Путешествие в доме на колесах — Австрия, Швейцария и озеро Комо. История Илги и Гатиса

Только представьте: вы путешествуете со всеми удобствами в миниатюрном доме на колесах и просыпаетесь утром с видом на горы и альпийских коров... Звучит потрясающе, не правда ли? Да, и это могут подтвердить Илга и Гатис. Правда, они реалисты и не скрывают, что путешествие в доме на колесах не всегда бывает беззаботным. Есть и другая сторона медали.

Илга и Гатис (@vanlife_on_the_road) — большие путешественники, они много где побывали, но пока только на самолете и арендованных машинах. Гатис давно мечтал о собственном микроавтобусе для путешествий и во время пандемии понял, что это единственный способ отправиться за границу. Тогда дорога привела их в Чехию и Германию. "Это дает чувство свободы. Не нужно решать вопросы, связанные с временем и задержками рейсов. Можно просто поехать туда, куда хочешь".

Поиск подходящего автомобиля — не ржавого и не с пробегом в сотни тысяч километров — занял несколько месяцев. После того как подходящий автобус удалось найти, все выходные дни последующих месяцев были посвящены новому большому проекту. Переоборудование и меблировка занимали много времени, поскольку Гатис и Илга впервые взялись за столь масштабный проект самостоятельно. Супруги смотрели видео на YouTube, искали решения на Pinterest и прислушивались к опыту друзей и знакомых.

После того как проект был готов на бумаге, его отправили в Дирекцию по безопасности дорожного движения для получения специальной категории "жилой легковой автомобиль".

Гатис смеется, что их микроавтобус — это миниатюрная квартира, в которой есть все необходимое для жизни. Здесь есть солнечная батарея, встроенный аккумулятор, чистая вода, резервуар для грязной воды, бойлер, насос под давлением, душ, холодильник, плита и так далее. По совету знакомых был также установлен пол с подогревом. "Несмотря на то что фургон утеплен, после холодной ночи в нем становится прохладно, если нет обогревателя. С этим мы столкнулись в горах Швейцарии. У нас двухлетний сын, который постоянно ползает по полу, поэтому, было очень важно его утеплить". Оставшееся пустым небольшое пространство было особенно ценно в дождливые дни, ведь так внутри тоже можно было подвигаться. "В ближайшем будущем мы планируем сделать еще больше улучшений и доделать декор", — говорят Илга и Гатис.