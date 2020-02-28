Арис Лещинскис — латгалец, которому с детства нравятся автомобили. Поэтому неудивительно, что он решил отправиться в путешествие на своей любимой машине — "Жигулях". Преодолев пять тысяч километров за 10 дней в одиночестве, Арис приобрел невероятный опыт и воспоминания: живописные ландшафты, гостеприимство местных, нелегкие решения, поломки и даже встречу с медведем.

"Я много где был, но не считаю это обычным путешествием. Под путешествием многие понимают нечто классическое, но мне не нравится предсказуемость — купленный билет, забронированная гостиница. Это меня не интересует", — рассказывает Арис.

Интересно, что в столь долгое путешествие Арис решил отправиться на "Жигулях". Почему именно на этой машине? "Это хороший способ за небольшие деньги купить относительно интересную машину. Это бюджетный вариант развлечения", — говорит Арис, который купил автомобиль пять лет назад у одного коллекционера и починил его. Обычно Арис ездит на своих "Жигулях" на выходных или во время летнего отпуска, а в прошлом году решил отправиться в более длительное путешествие.

Раньше Арис уже ездил до Куршской косы в Литве, но в этот раз решился на десятидневный маршрут, куда включил Латвию, Литву, Польшу, Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию и Словакию — туда и обратно. Все эти страны для путешественника недорогие, к тому же, по пути можно полюбоваться живописными ландшафтами — например, горами в Румынии. Но маршрут менялся, потому что Арис решил не следовать строгому графику. "Я хотел пообщаться с местными, поэтому отправился туда, где нет туристов. Я не бронировал гостиницы, не планировал, где останусь — когда оказывался в конкретном месте, тогда и думал, что буду делать. Конечно, каждому свое, и, возможно, кто-нибудь получает удовольствие именно от таких путешествий. Для меня путешествия связаны со свободой", — считает Арис.