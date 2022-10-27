Пять тысяч километров на электросамокате: Как Владимир отправился из Эстонии на Кипр на обычном скутере

Владимир из Эстонии отправился на Кипр на электросамокате. Мужчина в пути уже шестой день и планирует добраться до места назначения к концу октября. RusDelfi связался с Владимиром и узнал, как проходит его марш-бросок, какие трудности подстерегают на пути и как родилась идея проехать пол-Европы на казалось бы не слишком приспособленном к этому транспортном средстве.

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Интерес к поездкам на дальние расстояния на самокате появился у Владимира, когда он жил на Кипре на два города, которые располагались вдали друг от друга.

"История началась с того, что в прошлом году я работал курьером на Кипре и соорудил необыкновенно большой самокат, - рассказывает Владимир. - Приходилось ездить через горы, потому что по шоссе - нельзя. Мой маршрут составлял всего 140 километров, однако по пути было много спусков и подъемов, дорога не такая простая, как та, по которой я еду сейчас. Но именно тогда я полюбил дальние поездки на самокате. У меня сезонная работа - вот уже пять лет я чиню самокаты. И так как зимой у нас в Эстонии на самокатах не ездят, я отправился зимовать на Кипр".

Владимир говорит, что самокат, который остался на Кипре, был собран им с нуля, а тот, на котором он отправился в путь - модифицированная версия стандартного электросамоката.

Самокат, собранный Владимиром на Кипре. По его словам, он был, возможно, единственным курьером на острове, который развозил заказы на самокате. Фото из личного архива.



Сейчас Владимир находится в Словакии, а ровно сутки назад он был в 50 километрах от Варшавы. Выехал же он из Мярьямаа шесть дней назад. "Я еду и днем и ночью, останавливаюсь в лесу - у меня с собой спальный мешок. Два раза ночевал в отеле из-за погодных условий - переждать дождь" - рассказывает мужчина.

По словам Владимира, в его изначальный маршрут были внесены изменения из-за того, что подписчики его YouTube-канала уговорили заехать в Грецию. В планах - встретиться с представителями коммьюнити электросамокатчиков и организовать общий заезд - предполагается, что в мероприятии примут участие 40 человек. Таким образом путь героя публикации выглядит следующим образом: Эстония - Латвия - Литва - Польша - Словакия - Венгрия - Сербия - Болгария - Греция - Турция - Кипр. Более того, вчера часть его маршрута лежала в относительной близости от украинского Львова. По словам Владимира, он видел и слышал взрывы: "Проезжал в 300 километрах от Львова и видел взрывы в небе. Это выглядело как гроза, только в 2 раза громче и ярче". По рассчетам путешественника, вся дорога от Эстонии до Кипра займет 14-15 дней.

На вопрос о том, какой бюджет потребовался для того, чтобы осуществить такую необычную идею, Владимир отвечает, что путешествие оказалось довольно бюджетным: "Это недорого, но по пути я понял одну вещь - закупил все оборудование для того, чтобы спать в лесу, но по деньгам вышло примерно так же, как если бы я останавливался в хостелах. Это - то, что я бы посоветовал людям, которые бы захотели повторить мой опыт. Самокат же нужен самый обычный. Большинство из них на такие переезды способны". Заряжать самокат можно из обычной разетки. Мощности аккумуляторов хватает, чтобы доехать до следующей заправки или до придорожного кафе, в котором есть возможность опять зарядиться. "Многие не разрешают мне сначала заряжаться - приходится долго объяснять, что это - обычный самокат, потому что выглядит он вообще не так. Мне предлагают сначала идти к машинной зарядке, но для меня она слишком мощная. Мне приходится каждый раз объяснять, что стоимость электроэнергии, которая требуется мне на 300 километров, даже в кризисное время стоит максимум - 60 центов. И после того, как я покупаю где-нибудь кофе, мне дают зарядиться", - рассказывает путешественник.

Также Владимир отмечает, что его путь получается длиннее, чем если бы он ехал на машине, так как на некоторых участках дороги ехать на самокате нельзя - приходится в объезд. "Эти кружные пути бывают очень интересными - например, в Литве мне пришлось 40 километров проехать по песку - рассказывает Владимир. - Были и другие проблемы - в Польше меня "вытолкнули" с дороги специально. Один водитель на машине. Я упал на бок, и у самоката сломались пара запчастей - мне уже выслали замену из Эстонии. Сам я не пострадал". Однако Владимир отмечает, что он ожидал больше подобных приключений, учитывая расстояние, которое уже на тот момент проехал - 1,5 тысячи километров. Всего же его маршрут составляет 5 тысяч километров. В какой-то момент ему пришла идея перекрасить ящик на самокате, который виден сзади, в цвет эстонского флага - для того, чтобы было понятно, что едет он издалека.

"Находясь в Литве, я перекрасил ящик сзади, и после этого все начали мне сигналить, махать. Эстонские машины стали останавливаться, спрашивать, что и как. На Кипре, кстати, мне кажется, тоже уже все знают, что я из Эстонии - там самокатов практически нету. Я там единственный, кто ездит на самокате, не считая пары парней, которым я показал, что это за штука и как работает".

Фото из личного архива.

Еще одна сложность, с которой столкнулся Владимир - жители других стран не всегда говорят на английском языке. Например, в Польше ему приходилось использовать переводчик на телефоне, чтобы объясняться с местными жителями.

Но есть и по-настоящему приятные моменты в таком путешествии. "Вчера я встретил одного из своих подписчиков на дороге. Он меня увидел, догнал и настойчиво предложил зайти к ним на ужин, - рассказывает герой публикации. - Благодаря подписчику я прочувствовал польское гостеприимство, увидел полностью отреставрированую национальную машину (Fiat 126) и конечно же попробовал польской домашней колбасы. Также вчера мне из Варшавы (я в тот момент был от нее в 60 километрах) привезли нужные мне запчасти совершенно бесплатно".

Из чего состоит модифицированный самокат Владимира: 1 стандартный аккумулятор внутри самоката на 60 вольт, 1 А·ч, 1 аккумулятор на прицепе на 40 А·ч, 60 вольт, 12 зарядок по 2 А·ч, что дает полную зарядку за 2,5 часа. По словам Владимира, 15-минутной зарядки ему хватает, чтобы проехать 10 километров.