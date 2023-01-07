В детстве я мечтала научиться летать. Тогда непременно хотелось заполучить крылатые сандалии Гермеса или же взлететь в небо в корзине воздушного шара. И вот прошлым летом, в возрасте 37 лет, я, наконец осуществила свою мечту.

Нужно отметить, что теоретически возможность полетать на воздушном шаре была и раньше, но тогда за это удовольствие просили неоправданно высокую цену. В Эстонии за час полета на двоих нужно заплатить не менее 500 евро, в Турции исполнение мечты стоит около 600 евро. В других европейских странах - например, во Франции - полет на воздушном шаре обойдется еще дороже.

Совершенно случайно в социальных сетях я наткнулась на предложение в Литве. Живописный полет на воздушном шаре над Тракайским озером оказался на удивление доступным - всего 260 евро на двоих. Долго думать не стали и помчались в Литву.

Я заранее договорилась о встрече с представителем фирмы, чей контакт мне дали в тракайском туристическом инфопункте. Как и было обговорено, в назначенный день к половине пятого утра мы приехали на заправку, которая располагалась посреди леса недалеко от средневекового Тракая. Нас забрали и на белом микроавтобусе повезли вглубь леса. Через пару километров мы прибыли на небольшую полянку, где, отгоняя комаров, вместе с другими шестью незнакомыми нам туристами помогали распаковать и надуть воздушный шар. Вся операция заняла около получаса.

Пассажиров запускали в корзину воздушного шара по очереди. Бортики корзины доходили примерно до бедра. Когда мы оказались все на месте, воздушный шар плавно взмыл в небо.