Пивное СПА — это серьезно. Пльзень: зачем ехать в западную Богемию, даже если вы не богема и трезвенник

"Я к пиву спокойно отношусь — предпочитаю талию", - честно призналась я в ответ на предложение познавательного тура в чешский регион Плзень, столицу западной Богемии. Не обязательно пить, успокоили меня — есть много других здоровых опций. Налегать на калорийные кнедли с гуляшом - тоже по желанию: чешская кухня не стоит на месте. А для талии — нордические палки в руки или велосипед в ноги — и по горкам. Хоть Пльзень и промышленный регион (одна Skoda чего стоит!), воздух здесь - хоть ложкой ешь и целебными источниками запивай.

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…Еще когда в мае Ригу наводнили чешские хоккейные болельщики, отметила их уравновешенный и дружелюбный нрав — в неположенных местах не кричали, в драку не лезли, улицу пересекали на скутерах исключительно на "зеленый", в электричке помогали занести велосипед… И даже проиграли как-то достойно — без лишней агрессии.

В общем в Пльзеньский регион Чехии — столицу западной Богемии — отправлялась в самых возвышенных ожиданиях, которые еще и начали оправдываться с первого похода в... туалет. А что, в Чехии — стратегический маршрут. В плетеной корзиночке на раковине были заботливо приготовлены не столько средства женской гигиены, а также дезодорант, крем для рук и даже сухой шампунь и лак для волос. А вдруг, в зеркале обнаружится, что как-то не свежо — пшик, и настроение улучшилось. И такая "экстра" для Пльзена — не редкость.

Понятно, что приехать в пивную столицу и не заказать по кружечке — как не приезжал. Причем несладкое фруктово-ягодное безалкогольное пиво в Чехии под стать "взрослому". И также богато витамином В. Лучшее спасение для тех, кто за рулем. В Чехии - нулевая толерантность к этому делу на дорогах. Еще вариант - пиво употреблять не внутрь, а очень грамотно снаружи… Для философски настроенных, в бочке можно даже жить. Впрочем, обо всем по порядку.

Foto: DELFI

Признать в этом фонтане двугорбого верблюда непросто, но это он.

Тайна золотого верблюда

Герб региона Плбзень, бутылку самого популярного в тех краях пива Pilsner Urquell украшает верблюд. Он же в форме золотого фонтана украшает на главную площадь города, рядом с самым известным в стране кукольным театром. Свою историю этот верблюд ведет от правнука Чингисхана, будущего основателя Крымского ханства Хаджи Гирея, который однажды преподнес в дар польскому королю Ягайле невиданного в тех краях двугорбого бактриана.

Ягайла втянулся в войну против Тевтонского ордена и призвал на помощь еретиков-гуситов. В благодарность за победы плзенцам вручили диковинного зверя, с которым гуситы и пожаловали под стены осажденного Пльзеня. Во время дерзкой вылазки горожане захватили животное, а вскоре осаду сняли. Пльзенцы решили, что верблюд — символ их свободы.

Foto: DELFI

Современный Плзень, что в полутора часах езды на автобусе или поезде от Праги — зеленый и уютный город на слиянии четырёх рек Углавы, Радбузы, Мже и Уславы. Садовое кольцо с многочисленными барами и кафешками охватывает внушительную часть старого города. Любопытно, что родина бренда Škoda, названного в честь богемского инженера и предпринимателя Эмиля Шкоды, не может похвалиться полным охватом новыми трамваями местной марки. Зато Латвия в скором времени сможет оценить новые электропоезда, созданные в Пльзене.

Царевна Либушка

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"Мой отец — сумасшедший, и я — тоже", - честно призналась управляющая фермерского хозяйства Dvůr Krasíkov Либушка Ситтова из Марианских Лазней. В 2005 году ее отец-хирург поставил детей перед фактом — он купил незадорого 12 га живописной земли со всем, что на ней — развалиной старинной пивной фабрики и кучей строений разной степени негодности. Либушке, инженеру -экономисту по образованию, к тому времени "надоело быть чиновницей в министерстве и перекладывать бумажки в хорошую погоду, чертыхаясь на плохую погоду по выходным". С тех пор выходных у нее не осталось, зато все на свежем воздухе.

Foto: DELFI

Одно здание Либушка при поддержке евроденег превратила в пансион (номер — 50 евро на двоих с завтраком, другие постепенно приводит в порядок - открыла сырную и мыльную фабрики, мини-зоопарк с коровами овцами и козами.

Foto: DELFI

Знакомый из зоопарка сдал в аренду парочку лам, но те оказались не самых благородных нравов — плюются. От верблюда Либушка отказалась — все же, какой-то здравый рассудок сохранять стоит. Пусть верблюдами забавляются в Пльзене.

Foto: DELFI

Чтобы самой не превратиться в ломовую лошадь, Либушка построила себе избушку в 4 км от фермы, а вскоре и жених сыскался к ней — правда, женатый, но через 7 лет развелся. Ждать стоило — на все руки мастер. Вместе с отцом и братом Либушки они заправляют производством по металлу (реставрируют вагоны, на очередь - корабль) и лесозаготовками. 5-летний сын уже управляет трактором, а 3-летний возделывает огород.

Повелитель птиц Хрушка

История пана Хрушки из Константиновых Лазней началась с придорожного автомата по торговле экологическим яблочным соком — с мятой, имбирем, ягодами, сельдереем, свеклой и грушей (хрушка - по-чешски). Им бывший полицейский, а ныне парамедик на скорой помощи Ярослав Хрушка обзавелся во время ковида — так уставал на "скорой", что на торговлю соком не оставалось сил, вот и автоматизировался.

Foto: DELFI

Соком Хрушка тоже стал торговать по случаю. Дело в том, что он — увлеченный орнитолог. В старых яблоневых садах живут совы. Чтобы местные жители деревья не рубили, Хрушка скупал у них яблоки и гнал сок, со временем закупив автоматизированную линию как производства, так и продаж — на 50 000 литров в год.

По той же причине Ярослав приобрел почти задаром ферму 17-го века - хлев и гигантский амбар — памятник культуры, которые у прежних владельцев были скорее мертвы. Дело в том, что рядом с фермой в болотистой местности обитали редкие птицы, а в амбаре откладывали яйца местные соколы. Чтобы соколам было не скучно, Хрушка приобрел с полсотни нормандских коров — их мясо отлично продается. Амбар постепенно приводит в порядок — все пять этажей.

Foto: Delff

По случаю Хрушка приобрел соседний запущенный дом, где когда-то был немецкий трактир — здесь он намерен открыть пенсион. По замыслу Ярослава, в пяти номерах пенсиона будут останавливаться семьи. И наблюдать за поведением птиц — Хрушка записал их голоса: подносишь телефон, считываешь qr-код, птичка "поет", а настоящая ей отвечает (это работает!). Итого план Яромира стоит на трех столбах: бизнес, экология и образование. В становлении и ему помогают Евросоюз и… жена-полицейская Мирослава. И кто поспорит?

Foto: DELFI

А как не потерять дара речи от истории экс-полицейского, парамедика скорой помощи Хрушки, который, будучи одержим орнитологией, принялся спасать старые яблоневые сады, где живут совы, и… открыл производство яблочно-грушевых соков с автоматизированной продажей, заканчивает строительство образовательного пансиона, спас от разрушения старинную ферму 17-го века с гигантскими нормандскими коровами, пятиэтажным амбаром, где откладывают яйца соколы, а в болотах гнездятся редкие птицы, и теперь намерен организовать просвещение детей по части экологии на постоянной основе. В подспорье — жена-полицейская.

Foto: DELFI

Бальнеология с пенкой

Энергичный Джири Плевка — пивовар в третьем поколении. В 90-м его семья выкупила у государства завод Chodovar, который в то время входил в государственное предприятие Pilsner. Предполагалось, что здесь, в поселке Ходова плана, будут делать элитное пиво для советских партийных бонз, но тут соцлагерь рухнул.

Foto: DELFI

Джири оказался с бизнес-жилкой. Увидел, что народ после пива ищет, где прикорнуть — отстроил рядом с заводом отель. А чтобы туристам было чем заняться, открыл рядом пивное СПА.

Foto: DELFI

Пивные процедуры составлял вместе с другом-бальнеологом, чтобы все серьезно. Пива в ванную наливают лишь четверть, остальное — минеральная вода из местного подземного источника. Ну и пара бокальчиков во время процедуры внутрь. Как вариант — ванна на двоих. Соответственно, бокальчика уже четыре. 20 минут бултыхаешься под шапкой ароматной пены, еще 20 — отдыхаешь, завернутый в теплое одеяло, впитываешь витамин Б каждой клеточкой. Обещают нормализацию давления и повышенную эластичность кожи. Стоит такая процедура около 30 евро на человека.

Foto: DELFI

Другой аттракцион Chodovar - ресторан, вырубленный прямо в скале, где в постоянной прохладе дозревает в цистернах заводское пиво. Тут уже без чесночной похлебки и традиционных кнедлей с гуляшом — никак. А напоследок закупить домой пивной шампунь с маской и несколько бутылочек — напиток открытой ферментации совершенно не горчит, восторгался своим продуктом Плевка, а вместе с ним и мы. И стройные ряды немецких туристов, которые автобусами съезжаются отобедать в скале.

Пивной холивар

Всего в десятке километров от Ходовара хозяйка местной конефермы метнула молнии из глаз на просьбу налить по бокальчику Chodovar: "Ишь, что вздумали! Только Pilsner, чтоб с горчинкой". Наш провожатый понимающе улыбнулся — пивной холивар в этом регионе дело привычное. Как и выяснение, чьи кнедлики вкуснее.

Foto: DELFI

Без кнедлей познать Богемию вряд ли получится - их здесь неисчислимое множество, у каждой хозяйки - свой фирменный рецепт. Но вот каждый день ими загружаться вовсе не обязательно.

В Пильзене есть немало ресторанов вполне современной и легкой кухни. Например, такую можно оценить в ресторане Štipec радом с главной площадью.

Уже на другой день на крупнейшем заводе Пльзеня — Pilsner Urquell (он же Plzeňský Prazdroj) - нам уже доходчиво объясняли, почему горчинка у светлого пива низового брожения — это самое то.

Вообще-то, с 1307 года практически каждый дом Пльзеня варил свое пиво по рецепту домохозяйки методом верхнего брожения. У некоторых получалось настоклько отвратное пойло, что однажды в 1842 году жители собрались, вылили все свои изобретения на землю и порешили пригласить в город баварского пивовара Йцозефа Гролла, который разработал местный фирменный напиток на основе благородного Хмеля из Зааца, мягкой воды (состав воды того времени сохранен в архиве, как эталон) и трёхотварочное затирание солода на открытом огне, что карамелизирует сухие вещества и дает золотой цвет.

Foto: DELFI

На фото: Три способа разлива пива.

Конечно, соседские пивовары тут же стали на все лады копировать ставший популярным напиток — тогда у оригинального и появилось название Plzeňský Prazdroj, "пиво из первоисточника". Чтобы сохранить первозданный вкус в условиях использования современного оборудования, на пивоварне производится небольшой объём пива классическим способом XIX века с открытым главным брожением в деревянных кадушках и дображиванием в деревянных бочках. Попробовать его можно во время экскурсии по подвалу. Это пиво выступает эталоном, с которым пивовары сравнивают промышленные партии.

Foto: DELFI

Гигантские бочки, каждая из которых стоит по 10 000, "работают" четыре раза, после чего их продают с акциона - их любят фермеры (богаты витамином В), а также организаторы сельского туризма - из них получается мини-домик. Опция для философов.

Традиционно именно этот сорт пива с 1903 года поставляется в Ватикан к папскому столу- врач понтификa Льва XIII рекомендовал его главе священного престола, как благодатно воздействующий на организм. С тех пор к Пасхе и поставляют, а с ним и новый бокал, созданный под это дело новым дизайнером. Святое дело.