Большинство людей знает, что ходить по железнодорожным путям не стоит, но в Греции эти законы не работают. На севере Пелопоннеса в стороне Коринфского залива есть пешеходная тропа, ведущая вдоль узкоколейных железнодорожных путей, по которым пару раз в день на большой скорости проносится поезд, а туристы вынуждены искать укрытие на этой узкой дороге.

Захватывающий маршрут протяженностью 23 километра начинается в Калаврите, а заканчивается в городке Диакопто. Маршрут проходит по путям узкоколейной железной дороги и через фантастически красивое ущелье Вураикос. Если вам хочется необычных ощущений, прекрасных горных пейзажей и небольшой нервотрепки, возможно, вам стоит собрать чемодан и отправиться на Пелопоннес.

Необычный пешеходный маршрут входит в состав длинной пешеходной тропы Е4, протянувшейся по югу Европы от Испании до Кипра. Я с другом в Греции уже довольно давно, мы приехали, чтобы пройти по всему Пелопоннесу, следуя путеводителю Тима Сэлмона и Майкла Кулена Trekking in Greece: The Peloponnese and Pindos Way. Поход по железнодорожным путям мы начали в деревне Захлору, потому что авторы книги не включили Калавриту в маршрут.

В интернете многие советуют пропустить участок от Калавриты, ведь самая захватывающая и живописная часть похода начинается в Захлору. Многие путешественники идут в одну сторону пешком, а возвращаются на поезде. Если бы впереди нас не ждали новые походы, мы бы с удовольствием попробовали этот вариант, чтобы увидеть красивое ущелье со всех возможных ракурсов.

Ночь перед походом мы провели возле построенного в пещере монастыря Мега Спилео, одного из старейших монастырей Греции. Позавтракав и собрав вещи, мы отправились в путь. Местность была окутана густым туманом, шел дождь и небо было затянуто серыми облаками. Мы закутываемся в плащи и надеваем дождевики. Вниз нас ведет небольшая тропинка, петляющая среди скал. Облака начинают рассеиваться и перед нами открывается вид на долину, деревню Захлору и окружающие могучие горы.