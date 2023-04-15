У каждого своя причина отправиться в Нормандию. В свое время эти земли пришли завоевать викинги. Всемирно известные художники ехали сюда ради особых пастельных тонов неба - от небесно-голубого до дымчато-серого с неповторимым сиянием. Не зря именно здесь родилось такое направление живописи как импрессионизм. Нормандию воспели в своих произведениях Флобер, Мопассан и Пруст. Мы же захотели познакомиться с историей и культурой этого французского региона, а также попробовать лучший в мире сидр и кальвадос там, где его производят.

Викинги и Жанна д'Арк



Оказавшись сегодня в столице Нормандии городе Руане, трудно представить себе, как когда-то река Сена заполнялась кораблями викингов, на которых свирепые воины отправлялись вглубь Франции. И все же можно попробовать, перейдя по мосту в старый город.

В середине 9-го века викинги разграбили страну и даже осадили Париж. Завоевать Париж им, конечно, не удалось, но в начале 10-го века конунг викингов Рольф Рагнвальдссон (прототип Ролло в популярном сериале "Викинги") стал вассалом французского короля Карла III и получил во владение земли современной Нормандии, в захвате которых участвовал. Название Нормандия отражает происхождение Рольфа: норманнами в скандинавских языках называют северян.



Фото: Саид Уртабаев

Потом викинги во главе с преемником Рольфа – Вильгельмом Завоевателем присоединили Нормандию и большую часть современной Франции к Британским островам. И общая история Англии и Нормандии продолжалась до тех пор, пока король Иоанн не уступил герцогство Нормандия королю Филиппу II.

Англичане и французы пролили немало крови за Нормандию, но в более поздние времена земельные владения северян прочно вошли в состав Франции. Нормандия гордится своей историей, и отсылки к викингам заметны повсюду.