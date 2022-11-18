Если вам в жизни не хватает остроты и хочется как следует встряхнуть нервы, то стоит отправиться в Таджикистан, где через горы петляет легендарный Памирский тракт. Это место, где можно увидеть первозданное величие и красоту природы, хрупкость жизни и научиться полагаться на высшие силы.

Впервые я побывала на Памирском тракте довольно давно. С тех пор удавалось несколько побывать там проездом. Это дорога представляет собой довольно закрытый путь, свернуть с которого можно только в редких горных аулах, где женщины усердно пекут лепешки, пока мужья пьют зеленый чай, нежась на подушках. Если кому-то покажется, что наблюдать за Памирским трактом через окно автомобиля — несерьезно, то это не так. Оказаться в машине на Памирском тракте тоже настоящее приключение.

Памирский тракт — что это такое?

Существует много версий о том, где начинается и заканчивается Памирский тракт. Некоторые ищут начало этой высокогорной дороги в Афганистане, однако классический маршрут тянется от Душанбе, столицы Таджикистана, через центр Хорога, автономный район горы Бадахшан, в Ош в Кыргызстане, покрывая в общей сложности более 1200 км. Какой бы участок Памирского тракта вы ни выбрали, все они чрезвычайно красивы и в то же время опасны.

Строительство Памирского тракта было инициировано Российской империей в конце XIX века, а позже продолжено Советским Союзом, однако этот маршрут уже тысячи лет пролегал через Памирские горы. На некоторых участках пути водителей ожидает вырубленная в скалах дорога, а в других местах можно ехать по асфальтовому покрытию, достойному самых богатых стран Европы.

Часть Памирского тракта когда-то образовывала легендарный Шелковый путь, служивший торговым каналом между Востоком и Западом. Даже сегодня Памирский тракт используется как торговый путь, только вместо шелка, чая, специй и драгоценных камней по нему тайно перевозятся бесчисленные тонны афганского героина, которые распродаются по всему миру через Таджикистан. Недаром знакомые таджики предупреждали меня: "Ни в коем случае не соглашайся брать посылку от незнакомца для его тети, подруги или мамы! В посылке могут быть наркотики!".