигита вспоминает, что за две недели она получила работу, которая помогла ей купить камеры и все необходимое для создания контента в соцсетях. Это развязало молодым людям руки, и они смогли наслаждаться путешествиями, останавливаться в дорогих отелях и обедать в кафе, которые часто посещают местные миллионеры.