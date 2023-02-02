Вечное лето и солнце – этим манит Египет северных туристов, жаждущих тепла и отдыха. Интернет наводнен отзывами о египетских курортах, зачастую весьма противоречивыми. Кто-то морщит нос, пожимает плечами и пишет, что больше никогда туда не поедет, а другие отдыхают в одном и том же отеле каждый год уже 15 лет. Ясно одно — это не Европа и никогда ею не будет. Египет — это что-то особенное.

Добраться до египетских курортов проще простого – достаточно выбрать одно из предложений туристических компаний. Разумнее выбирать одну из самых известных турфирм, чтобы не получилось, что вы заплатите 300 евро в неделю за шестизвездочный отель, а в результате попадете в потрепанную гостиницу далеко пляжа. Я, конечно, утрирую, но такое тоже случается.

Следующей по сложности задачей после выбора отеля будет выбор одежды. Когда едешь в Италию или Испанию, там все понятно, а вот про Египет информация очень противоречивая. В латвийских туристических группах на Facebook в комментариях встречаются диаметрально противоположные впечатления. Одни говорят, что всю неделю мерзли, а другие не вылезали из купальников. Будучи осторожным пессимистом, я больше верила тем, кто говорил, что там холодно. На деле оказалось, что там был 21 градус тепла. А я даже шерстяные носки взяла на случай, если ночью в неотапливаемом отеле будет холодно. Но уже в первый день я была готова обменять свои джинсы на шорты, которые оставила дома...

Жизнь в отеле очень изолирована, потому что не нужно никуда идти. Да и толку от этого, честно говоря, никакого. За пределами отеля нет города с неожиданными и экзотическими впечатлениями, которые так любят путешественники. Там была только широкая пустынная центральная улица и такие же гостиничные комплексы. Я заинтересовалась, где те 53 тысячи жителей Шарм-эль-Шейха, о которых сообщает официальная государственная статистика? Между отелями есть узкие, часто закрытые улочки, куда идти совсем не хотелось... Поужинать вне отеля тоже невозможно, потому что поблизости нет никаких кафе или ресторанов. Да и нужно ли это? Питание в отеле почти круглосуточное, а качество еды превосходное.