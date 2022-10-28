Пассажиры подали в суд на авиакомпанию из-за задержки рейса. Но вместо компенсации получили огромный счет

Вместо компенсации за задержку рейсов пассажирам придется заплатить кругленькую сумму за судебные издержки.

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57 человек подали в суд на авиакомпанию Norwegian с требованием компенсировать им задержку рейсов. Через какое-то время истцам удалось договориться с авиакомпанией относительно самой компенсации, однако разногласия остались в отношении судебных издержек. Норвежский суд стал заново рассматривать это дело и в конце концов принял решение, что за обращение в суд должны заплатить сами пассажиры.

По мнению суда, расходы увеличились именно по вине заявителей - например, они неоднократно меняли основу иска или утверждений и делали несколько обширных дополнительных запросов о доступе к доказательной базе.

Теперь 57 истцов должны в общей сложности заплатить 1,1 миллиона норвежских крон (более 107 тысяч евро) за судебные издержки. В то же время размер компенсации, которую они получат от авиакомпании за задержку рейса, составит от 12,5 до 30 евро на человека, пишет Rett24.