Перефразируя классику: каждый год пятого октября мы с друзьями ездим на Сааремаа. На этот раз мы решили немного поменять направление и отправились в небольшую экспедицию на остров Хийумаа. Мы знали, что он немного отличается от привычного маршрута, но не ожидали, что за пару дней так влюбимся в это место. Впредь каждый год пятого октября будем ездить на Хийумаа!

Так как остров немного меньше Сааремаа и не так популярен среди туристов, к путешествию нужно подготовиться более основательно. Паромы ходят реже, нередко они полные, поэтому о билетах стоит позаботиться заранее. То же касается и ночлега ― если в Курессааре всегда можно найти какой-нибудь вариант в Airbnb или гостинице, то выбора в Хийумаа не так много. В летний сезон предложение шире, а вот осеннему путешественнику придется считаться с тем, что есть. Мест, где можно было бы перекусить, тоже немного. В городе Кярдла есть три кафе, которые в октябре работают по вечерам, и только в двух из них можно позавтракать. Настоящие путешественники берут с собой термос и бутерброды, но нам с утра нравится неспешно выпить капучино. Утонченные натуры!

В плане достопримечательностей мы тоже избирательные. Нас не интересуют музеи и маяк Кыпу. Мы приехали ради природы. Чем первозданнее, тем лучше. Идеально, если это ― берег моря. С этим на острове проблем нет. Поэтому, сойдя с парома, мы сразу же отправились в нижнюю точку острова, где на картах побережье показалось нам особенно живописным. Наученные прошлым опытом, мы заменили стильные сапоги резиновыми. В таких местах чувствуешь себя в них гораздо увереннее, и ничто не помешает добиться лучших кадров.

Говоря о кадрах, ко времени упомянуть и героя заголовка ― камеру стоимостью 13 тысяч евро. В эту поездку я взял с собой Fujifilm GFX100 ― беззеркальную цифровую системную камеру среднего формата (нет-нет, DELFI не настолько много зарабатывает на платных статьях, чтобы можно было позволить себе купить такую камеру; я взял ее в Fujifilm Latvija на тестирование). Эта камера уникальна тем, что, во-первых, она оснащена огромной матрицей с разрешением 100 мегапикселей, а во-вторых, она очень дешевая. Нет, серьезно. Равноценные ей Hasselblad и Phase One стоили по 30, 50 и даже 100 тысяч. На этом фоне Fuji предстает очень заманчивым предложением.