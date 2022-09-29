Во время одного из наших европейских путешествий мы были проездом в Австрии и решили, что когда-нибудь надо побывать в этой горной стране. В июле этого года мы с мужем, двумя подростками и трехлетней дочкой отправились в автопутешествие по Австрии, на обратном пути заехав в Германию.

Как нас пытались обмануть



Планируя поездку в Австрию, я заранее искала апартаменты в Вене. Обычно, я пользуюсь сайтом Booking.com. Я получила подтверждение бронирования, а через какое-то время мне пришло сообщение в WhatsApp, что есть проблема с моей банковской картой. В сообщении была ссылка, по которой мне надо пройти и совершить платеж. Было указано, что если я не сделаю этого к определенному времени, бронирование будет аннулировано. Ссылка начиналась со слова "booking". Соотношение цены и расположения квартиры было хорошим (и не подозрительно дешевым), так что терять это место мне не хотелось. Конечно, у меня вызывало подозрение, что такая конфиденциальная информация запрашивалась через WhatsApp. Я позвонила человеку, который больше разбирается в IT-вещах. Он сказал, что это, скорее всего, мошенничество, и проверил сайт, ссылку на который мне прислали. Он был зарегистрирован только вчера! Это явно мошенничество. К счастью, бронирование можно было легко отменить без штрафа.

Отправляемся в поездку!



Для того, чтобы поездка понравилась всем, я постаралась спланировать все так, чтобы соблюсти и желания детей. Мы не поехали по самой прямой дороге через Польшу, а заехали в район Мазурских озер, чтобы дети могли насладиться ими любимыми водными развлечениями. К сожалению, с погодой нам не повезло, купаться было слишком холодно.

Мы проехали через Польшу с остановкой в Катовице. Затем — Чехия, где нам бы тоже хотелось остаться подольше. Может быть, кому-то пригодится — в Чехии есть городок в индейском стиле, где можно посмотреть импровизированные индейские бои и переночевать в вигвамах. Он называется Western town Boskovice. Наши дети туда поехать не захотели, поэтому мы отправились на природные тропы Moravian Karst (платно). Там есть пещеры, вход в которые только по билетам, которые надо покупать сильно заранее. После прогулки по лесным тропам мы собирались подняться обратно в горы по канатным дорогам, но оказалось, что за подъем можно заплатить только наличными, карты не принимаются.

Австрия — дворец, зоопарк и пляжи



В Австрию мы приехали поздно вечером. Оказалось, что в нашем месте ночлега не хватает постельного белья, а хозяин, конечно, не отвечает. У нас с собой были спальные мешки, а на следующий день хозяин дал нам все необходимое.

На следующий день мы пешком отправились во дворец Шёнбрунн. Сюда также лучше покупать билеты заранее.